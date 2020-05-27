Borsa İstanbul'da son 2 ayda daha önce görülmedik hareketlere şahit oluyoruz. Yabancı yatırımcıların pandemi nedeniyle tüm gelişmekte olan ülke borsalarından olduğu gibi Borsa İstanbul'dan da çıkmaya karar vermesi ile yabancı payı yüzde 65'in üstünden yüzde 55'in altına gerilerken yabancının ağırlıklı olarak bulunduğu borsanın en büyük 30 şirketinin hisseleri olumsuz etkilendi. Yabancı çıkarken faiz orınının hızla düşmesi ve döviz ile altın fiyatının zirveye ulaşmış olması nedeniyle yerli yatırımcılar borsaya yöneldi. Son 6 ayda yaklaşık 350 bin yeni yatırımcı barsaya 45 milyar liraya yakın para getirdi. Ancak yatırımcılar özellikle bazı spekülatörlerin de sosyal medya kanalıyla yönlendirmesi ve dedikodu mekanizmasının devreye girmesi ile yabancıların çıktığı büyük şirketler değil daha küçük ve orta halli şirketlere yönelince şirketlerin piyasa değerlerinde anormallikler oluşmaya başladı.
YÜZDE BİN KAZANÇ İŞTAH KABARTTI
Bazı hisselerin yüzde 2 bin yüzde bin yükseldiği ortamda yatırımcılar daha büyük ve derinliği daha fazla dolayısıyla yukarı doğru sert hareket ettirilmesi zor hisseler yerine günlerce tavan olan hisseleri daha cazip buldu. Buradaki yükselişler borsayla henüz yeni tanışan yatırımcıların iştahını kabarttı. Sosyal medyadan körüklenen 1 gecede zengin olma hayalleri ile yeni yatırımcılar işeret edilen hisselere gidince büyük şirketlerin piyasa değerleri borsanın dip değerleri gördüğü seviyenin bile altında kalırken küçük ve orta boy şirketlerin piyasa değerleri inanılmaz yükseldi.
PİYASA DEĞERİ ÇOK MU ŞİŞTİ?
Şirketlerin piyasa değerlerinin yani fiyatının yüksek olup olmadığı bir kaç yöntemle ölçülebiliyor. Ancak bunlar içinde en önemlisi piyasa değerinin defter değerine oranlanması yoluyla ulaşılan sonuç. Yani Piyasa değeri/Defter değeri formülünden yola çıkılarak şirketin o günkü piyasa değerinin varlıklarına oranla ucuz mu pahalı mı olduğu sorgulanmaya çalışılıyor. Piyasa değeri şirketin hisse fiyatının hisse adedi ile çarpılması sonucu elde edilen değeri ifade ediyor. Yani şirket o gün o fiyattan satılırsa toplam değerinin ne olduğunu gösteriyor. Peki defter değeri ne? Bir bilanço tablosunda aktifler işletmenin varlıklarını pasifler ise kaynaklarını gösteriyor. İşletme kaynakları borçlar ile özkaynaklar toplamını ifade ediyor. Defter değeri ise işletme varlıkları ile borçları arasındaki farkı iade ediyor. Bu da işletmenin özkaynakları toplamına eşittir. Aynı zamanda bu fark işletmenin borçlarından arındırılmış net varlık değeridir. İşte Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin piyasa değerinin bu net özvarlığına oranına bakarak şirketlerin son dönemdeki piyasa hareketi ile nasıl bir duruma geldiklerini ölçmeye çalıştık. Elbette yazılım gibi bazı sektörlerde defter değerinin piyasa değerinin değerinin altında olması normal. Ancak borsada tüm şirketler bu açıdan incelendiğinde bariz bir fark ortaya çıkmıyor. O da büyük şirketlerin birçoğunun bugün özvarlıklarını )yani kasasındaki parayı, elindeki makineleri, ürünleri, arsaları, arazileri, binaları) satsanız bugünkü piyasa değerinin yarısına bile gelmiyor. Oysa küçük ve orta boy şirketlerde ise durum bunun tam tersi.
BÜYÜKLER ŞİRKET VARLIKLARININ YARISINDA İŞLEM GÖRÜYOR
Borsa İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin sadece 11'nin ve yine Türkiye'nin en büyük 100 büyük şirketinin 57'sinin piyasa değeri defter değerinin (net varlık değeri) biraz üstüne ancak çıkıyor. Geri kalanlar defter değerinin altına işlem görüyor. Şirket isimleri son 2 aylık hisse fiyat performansı ve PD/DD oranları aşağıda yer alıyor. Görülen o ki isimlerini duyduğumuzda güven duyduğumuz şirketlerin hisseleri borsaya bu yatırımcı akınına rağmen şirket varlıklarının yarısında işlem görüyor. Sadece pandemi nedeniyle BİM ve Migros gibi parekende şirketlerinde beklenen kar artışı nedeniye bu hisseler defter değerinin üstünde işlem görüyor. Şu bilgiyi de vermekte fayda var Türkiye'nin uluslarararası piyasalarda gözde olduğu 2006-2012 arasında Türk şirketler ve bankalar defter değerinin 4,5 katına satılıyordu. Ancak son yıllarda bu oran 1.1'e kadar inmişti. Yani iyi şirketlerde bu oranın gelecek beklentisi nedeniyle 2,3 kat olması gayet normal. Görülen bilinen karlı ve büyük şirketlerde bunun bugün itibarıyle gerçekleşmediği.
56 ŞİRKET VARLIĞININ 5 KATINDAN FAZLA DEĞERDE
Fakat küçük ve orta boy işletmelerde durum bunun tam tersi. Borsada işlem gören küçük şirketlerin piyasa değeri son 2 ayda hisselerin anormal yükselmesi ile şirketlerin özvarlıklarını katladı. Öyle ki tam 28 şirketin piyasada değeri özvarlığının 10 katından ve 56 şirketin piyasa değeri de net varlığının 5 katından daha yüksek hale geldi. Hatta özvarlığının 50 katı piyasa fiyatı ile değerlenen şirket bile var. Şunu da hatırlatalım bu şirketlerin büyük bölümünün piyasa değerleri yıllardır defter değerinin yarısından daha düşük fiyata işlem görüyordu.
64 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ ÖZVARLIĞININ ALTINDA
|Ad
|23 Mart-21 Mayıs %Değ.
|PD/DD
|Net Holding
|87
|0,3
|Torunlar GMYO
|44
|0,3
|Akiş GMYO
|52
|0,4
|Emlak Konut GMYO
|27
|0,4
|İş Bankası (C)
|7
|0,4
|İş GMYO
|38
|0,4
|Özak GMYO
|37
|0,4
|T. Halk Bankası
|13
|0,4
|Türk Hava Yolları
|44
|0,4
|Yapı ve Kredi Bank.
|24
|0,4
|Yeşil Yatırım Holding
|95
|0,4
|Akbank
|2
|0,5
|Albaraka Türk
|28
|0,5
|Borusan Mannesmann
|55
|0,5
|Edip Gayrimenkul
|102
|0,5
|GSD Holding
|90
|0,5
|Halk GMYO
|41
|0,5
|Kiler GMYO
|68
|0,5
|Marka Yatırım Holding
|100
|0,5
|Martı GMYO
|117
|0,5
|Metro Holding
|71
|0,5
|Panora GMYO
|31
|0,5
|Sabancı Holding
|22
|0,5
|T.S.K.B.
|17
|0,5
|Tek-Art Turizm
|103
|0,5
|Vakıflar Bankası
|5
|0,5
|Yeşil Yapı
|91
|0,5
|Alarko GMYO
|54
|0,6
|Eczacıbaşı Yatırım
|45
|0,6
|Garanti Bankası
|10
|0,6
|Şekerbank
|38
|0,6
|Trakya Cam
|39
|0,6
|Adana Çimento (C)
|15
|0,7
|Adese Alışveriş Ticaret
|83
|0,7
|Avrasya GMYO
|99
|0,7
|Doğan Holding
|25
|0,7
|Hatay Tekstil
|121
|0,7
|Kardemir (B)
|39
|0,7
|Kardemir (D)
|36
|0,7
|Reysaş GMYO
|21
|0,7
|Uşak Seramik
|76
|0,7
|Ak Enerji
|67
|0,8
|Akın Tekstil
|109
|0,8
|Aksa Enerji
|53
|0,8
|Anadolu Grubu Holding
|28
|0,8
|Anel Elektrik
|45
|0,8
|Atakule GMYO
|67
|0,8
|Batı Çimento
|60
|0,8
|Bera Holding
|78
|0,8
|Borusan Yat. Paz.
|52
|0,8
|Çimsa
|29
|0,8
|Deniz GMYO
|57
|0,8
|Enka İnşaat
|7
|0,8
|Ereğli Demir Çelik
|8
|0,8
|Gözde Girişim
|78
|0,8
|Kardemir (A)
|47
|0,8
|Metro Petrol ve Tesisleri
|120
|0,8
|Şişe Cam
|35
|0,8
|TAV Havalimanları
|39
|0,8
|Anadolu Efes
|3
|0,9
|Eczacıbaşı İlaç
|54
|0,9
|Göltaş Çimento
|62
|0,9
|Vakıf GMYO
|71
|0,9
|Yeni Gimat GMYO
|11
|0,9
267 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ ÖZVARLIĞININ ÜSTÜNDE
|Ad
|23 Mart-21 Mayıs %Değ.
|PD/DD
|Özbal Çelik Boru
|87
|50,9
|Viking Kağıt
|51
|44,1
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|87
|42,2
|Migros Ticaret
|53
|38,8
|Döktaş Dökümcülük
|112
|34,3
|Mardin Çimento
|21
|29,5
|Kent Gıda
|189
|24,7
|Yeşil GMYO
|80
|21
|Burçelik Vana
|36
|20,2
|Senkron Güvenlik
|113
|16,7
|Taze Kuru Gıda
|276
|16,5
|Politeknik Metal
|125
|15,7
|Reysaş Lojistik
|52
|15
|İzmir Demir Çelik
|39
|14,9
|MLP Sağlık
|33
|14,8
|RTA Laboratuvarları
|619
|14,7
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|71
|14,2
|Ral Yatırım Holding
|85
|13,7
|HUB Girişim
|65
|13,2
|QNB Finans Fin. Kir.
|-26
|13,2
|F-M İzmit Piston
|42
|12,8
|Doğan Burda
|385
|12,1
|Gübre Fabrik.
|40
|12,1
|Tukaş
|53
|10,8
|Aslan Çimento
|28
|10,7
|ARD Bilişim Teknolojileri
|169
|10,2
|QNB Finansbank
|44
|10,2
|Bosch Fren Sistemleri
|73
|10,1
|Güler Yat. Holding
|704
|8,2
|Bim Mağazalar
|20
|8,1
|Metemtur Otelcilik
|64
|7,8
|Marshall
|71
|7,6
|İntema
|58
|7,3
|Papilon Savunma
|139
|7,3
|Otokar
|29
|7,2
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|2
|7,1
|Gedik Y. Men. Değ.
|49
|7,1
|Aksu Enerji
|70
|7
|Afyon Çimento
|93
|6,9
|Ulusoy Elektrik
|17
|6,5
|Kron Telekomünikasyon
|65
|6,4
|Ditaş Doğan
|108
|6,3
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|97
|6,2
|Formet Çelik Kapı
|160
|6
|Hektaş
|63
|5,9
|İdealist GMYO
|127
|5,9
|Pınar Su
|223
|5,8
|Mondi Tire Kutsan
|93
|5,6
|Bizim Mağazaları
|41
|5,3
|Ford Otosan
|31
|5,3
|Say Reklamcılık
|77
|5,3
|Seyitler Kimya
|7
|5,3
|Çelik Halat
|67
|5,1
|Niğbaş Niğde Beton
|57
|5,1
|Smartiks Yazılım
|77
|5,1
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|107
|5
|Logo Yazılım
|52
|4,9
|Ersu Gıda
|169
|4,8
|Petrokent Turizm
|85
|4,8
|Marmaris Altınyunus
|56
|4,5
|Link Bilgisayar
|72
|4,4
|Mavi Giyim
|34
|4,4
|Türk Traktör
|63
|4,4
|Adana Çimento (A)
|86
|4,3
|Alkim Kimya
|74
|4,3
|Yünsa
|114
|4,3
|Çelebi
|87
|4,2
|Sanifoam Sünger
|46
|4,2
|Akmerkez GMYO
|45
|4,1
|Çimbeton
|277
|4,1
|Saray Matbaacılık
|115
|4,1
|Verusa Holding
|44
|4,1
|Çemaş Döküm
|68
|4
|Duran Doğan Basım
|11
|3,9
|Ray Sigorta
|229
|3,9
|Çimentaş
|295
|3,8
|Dagi Yatırım Holding
|246
|3,7
|Kafein Yazılım
|76
|3,7
|Plastikkart
|73
|3,7
|Sönmez Pamuklu
|111
|3,7
|Konya Çimento
|67
|3,6
|Merko Gıda
|75
|3,6
|T.Tuborg
|15
|3,6
|Alkim Kağıt
|100
|3,5
|Doğusan
|116
|3,5
|Kerevitaş Gıda
|56
|3,5
|Milpa
|142
|3,5
|Altınyunus Çeşme
|321
|3,4
|Brisa
|75
|3,4
|Trabzon Liman
|100
|3,4
|Escort Teknoloji
|170
|3,3
|Oylum Sınai Yatırımlar
|72
|3,3
|Sanel Mühendislik
|58
|3,3
|Jantsa Jant Sanayi
|90
|3,2
|Kaplamin
|101
|3,2
|Rhea Girişim
|65
|3,2
|Sasa Polyester
|100
|3,2
|Beyaz Filo
|60
|3,1
|Nurol GMYO
|75
|3,1
|Olmuksan-IP
|53
|3,1
|Tofaş Oto. Fab.
|50
|3,1
|Ulusoy Un Sanayi
|159
|3,1
|Adana Çimento (B)
|86
|3
|Deva Holding
|87
|3
|Info Yatırım
|-18
|3
|TSKB GMYO
|138
|3
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|91
|3
|Ege Profil
|85
|2,9
|ICBC Turkey Bank
|54
|2,9
|İz Hayvancılık Tarım
|256
|2,9
|Kütahya Porselen
|422
|2,9
|Şeker Fin. Kir.
|17
|2,9
|Temapol Polimer Plastik
|128
|2,9
|Acıpayam Selüloz
|176
|2,8
|Dyo Boya
|74
|2,8
|İpek Doğal Enerji
|133
|2,8
|Kartonsan
|63
|2,8
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|70
|2,8
|Osmanlı Menkul
|42
|2,8
|Yataş
|44
|2,8
|Aksigorta
|49
|2,7
|Anadolu Hayat Emek.
|37
|2,7
|Gersan Elektrik
|125
|2,7
|Özerden Plastik
|65
|2,7
|Safkar Ege Soğutmacılık
|129
|2,7
|Silverline Endüstri
|108
|2,7
|Türk Telekom
|23
|2,7
|Ünye Çimento
|74
|2,7
|Bossa
|84
|2,6
|Ege Gübre
|75
|2,6
|Global Men. Değ.
|174
|2,6
|İdealist Danışmanlık
|87
|2,6
|Konfrut Gıda
|91
|2,6
|Makina Takım
|70
|2,6
|Yükselen Çelik
|76
|2,6
|Alcatel Lucent Teletaş
|61
|2,5
|Aselsan
|42
|2,5
|Bolu Çimento
|83
|2,5
|Denge Holding
|87
|2,5
|Derimod
|132
|2,5
|Katmerciler Ekipman
|85
|2,5
|Banvit
|63
|2,4
|İzmir Fırça
|116
|2,4
|Karel Elektronik
|35
|2,4
|Karsan Otomotiv
|50
|2,4
|Lokman Hekim Sağlık
|41
|2,4
|Sanko Pazarlama
|95
|2,4
|Vakko Tekstil
|61
|2,4
|Datagate Bilgisayar
|67
|2,3
|Desa Deri
|83
|2,3
|DO-CO
|33
|2,3
|Ege Endüstri
|46
|2,3
|Menderes Tekstil
|117
|2,3
|Tat Gıda
|66
|2,3
|Vestel Beyaz Eşya
|70
|2,3
|Ata GMYO
|2
|2,2
|Berkosan Yalıtım
|66
|2,2
|Ceo Event Medya
|63
|2,2
|Garanti Faktoring
|47
|2,2
|İş Fin.Kir.
|42
|2,2
|Klimasan Klima
|77
|2,2
|Söktaş
|74
|2,2
|Trend GMYO
|229
|2,2
|Türk Prysmian Kablo
|85
|2,2
|Derlüks Deri
|152
|2,1
|Prizma Press Matbaacılık
|2
|2,1
|Servet GMYO
|125
|2,1
|Bilici Yatırım
|24
|2
|İhlas Yayın Holding
|130
|2
|Karsu Tekstil
|120
|2
|Koza Altın
|37
|2
|Türker Proje Gayrimenkul
|45
|2
|Despec Bilgisayar
|84
|1,9
|İş Y. Men. Değ.
|69
|1,9
|Mega Polietilen
|225
|1,9
|Pergamon Dış Ticaret
|42
|1,9
|Sarkuysan
|37
|1,9
|Ülker Bisküvi
|22
|1,9
|Anadolu Isuzu
|54
|1,8
|Armada Bilgisayar
|92
|1,8
|Avrupa Yatırım Holding
|127
|1,8
|Bagfaş
|68
|1,8
|Batısöke Çimento
|94
|1,8
|Doğuş GMYO
|74
|1,8
|İş Girişim
|112
|1,8
|Körfez GMYO
|115
|1,8
|Parsan
|41
|1,8
|Selçuk Ecza Deposu
|31
|1,8
|Sinpaş GMYO
|25
|1,8
|Sönmez Filament
|106
|1,8
|Adel Kalemcilik
|39
|1,7
|Alarko Carrıer
|85
|1,7
|Bak Ambalaj
|83
|1,7
|Credıtwest Faktorıng
|68
|1,7
|Denizli Cam
|54
|1,7
|Doğuş Otomotiv
|93
|1,7
|Euro Yatırım Holding
|91
|1,7
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|64
|1,7
|Koza Madencilik
|59
|1,7
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|66
|1,7
|Netaş Telekom.
|65
|1,7
|Turkcell
|5
|1,7
|Akçansa
|29
|1,6
|Coca Cola İçecek
|15
|1,6
|Çemtaş
|70
|1,6
|Dagi Giyim
|196
|1,6
|Demısaş Döküm
|61
|1,6
|Gedik Yatırım Holding
|69
|1,6
|Gediz Ambalaj
|67
|1,6
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|77
|1,6
|İhlas Gayrimenkul
|74
|1,6
|Rodrigo Tekstil
|107
|1,6
|Utopya Turizm
|143
|1,6
|Alarko Holding
|48
|1,5
|Aygaz
|45
|1,5
|Bantaş Ambalaj
|77
|1,5
|Çuhadaroğlu Metal
|79
|1,5
|Good-Year
|86
|1,5
|İhlas Ev Aletleri
|0
|1,5
|İhlas Gazetecilik
|0
|1,5
|Kristal Kola
|102
|1,5
|Lüks Kadife
|194
|1,5
|Nuh Çimento
|55
|1,5
|Orge Enerji Elektrik
|76
|1,5
|Petkim
|16
|1,5
|TGS Dış Ticaret
|110
|1,5
|Tuğçelik
|100
|1,5
|Tüpraş
|15
|1,5
|Vanet Gıda
|73
|1,5
|Yapı Kredi Koray GMYO
|76
|1,5
|Zorlu Enerji
|40
|1,5
|Anadolu Sigorta
|30
|1,4
|Enerjisa Enerji
|33
|1,4
|Gentaş
|32
|1,4
|Hürriyet Gzt.
|112
|1,4
|İndeks Bilgisayar
|74
|1,4
|Odaş Elektrik
|60
|1,4
|Pınar Et Ve Un
|122
|1,4
|Polisan Holding
|62
|1,4
|Turcas Petrol
|71
|1,4
|Verusaturk Girisim
|61
|1,4
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|88
|1,4
|Akfen GMYO
|87
|1,3
|Aksa
|24
|1,3
|Ayen Enerji
|71
|1,3
|Erbosan
|46
|1,3
|GSD Denizcilik
|121
|1,3
|Ostim Endüstriyel Yat
|105
|1,3
|Ulaşlar Turizm Yat.
|174
|1,3
|Vakıf Fin. Kir.
|53
|1,3
|Vestel
|52
|1,3
|Anadolu Cam
|81
|1,2
|Avrasya Petrol ve Tur.
|153
|1,2
|Bursa Çimento
|63
|1,2
|Global Yat. Holding
|67
|1,2
|Güneş Sigorta
|99
|1,2
|İhlas Holding
|72
|1,2
|Lider Faktoring
|73
|1,2
|Mistral GMYO
|61
|1,2
|Peker GMYO
|129
|1,2
|Arçelik
|26
|1,1
|Emek Elektrik
|123
|1,1
|İskenderun Demir Çelik
|14
|1,1
|İttifak Holding
|92
|1,1
|Koç Holding
|20
|1,1
|Pegasus
|125
|1,1
|Sekuro Plastik
|80
|1,1
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