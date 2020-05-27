Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Borsa İstanbul'da son 2 ayda daha önce görülmedik hareketlere şahit oluyoruz. Yabancı yatırımcıların pandemi nedeniyle tüm gelişmekte olan ülke borsalarından olduğu gibi Borsa İstanbul'dan da çıkmaya karar vermesi ile yabancı payı yüzde 65'in üstünden yüzde 55'in altına gerilerken yabancının ağırlıklı olarak bulunduğu borsanın en büyük 30 şirketinin hisseleri olumsuz etkilendi. Yabancı çıkarken faiz orınının hızla düşmesi ve döviz ile altın fiyatının zirveye ulaşmış olması nedeniyle yerli yatırımcılar borsaya yöneldi. Son 6 ayda yaklaşık 350 bin yeni yatırımcı barsaya 45 milyar liraya yakın para getirdi. Ancak yatırımcılar özellikle bazı spekülatörlerin de sosyal medya kanalıyla yönlendirmesi ve dedikodu mekanizmasının devreye girmesi ile yabancıların çıktığı büyük şirketler değil daha küçük ve orta halli şirketlere yönelince şirketlerin piyasa değerlerinde anormallikler oluşmaya başladı.

YÜZDE BİN KAZANÇ İŞTAH KABARTTI

Bazı hisselerin yüzde 2 bin yüzde bin yükseldiği ortamda yatırımcılar daha büyük ve derinliği daha fazla dolayısıyla yukarı doğru sert hareket ettirilmesi zor hisseler yerine günlerce tavan olan hisseleri daha cazip buldu. Buradaki yükselişler borsayla henüz yeni tanışan yatırımcıların iştahını kabarttı. Sosyal medyadan körüklenen 1 gecede zengin olma hayalleri ile yeni yatırımcılar işeret edilen hisselere gidince büyük şirketlerin piyasa değerleri borsanın dip değerleri gördüğü seviyenin bile altında kalırken küçük ve orta boy şirketlerin piyasa değerleri inanılmaz yükseldi.

PİYASA DEĞERİ ÇOK MU ŞİŞTİ?

Şirketlerin piyasa değerlerinin yani fiyatının yüksek olup olmadığı bir kaç yöntemle ölçülebiliyor. Ancak bunlar içinde en önemlisi piyasa değerinin defter değerine oranlanması yoluyla ulaşılan sonuç. Yani Piyasa değeri/Defter değeri formülünden yola çıkılarak şirketin o günkü piyasa değerinin varlıklarına oranla ucuz mu pahalı mı olduğu sorgulanmaya çalışılıyor. Piyasa değeri şirketin hisse fiyatının hisse adedi ile çarpılması sonucu elde edilen değeri ifade ediyor. Yani şirket o gün o fiyattan satılırsa toplam değerinin ne olduğunu gösteriyor. Peki defter değeri ne? Bir bilanço tablosunda aktifler işletmenin varlıklarını pasifler ise kaynaklarını gösteriyor. İşletme kaynakları borçlar ile özkaynaklar toplamını ifade ediyor. Defter değeri ise işletme varlıkları ile borçları arasındaki farkı iade ediyor. Bu da işletmenin özkaynakları toplamına eşittir. Aynı zamanda bu fark işletmenin borçlarından arındırılmış net varlık değeridir. İşte Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin piyasa değerinin bu net özvarlığına oranına bakarak şirketlerin son dönemdeki piyasa hareketi ile nasıl bir duruma geldiklerini ölçmeye çalıştık. Elbette yazılım gibi bazı sektörlerde defter değerinin piyasa değerinin değerinin altında olması normal. Ancak borsada tüm şirketler bu açıdan incelendiğinde bariz bir fark ortaya çıkmıyor. O da büyük şirketlerin birçoğunun bugün özvarlıklarını )yani kasasındaki parayı, elindeki makineleri, ürünleri, arsaları, arazileri, binaları) satsanız bugünkü piyasa değerinin yarısına bile gelmiyor. Oysa küçük ve orta boy şirketlerde ise durum bunun tam tersi.

BÜYÜKLER ŞİRKET VARLIKLARININ YARISINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Borsa İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin sadece 11'nin ve yine Türkiye'nin en büyük 100 büyük şirketinin 57'sinin piyasa değeri defter değerinin (net varlık değeri) biraz üstüne ancak çıkıyor. Geri kalanlar defter değerinin altına işlem görüyor. Şirket isimleri son 2 aylık hisse fiyat performansı ve PD/DD oranları aşağıda yer alıyor. Görülen o ki isimlerini duyduğumuzda güven duyduğumuz şirketlerin hisseleri borsaya bu yatırımcı akınına rağmen şirket varlıklarının yarısında işlem görüyor. Sadece pandemi nedeniyle BİM ve Migros gibi parekende şirketlerinde beklenen kar artışı nedeniye bu hisseler defter değerinin üstünde işlem görüyor. Şu bilgiyi de vermekte fayda var Türkiye'nin uluslarararası piyasalarda gözde olduğu 2006-2012 arasında Türk şirketler ve bankalar defter değerinin 4,5 katına satılıyordu. Ancak son yıllarda bu oran 1.1'e kadar inmişti. Yani iyi şirketlerde bu oranın gelecek beklentisi nedeniyle 2,3 kat olması gayet normal. Görülen bilinen karlı ve büyük şirketlerde bunun bugün itibarıyle gerçekleşmediği.

56 ŞİRKET VARLIĞININ 5 KATINDAN FAZLA DEĞERDE

Fakat küçük ve orta boy işletmelerde durum bunun tam tersi. Borsada işlem gören küçük şirketlerin piyasa değeri son 2 ayda hisselerin anormal yükselmesi ile şirketlerin özvarlıklarını katladı. Öyle ki tam 28 şirketin piyasada değeri özvarlığının 10 katından ve 56 şirketin piyasa değeri de net varlığının 5 katından daha yüksek hale geldi. Hatta özvarlığının 50 katı piyasa fiyatı ile değerlenen şirket bile var. Şunu da hatırlatalım bu şirketlerin büyük bölümünün piyasa değerleri yıllardır defter değerinin yarısından daha düşük fiyata işlem görüyordu.

64 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ ÖZVARLIĞININ ALTINDA

Ad 23 Mart-21 Mayıs %Değ. PD/DD Net Holding 87 0,3 Torunlar GMYO 44 0,3 Akiş GMYO 52 0,4 Emlak Konut GMYO 27 0,4 İş Bankası (C) 7 0,4 İş GMYO 38 0,4 Özak GMYO 37 0,4 T. Halk Bankası 13 0,4 Türk Hava Yolları 44 0,4 Yapı ve Kredi Bank. 24 0,4 Yeşil Yatırım Holding 95 0,4 Akbank 2 0,5 Albaraka Türk 28 0,5 Borusan Mannesmann 55 0,5 Edip Gayrimenkul 102 0,5 GSD Holding 90 0,5 Halk GMYO 41 0,5 Kiler GMYO 68 0,5 Marka Yatırım Holding 100 0,5 Martı GMYO 117 0,5 Metro Holding 71 0,5 Panora GMYO 31 0,5 Sabancı Holding 22 0,5 T.S.K.B. 17 0,5 Tek-Art Turizm 103 0,5 Vakıflar Bankası 5 0,5 Yeşil Yapı 91 0,5 Alarko GMYO 54 0,6 Eczacıbaşı Yatırım 45 0,6 Garanti Bankası 10 0,6 Şekerbank 38 0,6 Trakya Cam 39 0,6 Adana Çimento (C) 15 0,7 Adese Alışveriş Ticaret 83 0,7 Avrasya GMYO 99 0,7 Doğan Holding 25 0,7 Hatay Tekstil 121 0,7 Kardemir (B) 39 0,7 Kardemir (D) 36 0,7 Reysaş GMYO 21 0,7 Uşak Seramik 76 0,7 Ak Enerji 67 0,8 Akın Tekstil 109 0,8 Aksa Enerji 53 0,8 Anadolu Grubu Holding 28 0,8 Anel Elektrik 45 0,8 Atakule GMYO 67 0,8 Batı Çimento 60 0,8 Bera Holding 78 0,8 Borusan Yat. Paz. 52 0,8 Çimsa 29 0,8 Deniz GMYO 57 0,8 Enka İnşaat 7 0,8 Ereğli Demir Çelik 8 0,8 Gözde Girişim 78 0,8 Kardemir (A) 47 0,8 Metro Petrol ve Tesisleri 120 0,8 Şişe Cam 35 0,8 TAV Havalimanları 39 0,8 Anadolu Efes 3 0,9 Eczacıbaşı İlaç 54 0,9 Göltaş Çimento 62 0,9 Vakıf GMYO 71 0,9 Yeni Gimat GMYO 11 0,9

267 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ ÖZVARLIĞININ ÜSTÜNDE

Ad 23 Mart-21 Mayıs %Değ. PD/DD Özbal Çelik Boru 87 50,9 Viking Kağıt 51 44,1 Doğtaş Kelebek Mobilya 87 42,2 Migros Ticaret 53 38,8 Döktaş Dökümcülük 112 34,3 Mardin Çimento 21 29,5 Kent Gıda 189 24,7 Yeşil GMYO 80 21 Burçelik Vana 36 20,2 Senkron Güvenlik 113 16,7 Taze Kuru Gıda 276 16,5 Politeknik Metal 125 15,7 Reysaş Lojistik 52 15 İzmir Demir Çelik 39 14,9 MLP Sağlık 33 14,8 RTA Laboratuvarları 619 14,7 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 71 14,2 Ral Yatırım Holding 85 13,7 HUB Girişim 65 13,2 QNB Finans Fin. Kir. -26 13,2 F-M İzmit Piston 42 12,8 Doğan Burda 385 12,1 Gübre Fabrik. 40 12,1 Tukaş 53 10,8 Aslan Çimento 28 10,7 ARD Bilişim Teknolojileri 169 10,2 QNB Finansbank 44 10,2 Bosch Fren Sistemleri 73 10,1 Güler Yat. Holding 704 8,2 Bim Mağazalar 20 8,1 Metemtur Otelcilik 64 7,8 Marshall 71 7,6 İntema 58 7,3 Papilon Savunma 139 7,3 Otokar 29 7,2 AvivaSA Emeklilik Hayat 2 7,1 Gedik Y. Men. Değ. 49 7,1 Aksu Enerji 70 7 Afyon Çimento 93 6,9 Ulusoy Elektrik 17 6,5 Kron Telekomünikasyon 65 6,4 Ditaş Doğan 108 6,3 Fonet Bilgi Teknolojileri 97 6,2 Formet Çelik Kapı 160 6 Hektaş 63 5,9 İdealist GMYO 127 5,9 Pınar Su 223 5,8 Mondi Tire Kutsan 93 5,6 Bizim Mağazaları 41 5,3 Ford Otosan 31 5,3 Say Reklamcılık 77 5,3 Seyitler Kimya 7 5,3 Çelik Halat 67 5,1 Niğbaş Niğde Beton 57 5,1 Smartiks Yazılım 77 5,1 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 107 5 Logo Yazılım 52 4,9 Ersu Gıda 169 4,8 Petrokent Turizm 85 4,8 Marmaris Altınyunus 56 4,5 Link Bilgisayar 72 4,4 Mavi Giyim 34 4,4 Türk Traktör 63 4,4 Adana Çimento (A) 86 4,3 Alkim Kimya 74 4,3 Yünsa 114 4,3 Çelebi 87 4,2 Sanifoam Sünger 46 4,2 Akmerkez GMYO 45 4,1 Çimbeton 277 4,1 Saray Matbaacılık 115 4,1 Verusa Holding 44 4,1 Çemaş Döküm 68 4 Duran Doğan Basım 11 3,9 Ray Sigorta 229 3,9 Çimentaş 295 3,8 Dagi Yatırım Holding 246 3,7 Kafein Yazılım 76 3,7 Plastikkart 73 3,7 Sönmez Pamuklu 111 3,7 Konya Çimento 67 3,6 Merko Gıda 75 3,6 T.Tuborg 15 3,6 Alkim Kağıt 100 3,5 Doğusan 116 3,5 Kerevitaş Gıda 56 3,5 Milpa 142 3,5 Altınyunus Çeşme 321 3,4 Brisa 75 3,4 Trabzon Liman 100 3,4 Escort Teknoloji 170 3,3 Oylum Sınai Yatırımlar 72 3,3 Sanel Mühendislik 58 3,3 Jantsa Jant Sanayi 90 3,2 Kaplamin 101 3,2 Rhea Girişim 65 3,2 Sasa Polyester 100 3,2 Beyaz Filo 60 3,1 Nurol GMYO 75 3,1 Olmuksan-IP 53 3,1 Tofaş Oto. Fab. 50 3,1 Ulusoy Un Sanayi 159 3,1 Adana Çimento (B) 86 3 Deva Holding 87 3 Info Yatırım -18 3 TSKB GMYO 138 3 Yaprak Süt ve Besi Çift. 91 3 Ege Profil 85 2,9 ICBC Turkey Bank 54 2,9 İz Hayvancılık Tarım 256 2,9 Kütahya Porselen 422 2,9 Şeker Fin. Kir. 17 2,9 Temapol Polimer Plastik 128 2,9 Acıpayam Selüloz 176 2,8 Dyo Boya 74 2,8 İpek Doğal Enerji 133 2,8 Kartonsan 63 2,8 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 70 2,8 Osmanlı Menkul 42 2,8 Yataş 44 2,8 Aksigorta 49 2,7 Anadolu Hayat Emek. 37 2,7 Gersan Elektrik 125 2,7 Özerden Plastik 65 2,7 Safkar Ege Soğutmacılık 129 2,7 Silverline Endüstri 108 2,7 Türk Telekom 23 2,7 Ünye Çimento 74 2,7 Bossa 84 2,6 Ege Gübre 75 2,6 Global Men. Değ. 174 2,6 İdealist Danışmanlık 87 2,6 Konfrut Gıda 91 2,6 Makina Takım 70 2,6 Yükselen Çelik 76 2,6 Alcatel Lucent Teletaş 61 2,5 Aselsan 42 2,5 Bolu Çimento 83 2,5 Denge Holding 87 2,5 Derimod 132 2,5 Katmerciler Ekipman 85 2,5 Banvit 63 2,4 İzmir Fırça 116 2,4 Karel Elektronik 35 2,4 Karsan Otomotiv 50 2,4 Lokman Hekim Sağlık 41 2,4 Sanko Pazarlama 95 2,4 Vakko Tekstil 61 2,4 Datagate Bilgisayar 67 2,3 Desa Deri 83 2,3 DO-CO 33 2,3 Ege Endüstri 46 2,3 Menderes Tekstil 117 2,3 Tat Gıda 66 2,3 Vestel Beyaz Eşya 70 2,3 Ata GMYO 2 2,2 Berkosan Yalıtım 66 2,2 Ceo Event Medya 63 2,2 Garanti Faktoring 47 2,2 İş Fin.Kir. 42 2,2 Klimasan Klima 77 2,2 Söktaş 74 2,2 Trend GMYO 229 2,2 Türk Prysmian Kablo 85 2,2 Derlüks Deri 152 2,1 Prizma Press Matbaacılık 2 2,1 Servet GMYO 125 2,1 Bilici Yatırım 24 2 İhlas Yayın Holding 130 2 Karsu Tekstil 120 2 Koza Altın 37 2 Türker Proje Gayrimenkul 45 2 Despec Bilgisayar 84 1,9 İş Y. Men. Değ. 69 1,9 Mega Polietilen 225 1,9 Pergamon Dış Ticaret 42 1,9 Sarkuysan 37 1,9 Ülker Bisküvi 22 1,9 Anadolu Isuzu 54 1,8 Armada Bilgisayar 92 1,8 Avrupa Yatırım Holding 127 1,8 Bagfaş 68 1,8 Batısöke Çimento 94 1,8 Doğuş GMYO 74 1,8 İş Girişim 112 1,8 Körfez GMYO 115 1,8 Parsan 41 1,8 Selçuk Ecza Deposu 31 1,8 Sinpaş GMYO 25 1,8 Sönmez Filament 106 1,8 Adel Kalemcilik 39 1,7 Alarko Carrıer 85 1,7 Bak Ambalaj 83 1,7 Credıtwest Faktorıng 68 1,7 Denizli Cam 54 1,7 Doğuş Otomotiv 93 1,7 Euro Yatırım Holding 91 1,7 Flap Kongre Toplantı Hiz. 64 1,7 Koza Madencilik 59 1,7 Kuyumcukent Gayrimenkul 66 1,7 Netaş Telekom. 65 1,7 Turkcell 5 1,7 Akçansa 29 1,6 Coca Cola İçecek 15 1,6 Çemtaş 70 1,6 Dagi Giyim 196 1,6 Demısaş Döküm 61 1,6 Gedik Yatırım Holding 69 1,6 Gediz Ambalaj 67 1,6 Işıklar Enerji Yapı Hol. 77 1,6 İhlas Gayrimenkul 74 1,6 Rodrigo Tekstil 107 1,6 Utopya Turizm 143 1,6 Alarko Holding 48 1,5 Aygaz 45 1,5 Bantaş Ambalaj 77 1,5 Çuhadaroğlu Metal 79 1,5 Good-Year 86 1,5 İhlas Ev Aletleri 0 1,5 İhlas Gazetecilik 0 1,5 Kristal Kola 102 1,5 Lüks Kadife 194 1,5 Nuh Çimento 55 1,5 Orge Enerji Elektrik 76 1,5 Petkim 16 1,5 TGS Dış Ticaret 110 1,5 Tuğçelik 100 1,5 Tüpraş 15 1,5 Vanet Gıda 73 1,5 Yapı Kredi Koray GMYO 76 1,5 Zorlu Enerji 40 1,5 Anadolu Sigorta 30 1,4 Enerjisa Enerji 33 1,4 Gentaş 32 1,4 Hürriyet Gzt. 112 1,4 İndeks Bilgisayar 74 1,4 Odaş Elektrik 60 1,4 Pınar Et Ve Un 122 1,4 Polisan Holding 62 1,4 Turcas Petrol 71 1,4 Verusaturk Girisim 61 1,4 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 88 1,4 Akfen GMYO 87 1,3 Aksa 24 1,3 Ayen Enerji 71 1,3 Erbosan 46 1,3 GSD Denizcilik 121 1,3 Ostim Endüstriyel Yat 105 1,3 Ulaşlar Turizm Yat. 174 1,3 Vakıf Fin. Kir. 53 1,3 Vestel 52 1,3 Anadolu Cam 81 1,2 Avrasya Petrol ve Tur. 153 1,2 Bursa Çimento 63 1,2 Global Yat. Holding 67 1,2 Güneş Sigorta 99 1,2 İhlas Holding 72 1,2 Lider Faktoring 73 1,2 Mistral GMYO 61 1,2 Peker GMYO 129 1,2 Arçelik 26 1,1 Emek Elektrik 123 1,1 İskenderun Demir Çelik 14 1,1 İttifak Holding 92 1,1 Koç Holding 20 1,1 Pegasus 125 1,1 Sekuro Plastik 80 1,1