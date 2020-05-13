Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Borsa İstanbul'da 2 ayda yaşananlar akıl alır cinsten değil. Borsada işlem gören 410 şirketten 70'i daha iki ay dolmadan yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı. Borsa İstanbul 100 endeksinin son dönemlerdeki dip noktasını gördüğü 17 Mart'tan bugüne kadar bazı hisseler 4-5 gün arka arkaya tavan fiyattan işlem gördü. Ekiz Yağ hisseleri yüzde 2 bin 200 değer kazanabildi, Güler Yatırım ve RTA Laboratuvar'da hisse fiyatının tırmanışı yüzde bini geçti. RTA Laboratuvar koronavirüs tanısı için test kiti üretmesi ile tanınıyor. Ancak fiyatları olağanüstü yükselen hisselerin hemen tümü küçük şirketlerden oluşuyor.

FAALİYET ALANINDAN ÇIKAN ŞİRKETLER VAR

Fiyatı yüzde 100'ün üstünde yükselen şirketlerin içinde bu yıl çok kötü geçmesi beklenen turizm şirketlerinin, yatırım ortaklıklarının olması dikkat çekiyor. Ayrıca adı daha önce defalarca faaliyet alanındaki üretimini durdurduğu şeklinde haberlere konu olan bir çok şirket de bulunuyor. Yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan hisselerden göze çarpan, tanıdık sayılacak olanlar yüzde 246'lık yükseliş ile Kütahya Porselen ve yüzde 150'nin üzerinde fiyat artışı yaşayan Pınar Su ve Pınar Et ile Çimentaş. Bu dönemde yüzde 50'nin üstünde değer kazanan şirket sayısı da 256'yı buluyor.

AMİRAL GEMİLER KAYBETTİRDİ

İlginç olan ise Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin yüzde 14.7 yükseldiği 2 aylık süreçte eskiden borsayı taşıyan amirel gemiler Garanti, Akbank, İş Bankası C hisselerinin yüzde 6 ile 8 değer yitirmesi, Sabancı Holding'in yüzde 7 Koç Holding ise yüzde 11 değer kazanabilmesi. Yine Erdemir hissesi yüzde 7, Arçelik yüzde 6 ve Turkcell ise yüzde 5 değer kazanabildi. Peki bu durum nasıl açıklanıyor? Özellikle derinliği az ve kolay hareket ettirilebilecek hisselerde astronomik yükseliş olurken derinliği fazla olan Endeks 100 hisselerindeki durgunluk küçük yatırımcılar açısından riskli bir durum olarak değerlendiriliyor. Bu hisselerde küçük miktarlarda para ile hisseyi yukarı veya aşağı hareket ettirmek mümkün.

250 BİN YENİ YATIRIMCININ CANI YANABİLİR

Ancak yukarıda saydığımız büyük şirketlerin hisselerinde aynı hareketleri yapabilmek için on milyarlarca lira gerekiyor. Diğer yandan büyük hisselerde endeksteki yükselişe rağmen değer kaybının bir nedeni de bu hisselerin yabancıların elinde olması ve son dönemde yabancı fonların gelişmekte olan ülkelerin tümünde olduğu gibi Türk hisse senetlerinden de çıkış eğiliminde olmaları. Ancak uzmanlar koronavirüs önlemleri çerçevesinde özellikle hisselerde açığa satış yapılamamasının bu küçük şirket hisselerinin sürekli yükseltilerek suni fiyat oluşumu sağlanması için önemli bir etken olduğunu belirtiyor.

'KIBRIS VEYA GANYAN YERİNE BORSAYA GELEN VAR'

Diğer yandan yaşanan yükseliş ve yükselen hisselerin yapısı Borsa İstanbul'a son 7 ayda gelen 251 bin yeni yatırımcıyla da ilgili. Hatırlanacağı üzere Ekim 2019'dan bu yana borsaya 250 bin gerçek kişi yatırımcının geldiği ve bunların ağırlıklı olarak küçük yatırımcılardan oluştuğunu yazmıştık. Buna neden olan ise faizlerin enflasyonun altına gerilemesinin yanı sıra döviz ve altın fiyatlarının da tarihi zirve noktalarına ulaşmaları nedeniyle vatandaşların ucuz olduğunu düşündüğü hisse senetlerini tercih etmesi oldu. Borsacılar, bazı spekülatörlerin bu süreçte borsanın işleyişinden bihaber olan bu kesimi küçük şirketlere yönlendirerek hisse alımı yaptıklarını ifade ediyor. Bazı borsacılar manipülatörlerin yönlendirmesi ile hisse alımı yapan küçük yatırımcıların yanı sıra özellikle riskli hisselerde hareket edenlerin yurtdışına çıkmak imkansız olduğu için Kıbrıs gibi yurtdışı kumar merkezlerine gidemeyen ve şu anda yasak olduğu için ganyan oynayamayan kumarbazların varlığının da azımsanmayacak derecede olduğunu kaydediyor. Ancak tabii ki bu tip macerecı yatırımcı sayısı ve borsadaki bu yükselişe ne kadar etki ettiği net değil.

70 HİSSE YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Şirket adı 11.05.20 17.03.20 Değişim (%) 1 EKİZ YAĞ VE SABUN 17,25 0,73 2.263 2 GÜLER YATIRIM HOLDİNG 18,4 1,38 1.233 3 RTA LABORATUVARLARI 39,56 3,3 1.099 4 EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SRMY. Y.O. 1,24 0,21 490 5 TAÇ TARIM 8,26 1,67 395 6 BOMONTİ ELEKTRİK 5,12 1,07 379 7 ALTINYUNUS ÇEŞME 25,1 5,33 371 8 ARTI YATIRIM HOLDİNG 2,92 0,64 356 9 İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 6,91 1,54 349 10 SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE 5,6 1,29 334 11 ULUSOY UN 10,9 2,63 314 12 DOĞAN BURDA RIZZOLI 10,43 2,55 309 13 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG 0,74 0,19 289 14 KÜTAHYA PORSELEN 17,56 5,08 246 15 TAZE KURU GIDA 16 4,8 233 16 ALTINYAĞ 1,47 0,45 227 17 RAY SİGORTA 7,37 2,26 226 18 PINAR SU VE İÇECEK 6,25 2 213 19 SODAŞ SODYUM 12,78 4,11 211 20 EGELI&CO ENERJI YATIRIM 1,16 0,39 197 21 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 34,5 11,85 191 22 ULAŞLAR TURİZM 2,97 1,1 170 23 ESCORT COMPUTER 3,9 1,46 167 24 PINAR ENTEGRE ET VE UN 19,98 7,49 167 25 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 3,81 1,43 166 26 GEDİK YATIRIM HOLDİNG 29,32 11,46 156 27 FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ 4,45 1,75 154 28 TREND G.M.Y.O. 3,03 1,21 150 29 POLİTEKNİK METAL 139,9 56 150 30 SELÇUK GIDA 3,39 1,38 146 31 UZERTAŞ BOYA 4,41 1,8 145 32 YONGA MOBİLYA 20,92 8,54 145 33 ÇİMENTAŞ 21,5 8,98 139 34 FONET BILGI TEKNOLOJILERI 9,93 4,3 131 35 EURO YAT. ORT. 1,68 0,73 130 36 ALKİM KAĞIT 10,38 4,53 129 37 İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 6,19 2,7 129 38 ERSU GIDA 5,06 2,22 128 39 ETİLER GIDA 3,21 1,42 126 40 KARSU TEKSTİL 3,05 1,35 126 41 GLOBAL MENKUL DEĞ. 2,78 1,24 124 42 PEKER G.M.Y.O. 4,6 2,06 123 43 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 16,8 7,55 123 44 DERLÜKS DERİ SANAYİ 4,18 1,88 122 45 DİTAŞ DOĞAN 16,59 7,56 119 46 EURO KAPİTAL Y.O. 1,86 0,85 119 47 SMARTİKS YAZILIM 9,91 4,55 118 48 KONFURT GIDA 10,36 4,77 117 49 ÇİMBETON 53,75 24,94 116 50 DARDANEL 7,5 3,49 115 51 AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 2,14 1 114 52 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 1,79 0,84 113 53 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 0,49 0,23 113 54 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA 4,36 2,05 113 55 SARAY MATBAACILIK 2,19 1,03 113 56 İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI 12,6 6 110 57 METAL GAYRİMENKUL 1,26 0,6 110 58 EURO TREND Y.O. 1,49 0,71 110 59 UFUK YATIRIM 5,03 2,4 110 60 ALKİM KİMYA 14,49 6,91 110 61 ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 8,33 4,00 108 62 ARENA BİLGİSAYAR 15,13 7,34 106 63 DEVA HOLDİNG 15,84 7,71 106 64 SÖNMEZ PAMUKLU 6,36 3,1 105 65 BAK AMBALAJ 8,47 4,15 104 66 DAGİ GİYİM 2,97 1,46 103 67 DAGİ YATIRIM HOLDİNG 3,74 1,84 103 68 CASA EMTIA PETROL 15,9 7,84 103 69 FRİGO PAK GIDA 13 6,5 100 70 PAPİLON SAVUNMA 13,95 6,99 100 71 SÖNMEZ FİLAMENT 6,39 3,21 99 72 MARTI G.M.Y.O. 1,25 0,63 98 73 LÜKS KADİFE 10,73 5,41 98 74 BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 12,7 6,43 98 75 SALİX YATIRIM HOLDİNG 7,43 3,77 97 76 UMPAŞ HOLDİNG 0,67 0,34 97 77 SERVET G.M.Y.O. 16,01 8,14 97 78 YÜNSA 12,48 6,35 97 79 TEMAPOL POLİMER PLASTİK 5,74 2,94 95 80 VANET GIDA 1,71 0,88 94 81 RODRİGO TEKSTİL 2,35 1,22 93 82 COSMOS YATIRIM HOLDİNG 3,37 1,75 93 83 DERİMOD 6,82 3,55 92 84 AKIN TEKSTİL 13,72 7,15 92 85 GERSAN ELEKTRİK 3,43 1,79 92 86 KRON TELEKOMÜNİKASYON 22,3 11,65 91 87 PINAR SÜT 15,58 8,14 91 88 ARMADA BİLGİSAYAR 22,4 11,71 91 89 YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ 6499 3399,6 91 90 MONDİ TİRE KUTSAN 6,68 3,51 90 91 SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 2,81 1,48 90 92 YAYLA ENERJİ 2,01 1,06 90 93 DENGE YATIRIM HOLDİNG 1,55 0,82 89 94 TRABZONSPOR 5,09 2,7 89 95 SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET 2,45 1,3 88 96 SEKURO PLASTİK 4,99 2,65 88 97 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 1,11 0,59 88 98 GEDİK YATIRIM 22,44 11,93 88 99 HÜRRİYET GAZETECİLİK 1,41 0,75 88 100 LİNK BİLGİSAYAR 25,88 13,77 88 101 AFYON ÇİMENTO 2,82 1,51 87 102 LİDER FAKTORİNG 2,21 1,18 87 103 KÖRFEZ G.M.Y.O. 2,47 1,32 87 104 HALK SİGORTA 3,99 2,14 86 105 İHLAS YAYIN HOLDİNG 1,02 0,55 85 106 HATEKS HATAY TEKSTİL 9,23 4,99 85 107 DOĞUSAN 2,07 1,12 85 108 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 36,84 20,00 84 109 TÜRK PRYSMİAN KABLO 3,86 2,10 84 110 DESA 4,32 2,35 84 111 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 7,79 4,25 83 112 BERA HOLDİNG 3,8 2,08 83 113 ALCATEL TELETAŞ 18,65 10,21 83 114 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR 2,06 1,13 82 115 KRİSTAL KOLA 1,8 0,99 82 116 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG 0,49 0,27 81 117 İDEALİST DANIŞMANLIK 3,55 1,96 81 118 MERİT TURİZM 21,64 12 80 119 EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM 1,85 1,03 80 120 GÜNEŞ SİGORTA 3,01 1,68 79 121 KENT GIDA 254 141,9 79 122 UTOPYA TURİZM 5,01 2,8 79 123 AVRASYA G.M.Y.O. 1,82 1,02 78 124 TUKAŞ 14,6 8,19 78 125 TUĞÇELİK ALÜMİNYUM METAL 4,54 2,55 78 126 AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 1,6 0,9 78 127 TEK-ART TURİZM 1,26 0,71 77 128 MARKA YATIRIM HOLDİNG 1,33 0,75 77 129 TGS DIŞ TİCARET 4,4 2,5 76 130 İTTİFAK HOLDİNG 2,7 1,54 75 131 UŞAK SERAMİK 1,7 0,97 75 132 TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 41,74 23,88 75 133 GSD DENİZCİLİK 2,46 1,41 74 134 DEMİSAŞ DÖKÜM 3,8 2,18 74 135 BURÇELİK VANA 18,21 10,45 74 136 MARTI OTEL 0,94 0,54 74 137 GSD HOLDİNG 1,6 0,92 74 138 İŞ YATIRIM 5,51 3,18 73 139 BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 3,38 1,95 73 140 EMEK ELEKTRİK 1,85 1,07 73 141 BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ 3,06 1,77 73 142 AVOD GIDA 2,42 1,4 73 143 RHEA GİRİŞİM SRMY. Y.O. 1,97 1,14 73 144 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN 3,45 2 73 145 İZMİR FIRÇA 2,36 1,38 71 146 SANKO PAZARLAMA 6,71 3,94 70 147 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA 1,77 1,04 70 148 MİLPA 3 1,77 69 149 MİGROS 31,6 18,65 69 150 MEPET METRO PETROL 1,76 1,04 69 151 ÇELİK HALAT 9,52 5,63 69 152 EURO YATIRIM HOLDİNG 1,42 0,84 69 153 VAKIF G.M.Y.O. 1,95 1,16 69 154 PERA G.M.Y.O. 0,96 0,57 68 155 BOLU ÇİMENTO 4,8 2,86 68 156 BANVİT 24,46 14,59 68 157 KEREVİTAŞ GIDA 3,97 2,37 68 158 SÖKTAŞ 2,99 1,79 67 159 MERKO GIDA 1,35 0,81 67 160 HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. 2,33 1,4 66 161 SASA 8,9 5,35 66 162 NETAŞ TELEKOM. 12,77 7,68 66 163 NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ 17,99 10,88 65 164 ÜNYE ÇİMENTO 5,17 3,13 65 165 İDEALİST G.M.Y.O. 3,32 2,01 65 166 MİSTRAL G.M.Y.O 2,13 1,29 65 167 BURÇELİK 7,09 4,3 65 168 ALARKO CARRIER 52,95 32,12 65 169 BOSCH FREN SİSTEMLERİ 264,3 160,4 65 170 ARSAN TEKSTİL 3,97 2,41 65 171 EGE GÜBRE 53,15 32,3 65 172 ÖZDERİCİ G.M.Y.O. 1,51 0,92 64 173 ANADOLU CAM 3,97 2,42 64 174 ADANA ÇİMENTO (A) 10,17 6,2 64 175 AKSU ENERJİ 9,47 5,78 64 176 QNB FİNANSBANK 49,9 30,5 64 177 TAT GIDA 7,31 4,47 64 178 ADESE 1,47 0,9 63 179 SAY REKLAMCILIK 3,05 1,87 63 180 AYEN ENERJİ 3,21 1,97 63 181 EMİNİŞ AMBALAJ 2,8 1,72 63 182 EGE PROFİL 13,19 8,11 63 183 KAPLAMİN 6,13 3,78 62 184 İŞ FİNANSAL KİRALAMA 3,9 2,41 62 185 MENDERES TEKSTİL 1,55 0,96 61 186 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA 3,79 2,35 61 187 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 51 31,64 61 188 ÇEMTAS 7,35 4,57 61 189 SAN-EL ELEKTRİK 5,31 3,3 61 190 BATISÖKE ÇİMENTO 1,19 0,74 61 191 TURCAS PETROL 2,62 1,63 61 192 PETROKENT TURİZM 159 99 61 193 VAKIF FİN. KİR. 2,15 1,34 60 194 VAKIF MENKUL KIYMET Y.O. 2,15 1,34 60 195 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG 12,46 7,77 60 196 BOSSA 9,06 5,65 60 197 GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. 3,77 2,36 60 198 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ 9,34 5,85 60 199 ANADOLU ISUZU 11,33 7,1 60 200 ÇELEBİ 88,1 55,3 59 201 KİLER G.M.Y.O. 2,72 1,71 59 202 AYES ÇELİK HASIR 2,64 1,66 59 203 DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 17,39 10,94 59 204 ORGE ENERJİ 5,18 3,26 59 205 NET HOLDİNG 1,97 1,24 59 206 DYO BOYA 4,67 2,94 59 207 YAPI KREDİ KORAY G.M.Y.O. 2,7 1,7 59 208 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG 0,57 0,36 58 209 DATAGATE BİLGİSAYAR 8,28 5,23 58 210 HEKTAŞ 12,97 8,2 58 211 DENİZ G.M.Y.O. 4,19 2,65 58 212 ATAKULE G.M.Y.O. 1,58 1 58 213 AKFEN G.M.Y.O. 2,97 1,88 58 214 BİRLİK MENSUCAT 1,5 0,95 58 215 KARDEMİR (A) 2,91 1,85 57 216 BAGFAŞ 16,2 10,3 57 217 ŞOK MARKETLER TİCARET 10,61 6,75 57 218 AK ENERJİ 1,02 0,65 57 219 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ 2,54 1,62 57 220 ÇEMAŞ DÖKÜM 1,05 0,67 57 221 METRO HOLDİNG 1,33 0,85 56 222 OYAK Y.O. 5,39 3,45 56 223 ÇUHADAROĞLU METAL 2,92 1,87 56 224 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 3,04 1,95 56 225 YEŞİL YAPI 0,53 0,34 56 226 PLASTİK AKILLI KART 9,3 5,97 56 227 TEKNOSA 7,24 4,65 56 228 CEO EVENT MEDYA 3,52 2,26 56 229 T.S.K.B. G.M.Y.O. 1,71 1,1 55 230 GEDİZ AMBALAJ 8,25 5,31 55 231 HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 21,86 14,07 55 232 MARSHALL 48,48 31,22 55 233 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ 1,83 1,18 55 234 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 5,81 3,75 55 235 CARREFOURSA 7,52 4,86 55 236 KARTONSAN 444,3 287,4 55 237 SEYİTLER KİMYA 11,53 7,46 55 238 ÖZBAL ÇELİK BORU 1,75 1,14 54 239 ODAŞ ELEKTRİK 1,81 1,18 53 240 İŞ BANKASI KURUCU 390000,3 255000 53 241 MAKİNA TAKIM 1,59 1,04 53 242 KAREL ELEKTRONİK 15,13 9,9 53 243 KONYA ÇİMENTO 243,2 159,2 53 244 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 24,9 16,32 53 245 GOOD-YEAR 4,57 3 52 246 METEMTUR OTELCİLİK 1,87 1,23 52 247 NUROL G.M.Y.O. 3,48 2,29 52 248 YÜKSELEN ÇELİK 7,93 5,22 52 249 ECZACIBAŞI İLAÇ 4,93 3,25 52 250 IHLAS GAYRIMENKUL 1,21 0,80 51 251 EGE SERAMİK 4,35 2,88 51 252 DOĞAN HOLDİNG 1,87 1,24 51 253 NİĞBAŞ NİĞDE BETON 8,75 5,81 51 254 POLİSAN HOLDİNG 2,44 1,62 50 255 İHLAS HOLDİNG 0,69 0,46 50 256 SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA 11,77 7,87 50 257 GALATASARAY 2,48 1,66 49 258 DOĞUŞ OTOMOTİV 9,14 6,12 49 259 DOĞUŞ G.M.Y.O. 5,1 3,42 49 260 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ 3,65 2,45 49 261 İNDEKS BİLGİSAYAR 9,5 6,38 49 262 ALARKO G.M.Y.O. 14,3 9,63 48 263 BURSA ÇİMENTO 3,92 2,65 48 264 AKMERKEZ G.M.Y.O. 29,9 20,23 48 265 MENSA SINAI TICARİ VE MALİ YATIRIMLAR 0,31 0,21 48 266 KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIM 1,62 1,1 47 267 REYSAŞ TAŞIMACILIK 6,17 4,19 47 268 DENİZLİ CAM 7,35 5 47 269 VERUSATURK GİRİŞİM SRMY. Y.O. 4,68 3,2 47 270 DESPEC BİLGİSAYAR 5,42 3,7 46 271 KARSAN OTOMOTİV 1,81 1,2 46 272 BATI ÇİMENTO 2,77 1,9 46 273 ICBC TURKEY BANK 4,35 3,0 45 274 F-M İZMİT PİSTON 51,05 35,1 45 275 İŞ BANKASI (B) 38100,9 26264,8 45 276 JANTSA JANT 57,4 39,6 45 277 MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ 15,72 10,9 45 278 ATLAS Y.O. 1,4 1,0 44 279 LOGO YAZILIM 72,15 50,0 44 280 GÖLTAŞ ÇİMENTO 14,36 10,0 44 281 VAKKO TEKSTİL 4,59 3,2 44 282 İŞBİR HOLDİNG 550 382,7 44 283 YEŞİL G.M.Y.O. 0,53 0,4 43 284 ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 1,5 1,1 43 285 SANİFOAM SÜNGER 6,11 4,3 42 286 İNTEMA 9,2 6,5 42 287 FENERBAHÇE 10,14 7,2 42 288 KOZA ANADOLU METAL 11,2 7,9 41 289 BORUSAN YAT. PAZ. 60,5 42,9 41 290 VERUSA HOLDİNG 18,95 13,5 40 291 BALATACILAR BALATACILIK 2,44 1,74 40 292 PARK ELEK. MADENCİLİK 3,19 2,28 40 293 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 16 11,45 40 294 ECZACIBAŞI YATIRIM 10,58 7,57 40 295 ADANA ÇİMENTO (B) 7,19 5,15 40 296 OLMUKSAN 4,45 3,20 39 297 ANEL ELEKTRİK 3,46 2,49 39 298 ÖZAK G.M.Y.O. 2,86 2,06 39 299 ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ 4,69 3,40 38 300 EGEPLAST 13,2 9,60 38 301 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 3,19 2,33 37 302 ROYAL HALI 1,93 1,41 37 303 HALK G.M.Y.O. 1,45 1,06 37 304 GARANTİ FAKTORİNG 4,39 3,21 37 305 SELÇUK ECZA DEPOSU 7,95 5,83 36 306 GARANTİ Y.O. 1,47 1,08 36 307 ZORLU ENERJİ 1,32 0,97 36 308 VESTEL 12,48 9,18 36 309 TORUNLAR G.M.Y.O. 2,35 1,73 36 310 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 333,2 245,30 36 311 LOKMAN HEKİM 7,08 5,24 35 312 BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 2,08 1,54 35 313 TÜRK TRAKTÖR 56,8 42,10 35 314 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 71,1 52,75 35 315 KARDEMİR (B) 2,45 1,82 35 316 PENGUEN GIDA 3,15 2,34 35 317 PERGAMON STATUS 8,05 6,00 34 318 ADEL KALEMCİLİK 11,81 8,82 34 319 RAL YATIRIM HOLDING 9,03 6,75 34 320 VİKİNG KAĞIT 4,26 3,19 34 321 BRİSA 8,7 6,53 33 322 TÜRK HAVA YOLLARI 10,62 7,98 33 323 SARKUYSAN 5,4 4,08 32 324 PETKİM 3,74 2,83 32 325 TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 10,49 7,95 32 326 BORUSAN BORU 9,25 7,05 31 327 AKİŞ G.M.Y.O. 3,27 2,50 31 328 NUH ÇİMENTO 10,86 8,32 30 329 TRAKYA CAM 3,15 2,42 30 330 ÇİMSA 7,5 5,81 29 331 PARSAN 15,28 11,85 29 332 AKSİGORTA 5,78 4,50 28 333 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 3,12 2,43 28 334 AKSA ENERJİ 3,98 3,10 28 335 ŞİŞE CAM 4,76 3,72 28 336 YATAŞ 6,5 5,11 27 337 İŞ G.M.Y.O. 1,59 1,25 27 338 ÜLKER 22,22 17,48 27 339 PANORA G.M.Y.O. 5,05 3,98 27 340 GÜBRE FABRİKALARI 15,9 12,57 26 341 VESTEL BEYAZ EŞYA 18,27 14,45 26 342 SİNPAŞ G.M.Y.O. 1,02 0,81 26 343 MAZHAR ZORLU HOL. 13,4 10,76 25 344 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 1,29 1,04 24 345 ŞEKERBANK 1,04 0,84 24 346 KARDEMİR (D) 2,35 1,90 24 347 MARMARİS ALTINYUNUS 70,15 56,90 23 348 SODA SANAYİİ 5,54 4,51 23 349 ASELSAN 26,86 21,98 22 350 AKÇANSA 7,65 6,28 22 351 MARDİN ÇİMENTO 5,58 4,59 22 352 REYSAŞ G.M.Y.O. 4,76 3,93 21 353 TOFAŞ OTOMOBİL FAB. 19,1 15,94 20 354 ALARKO HOLDİNG 4,5 3,76 20 355 TÜRK TELEKOM 7,05 5,90 19 356 MAVİ GİYİM 40,74 34,20 19 357 AYGAZ 9,95 8,36 19 358 ŞEKER FİN. KİR. 4,84 4,07 19 359 OTOKAR 123 103,58 19 360 KLİMASAN KLİMA 16,16 13,65 18 361 ENERJİSA ENERJİ 7,48 6,33 18 362 ASLAN ÇİMENTO 37,26 31,60 18 363 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 6,89 5,85 18 364 EGE ENDÜSTRİ 510,3 435,22 17 365 BİLİCİ YATIRIM 7,28 6,21 17 366 FORD OTOSAN 55,5 47,45 17 367 YENİ GİMAT G.M.Y.O 12,19 10,49 16 368 TÜPRAŞ 84,8 73,05 16 369 ERBOSAN 18,06 15,70 15 370 ANADOLU HAYAT EMEK. 6,4 5,58 15 371 ADANA ÇİMENTO (C) 1,96 1,71 15 372 AKSA 6,26 5,47 15 373 KORDSA TEKNİK TEKSTİL 10,37 9,11 14 374 AVİVASA EMEKLİLİK 12,51 10,99 14 375 TÜRKER PROJE G.M.G. 36,9 32,44 14 376 İZMİR DEMİR ÇELİK 9,1 8,04 13 377 ENKA İNŞAAT 6,25 5,53 13 378 TAV HAVALİMANLARI 17,08 15,14 13 379 GENTAŞ 2,05 1,83 12 380 ANADOLU SİGORTA 4,98 4,45 12 381 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 51 45,58 12 382 EMLAK G.M.Y.O. 1,24 1,11 12 383 CREDITWEST FAKTORİNG 2,32 2,09 11 384 TEKFEN HOLDİNG 13,04 11,76 11 385 KOÇ HOLDİNG 14,9 13,45 11 386 ULUSOY ELEKTRİK 31,1 28,20 10 387 T. TUBORG 13,98 12,83 9 388 T.S.K.B. 1,01 0,93 9 389 ATA G.M.Y.O. 3,55 3,29 8 390 İŞ Y.O. 2,33 2,16 8 391 SABANCI HOLDİNG 8,11 7,56 7 392 EREĞLİ DEMİR ÇELİK 7,91 7,40 7 393 ARÇELİK 15,12 14,20 6 394 TURKCELL 13,22 12,56 5 395 PRİZMA PRES MATBAACILIK 3,78 3,60 5 396 YAPI VE KREDİ BANKASI 2,15 2,05 5 397 COCA COLA İÇECEK 35,4 34,00 4 398 HALK BANKASI 5,36 5,15 4 399 İHLAS EV ALETLERİ 1,91 1,87 2 400 ANADOLU EFES BİRACILIK 17 16,90 1 401 KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG 2,69 2,69 0 402 İŞ BANKASI (A) 380383 380383,00 0 403 T. VAKIFLAR BANKASI 4,57 4,65 -2 404 QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 107,9 110,40 -2 405 İŞ BANKASI (C) 4,87 5,19 -6 406 GARANTİ BANKASI 7,76 8,39 -8 407 AKBANK 5,58 6,09 -8 408 İHLAS GAZETECİLİK 3,8 4,38 -13 409 İNFO YATIRIM 5,8 8,40 -31 410 METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 2,07 3,02 -31