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Haberlerİş-YaşamYatırımcılara küçük şirket hissesi aldırdı kendine Ferrari aldı

Millete küçük şirket hissesi kendine son model Ferrari

Borsa İstanbul'da 17 Mart'tan bu yana yüzde 100'ün üstünde yükselen hisselerin organizatörü olduğu söylenen manipülatörün kendine Ferrari siparişi verdiği öğrenildi. Piyasalardaki bozulma nedeniyle herkesin kaybettiği ortamda tek kazançlı çıkan borsa manipülatörünün özellikle Twitter ve Facebook başta olmak üzere sosyal medyadaki ekibiyle küçük yatırımcılara hisse senedi tavsiyesinde bulunduğu biliniyor. Tabii ki dedikodu mekanizması da diğer önemli alan. Faizin enflasyonun altına inmesi, altın ve dövizin ise tarihi yüksek seviyelere gelmesi ile kendini enflasyona karşı korumaya almaya çalışan küçük yatırımcılara çeşitli spekülasyonlarla küçük şirketlerin hisselerini aldıran bu organizatörlerin 2 aylık süreçte büyük servet sahibi oldukları kazandıkları parayı şu anda ucuz olan gayrimenkul ve lüks otomobillere yatırdıkları borsa çevrelerinde konuşuluyor. Rahim Ak'ın yazısı

16.05.2020 - 07:00 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'un kısa süreli dip noktası, aynı zamanda Türkiye'de virüs salgınının başladığı 17 Mart'tan başlayıp önceki güne kadar süren 2 ayda tam 85 hissenin getirisi yüzde 100'ü geçti. 3 hissenin değeri yüzde 1000'in üzerinde arttı. Hisselerin hemen tümünün Borsa İstanbul 100 Endeksi içinde yer almaması derinliği az olan hisselere yatırım yapan küçük yatırımcılar açısından tehlikeli görülüyor. Özellikle son dönemde mevduat faizinin net getirisinin yüzde 7'ye gerilemesi, döviz ve altının ise tarihi zirve seviyelerinde olması nedeniyle getiri arayan vatandaşların Borsa İstanbul'a ilgisinin manipülatörlerin iştahını kabarttığı ifade ediliyor. Son 6 ayda borsaya 251 bin gerçek kişi yatırımcı geldi. Bunların büyük bölümü parası 20 ile 50 bin lira arasında olan küçük yatırımcılar. İşte borsada henüz acemi olan bu yatırımcıların küçük şirket hisseleri karşılıklı işlemlerle bir kaç gün tavan yapılarak (bul kareyi al parayı hilesine benzer şekilde) burada kazanç olduğu hissi uyandırılarak bu hisselere doğru yönlendirildiği böylece hemen hemen hiç bir getiri beklentisi olmayan şirket hisselerinin böyle uçuşa geçtiği kaydediliyor. Tabii yatırımcılar sürü psikolojisi ile birbirini izledikçe fiyat yükselişi de belki de bu olayı organize edenlerin dahi hayal edemediği düzeye geldi.

HER YÜKSELİŞİN BİR GERİ GELİŞİ VAR

Bir çoğu ana faaliyet alanındaki işleri durdurmuş, aralarında bu yıl kötü geçmesi beklenen turizm ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bulunduğu şirketlerin kar etme olasılığı ve gelecek yıllarda da potansiyeli olmadan bu astronomik fiyat artışı uzmanları endişelendiriyor. Çünkü bu akıl almaz yükselişin ardından bundan önceki örneklerinde hep aynı şekilde akıl almaz şekilde düşüşün takip ettiği görüldü. Az miktarda para ile hareket ettirilebilecek bu küçük şirket hisseleri günlerce arka arkaya tavan fiyattan kapandı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde açığa satışın yasaklanmış olması da günlerce süren bu yükselişi destekledi. Oysa aynı dönemde Türkiye'nin kar etme olasılığı en yüksek şirketlerinde fiyat ya düştü ya da yükseliş yüzde 10'u bulmadı. Bu büyük şirketlerin fiyatlarındaki düşüş yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkış trendi ile de ilgili. Ancak yabancı çıkarken borsaya yeni gelen yerli yatırımcıların yabancıların çıktığı Türkiye'nin en köklü şirketlerine yönlendirilmemesi de (diğer tarafta kısa vadeli büyük kazanç gösterilerek) büyük şirketlerin hisselerinin düşüşü veya yeterince yükselmemesinde etkili oldu.

HABERİ GÖRDÜLER BU KEZ TABAN OLDULAR

Diğer yandan bu durum borsa ile yeni tanışmış vatandaşı önümüzdeki dönem borsaya küstürebilecek doneleri de içinde barındırıyor. Bunun ilk işaretlerini de görüyoruz. Nitekim borsada bu olağanüstü durum Habertürk'te yer aldıktan sonra süper yükselen bu hisselerden bazıları 2 gün arka arkaya taban oldu. Vatandaş eğer bu hisselerde kaybederse bundan önceki 1994 ve 2001'de olduğu gibi borsadan uzaklaşacak ve Türkiye'nin hayali olan sermaye piyasalarını geliştirerek ekonomiyi büyütme (başka da bir yol görünmüyor) hedefine ağır darbe vuracak. Eğer borsaya yeni gelen 251 bin yeni yatırımcı deriliği olan hisselere yönelip buradan orta uzun vadeli kazanç elde ederse bu durum vatandaşın borsaya yönelmesini ve şirketlerin de bu kaynak yoluyla büyümesini beraberinde getirecek.

PEKİ KENDİLERİ NE YAPIYOR?

Peki özellikle Twitter ve Facebook'tan açtıkları hesaplar ile hisse tavsiyesinde bulunan ve bu durumun sorumlusu olanlar şu anda ne yapıyor? Borsa İstanbul'da 17 Mart'tan bu yana gerçekleşen bu garip durumun organizatörlerinden birisi olduğu söylenen manipülatörün insanlara hisse senedi önerirken kendine Ferrari siparişi verdiği öğrenildi. Piyasalardaki bozulma nedeniyle herkesin kaybettiği ortamda tek kazançlı çıkan borsa manipülatörünün özellikle sosyal medyadaki ekibiyle yatırımcılara hisse senedi tavsiyesinde bulunduğu biliniyor. Tabii ki dedikodu mekanizması da diğer önemli alan. Organizatörlerin 2 aylık süreçte büyük servet sahibi oldukları kazandıkları parayı şu anda ucuz olan gayrimenkul ve lüks otomobillere yatırdıkları borsa çevrelerinde konuşuluyor.

BORSADA HANGİ ŞİRKET HİSSESİ NE KADAR DEĞER KAZANDI?

14.05.2017.03.20Değişim (%)
1EKİZ YAĞ VE SABUN18,780,732.473
2GÜLER YATIRIM HOLDİNG20,041,381.352
3RTA LABORATUVARLARI43,063,301.205
4EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SRMY. Y.O.1,600,21662
5TAÇ TARIM8,991,67438
6EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG0,950,19400
7ARTI YATIRIM HOLDİNG3,180,64397
8İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA7,531,54389
9DOĞAN BURDA RIZZOLI11,952,55369
10ALTINYUNUS ÇEŞME24,825,33366
11KÜTAHYA PORSELEN22,965,08352
12TAZE KURU GIDA17,434,80263
13ALTINYAĞ1,600,45256
14MEGA POLİETİLEN KÖPÜK5,061,43254
15BOMONTİ ELEKTRİK3,741,07250
16ULUSOY UN9,132,63247
17SODAŞ SODYUM13,914,11238
18UZERTAŞ BOYA5,861,80226
19EGELI&CO ENERJI YATIRIM1,260,39223
20SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE4,091,29217
21ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ36,3011,85206
22TREND G.M.Y.O.3,641,21201
23PINAR SU VE İÇECEK5,822,00191
24RAY SİGORTA6,562,26190
25ÇİMBETON71,5024,94187
26ÇİMENTAŞ24,328,98171
27DAGİ YATIRIM HOLDİNG4,971,84170
28ESCORT COMPUTER3,931,46169
29DAGİ GİYİM3,931,46169
30SELÇUK GIDA3,691,38167
31YONGA MOBİLYA22,788,54167
32ALKİM KAĞIT11,824,53161
33UMPAŞ HOLDİNG0,880,34159
34ULAŞLAR TURİZM2,841,10158
35FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ4,491,75157
36YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ8.650,003.399,60154
37DERLÜKS DERİ SANAYİ4,791,88154
38DEVA HOLDİNG19,587,71154
39FONET BILGI TEKNOLOJILERI10,854,30152
40KARSU TEKSTİL3,381,35150
41ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ9,954,00149
42ETİLER GIDA3,501,42146
43DARDANEL8,493,49143
44GLOBAL MENKUL DEĞ.2,981,24140
45KENT GIDA338,00141,90138
46GEDİK YATIRIM HOLDİNG27,1811,46137
47PINAR ENTEGRE ET VE UN17,707,49136
48İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI14,156,00136
49BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT0,530,23130
50CASA EMTIA PETROL18,067,84130
51POLİTEKNİK METAL128,4056,00129
52MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR1,920,84129
53ALKİM KİMYA15,776,91128
54GERSAN ELEKTRİK4,071,79127
55KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ17,137,55127
56PEKER G.M.Y.O.4,672,06127
57METAL GAYRİMENKUL1,360,60127
58İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O.6,032,70123
59SMARTİKS YAZILIM10,094,55122
60PAPİLON SAVUNMA15,486,99121
61İDEALİST G.M.Y.O.4,412,01119
62ERSU GIDA4,862,22119
63KONFURT GIDA10,364,77117
64RODRİGO TEKSTİL2,641,22116
65EMİNİŞ AMBALAJ3,711,72116
66EURO YAT. ORT.1,570,73115
67SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA4,402,05115
68DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL1,240,59110
69EURO KAPİTAL Y.O.1,780,85109
70SALİX YATIRIM HOLDİNG7,853,77108
71TUKAŞ17,028,19108
72KRON TELEKOMÜNİKASYON24,1011,65107
73MARTI G.M.Y.O.1,300,63106
74DİTAŞ DOĞAN15,597,56106
75DENGE YATIRIM HOLDİNG1,690,82106
76AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER2,061,00106
77ARENA BİLGİSAYAR15,127,34106
78YÜNSA12,966,35104
79SÖNMEZ PAMUKLU6,333,10104
80BAK AMBALAJ8,464,15104
81TEMAPOL POLİMER PLASTİK5,932,94102
82LÜKS KADİFE10,905,41101
83SERVET G.M.Y.O.16,358,14101
84DERİMOD7,133,55101
85EURO TREND Y.O.1,420,71100
86AYES ÇELİK HASIR3,301,6699
87LİNK BİLGİSAYAR27,3413,7799
88SEKURO PLASTİK5,262,6598
89UFUK YATIRIM4,752,4098
90VANET GIDA1,740,8898
91MONDİ TİRE KUTSAN6,943,5198
92İDEALİST DANIŞMANLIK3,871,9697
93HATEKS HATAY TEKSTİL9,854,9997
94SÖNMEZ FİLAMENT6,333,2197
95KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG0,530,2796
96İZMİR FIRÇA2,701,3896
97UTOPYA TURİZM5,472,8095
98SARAY MATBAACILIK2,011,0395
99HÜRRİYET GAZETECİLİK1,460,7595
100AVRUPA YATIRIM HOLDİNG1,740,9093
101SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ2,861,4893
102BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI12,376,4392
103MEPET METRO PETROL2,001,0492
104HALK SİGORTA4,102,1492
105GSD DENİZCİLİK2,701,4191
106PINAR SÜT15,548,1491
107ARMADA BİLGİSAYAR22,2211,7190
108KÖRFEZ G.M.Y.O.2,501,3289
109TRABZONSPOR5,112,7089
110YEŞİL YAPI0,640,3488
111FRİGO PAK GIDA12,216,5088
112DOĞUSAN2,091,1287
113MİLPA3,301,7786
114BERKOSAN YALITIM VE TECRİT3,631,9586
115ALCATEL TELETAŞ18,9810,2186
116KRİSTAL KOLA1,840,9986
117EGE PROFİL15,078,1186
118TÜRK PRYSMİAN KABLO3,892,1085
119DESA4,352,3585
120OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER7,834,2584
121OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR2,071,1383
122TEK-ART TURİZM1,300,7183
123SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET2,381,3083
124GSD HOLDİNG1,670,9282
125KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN3,632,0082
126YAYLA ENERJİ1,921,0681
127AVOD GIDA2,531,4081
128KAPLAMİN6,823,7880
129COSMOS YATIRIM HOLDİNG3,151,7580
130İHLAS YAYIN HOLDİNG0,990,5580
131AKIN TEKSTİL12,867,1580
132EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM1,851,0380
133TGS DIŞ TİCARET4,492,5080
134AFYON ÇİMENTO2,701,5179
135İTTİFAK HOLDİNG2,761,5479
136TUĞÇELİK ALÜMİNYUM METAL4,562,5579
137LİDER FAKTORİNG2,111,1879
138AVRASYA G.M.Y.O.1,821,0278
139ÇELİK HALAT10,005,6378
140EMEK ELEKTRİK1,901,0778
141ÇUHADAROĞLU METAL3,321,8778
142KUŞTUR KUŞADASI TURİZM35,4020,0077
143YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ10,345,8577
144SÖKTAŞ3,161,7977
145İŞ YATIRIM5,603,1876
146GÜNEŞ SİGORTA2,961,6876
147YEŞİL YATIRIM HOLDİNG13,697,7776
148ECZACIBAŞI İLAÇ5,723,2576
149İŞBİR HOLDİNG673,30382,7076
150DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA1,821,0475
151IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG0,630,3675
152MİGROS32,6218,6575
153MARTI OTEL0,940,5474
154ARSAN TEKSTİL4,192,4174
155VAKIF G.M.Y.O.2,011,1674
156BERA HOLDİNG3,612,0874
157MARKA YATIRIM HOLDİNG1,300,7573
158UŞAK SERAMİK1,680,9773
159TAT GIDA7,734,4773
160YEŞİL G.M.Y.O.0,640,3773
161EURO YATIRIM HOLDİNG1,450,8473
162SASA9,225,3572
163BURÇELİK VANA17,9910,4572
164NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ18,7010,8872
165BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ3,041,7772
166RHEA GİRİŞİM SRMY. Y.O.1,951,1471
167OYAK Y.O.5,903,4571
168İNDEKS BİLGİSAYAR10,906,3871
169NETAŞ TELEKOM.13,107,6871
170DATAGATE BİLGİSAYAR8,905,2370
171BURÇELİK7,304,3070
172SANKO PAZARLAMA6,683,9470
173EGE GÜBRE54,5532,3069
174GEDİZ AMBALAJ8,965,3169
175PERA G.M.Y.O.0,960,5768
176İŞ BANKASI KURUCU429.000,30255.000,0068
177DEMİSAŞ DÖKÜM3,662,1868
178TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI40,0823,8868
179BOSCH FREN SİSTEMLERİ267,90160,4267
180BAGFAŞ17,2010,3067
181MERİT TURİZM20,0012,0067
182VAKIF MENKUL KIYMET Y.O.2,231,3466
183ALARKO CARRIER53,4532,1266
184SAY REKLAMCILIK3,111,8766
185TURCAS PETROL2,711,6366
186NET HOLDİNG2,061,2466
187ORGE ENERJİ5,413,2666
188BANVİT24,2014,5966
189T.S.K.B. G.M.Y.O.1,821,1065
190AKSU ENERJİ9,565,7865
191ÖZDERİCİ G.M.Y.O.1,520,9265
192ANADOLU CAM3,982,4264
193MERKO GIDA1,330,8164
194KEREVİTAŞ GIDA3,892,3764
195EGEPLAST15,739,6064
196BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA3,852,3564
197HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI23,0414,0764
198MENDERES TEKSTİL1,570,9664
199SAN-EL ELEKTRİK5,393,3063
200ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ2,641,6263
201PETROKENT TURİZM161,2099,0063
202MİSTRAL G.M.Y.O2,101,2963
203AKFEN G.M.Y.O.3,061,8863
204ÜNYE ÇİMENTO5,093,1363
205AYEN ENERJİ3,201,9762
206ADESE1,460,9062
207DYO BOYA4,752,9462
208OYLUM SINAİ YATIRIMLAR3,151,9562
209İŞ BANKASI (B)42.361,1026.264,8061
210VAKIF FİN. KİR.2,161,3461
211GEDİK YATIRIM19,2311,9361
212METEMTUR OTELCİLİK1,981,2361
213QNB FİNANSBANK49,0030,5061
214GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O.3,792,3661
215ŞOK MARKETLER TİCARET10,816,7560
216VESTEL BEYAZ EŞYA23,1414,4560
217ADANA ÇİMENTO (A)9,896,2060
218BOLU ÇİMENTO4,562,8659
219YAPI KREDİ KORAY G.M.Y.O.2,711,7059
220BOSSA9,005,6559
221HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O.2,231,4059
222TEKNOSA7,404,6559
223KİLER G.M.Y.O.2,721,7159
224MAKİNA TAKIM1,651,0459
225ECZACIBAŞI YATIRIM12,007,5758
226REYSAŞ TAŞIMACILIK6,624,1958
227HEKTAŞ12,918,2057
228KARTONSAN452,20287,3557
229DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ17,2010,9457
230AK ENERJİ1,020,6557
231BATISÖKE ÇİMENTO1,160,7457
232FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ3,842,4557
233ÇEMAŞ DÖKÜM1,050,6757
234GOOD-YEAR4,703,0057
235PLASTİK AKILLI KART9,335,9756
236ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG1,641,0556
237MARSHALL48,7631,2256
238F-M İZMİT PİSTON54,7035,1356
239KAREL ELEKTRONİK15,419,9056
240İŞ FİNANSAL KİRALAMA3,752,4156
241ÇEMTAS7,104,5756
242KOZA ANADOLU METAL12,337,9355
243CARREFOURSA7,554,8655
244DESPEC BİLGİSAYAR5,743,7055
245ATAKULE G.M.Y.O.1,551,0055
246NİĞBAŞ NİĞDE BETON9,005,8155
247KONYA ÇİMENTO246,00159,2055
248ANADOLU ISUZU10,977,1055
249ÖZBAL ÇELİK BORU1,761,1454
250CEO EVENT MEDYA3,492,2654
251AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ1,821,1854
252METRO HOLDİNG1,310,8554
253GÖLTAŞ ÇİMENTO15,299,9853
254DOĞUŞ OTOMOTİV9,366,1253
255ÇELEBİ84,5055,3053
256BİRLİK MENSUCAT1,450,9553
257DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK24,9016,3253
258TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR5,723,7553
259ROYAL HALI2,151,4152
260NUROL G.M.Y.O.3,492,2952
261BALATACILAR BALATACILIK2,651,7452
262PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI48,0431,6452
263ODAŞ ELEKTRİK1,791,1852
264JANTSA JANT60,0039,5852
265AKSA ENERJİ4,683,1051
266DOĞAN HOLDİNG1,871,2451
267SELÇUK ECZA DEPOSU8,795,8351
268GALATASARAY2,501,6651
269BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO3,652,4350
270ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ5,103,4050
271POLİSAN HOLDİNG2,431,6250
272ALARKO G.M.Y.O.14,409,6350
273ATLAS Y.O.1,450,9749
274TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ11,887,9549
275YÜKSELEN ÇELİK7,795,2249
276KARDEMİR (A)2,761,8549
277DENİZ G.M.Y.O.3,952,6549
278VERUSATURK GİRİŞİM SRMY. Y.O.4,753,1949
279SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA11,707,8749
280ICBC TURKEY BANK4,422,9948
281GÜBRE FABRİKALARI18,5712,5748
282MENSA SINAI TICARİ VE MALİ YATIRIMLAR0,310,2148
283BURSA ÇİMENTO3,902,6547
284DENİZLİ CAM7,355,0047
285LOGO YAZILIM73,3550,0047
286DOĞUŞ G.M.Y.O.5,013,4246
287KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIM1,611,1046
288TÜRK TRAKTÖR61,5042,1046
289ANEL ELEKTRİK3,622,4945
290BATI ÇİMENTO2,751,9045
291İHLAS HOLDİNG0,660,4643
292OLMUKSAN4,593,2043
293VAKKO TEKSTİL4,573,1943
294BORUSAN YAT. PAZ.61,5042,9343
295EGE SERAMİK4,112,8843
296MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ15,5110,8743
297IHLAS GAYRIMENKUL1,140,8043
298MAZHAR ZORLU HOL.15,3010,7642
299PERGAMON STATUS8,516,0042
300PARK ELEK. MADENCİLİK3,232,2842
301VERUSA HOLDİNG19,0913,5041
302VESTEL12,989,1841
303KARDEMİR (B)2,571,8241
304KOZA ALTIN İŞLETMELERİ74,1052,7540
305SANİFOAM SÜNGER6,004,3040
306GLOBAL YATIRIM HOLDİNG3,252,3339
307ÖZAK G.M.Y.O.2,862,0639
308FENERBAHÇE9,947,1639
309İNTEMA9,006,4939
310GARANTİ Y.O.1,491,0838
311SARKUYSAN5,624,0838
312GARANTİ FAKTORİNG4,423,2138
313ADANA ÇİMENTO (B)7,035,1537
314BORUSAN BORU9,617,0536
315HALK G.M.Y.O.1,441,0636
316KARSAN OTOMOTİV1,681,2435
317TORUNLAR G.M.Y.O.2,341,7335
318LOKMAN HEKİM7,085,2435
319ZORLU ENERJİ1,310,9735
320NUH ÇİMENTO11,208,3235
321AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG15,4011,4534
322BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.2,061,5434
323AKMERKEZ G.M.Y.O.27,0020,2333
324RAL YATIRIM HOLDING9,006,7533
325ADEL KALEMCİLİK11,758,8233
326YATAŞ6,805,1133
327ASELSAN29,2221,9833
328VİKİNG KAĞIT4,243,1933
329ÜLKER23,2217,4833
330AKİŞ G.M.Y.O.3,322,5033
331BRİSA8,676,5333
332TÜRK HAVA YOLLARI10,547,9832
333AKSİGORTA5,934,5032
334KARDEMİR (D)2,501,9032
335PENGUEN GIDA3,072,3431
336PARSAN15,4411,8530
337TRAKYA CAM3,142,4230
338DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT316,50245,3029
339ÇİMSA7,485,8129
340ŞİŞE CAM4,763,7228
341OTOKAR132,40103,5828
342REYSAŞ G.M.Y.O.5,023,9328
343PANORA G.M.Y.O.5,083,9827
344EGE ENDÜSTRİ554,50435,2227
345ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI1,321,0427
346TÜRK TELEKOM7,455,9026
347SEYİTLER KİMYA9,407,4626
348SİNPAŞ G.M.Y.O.1,020,8126
349ALARKO HOLDİNG4,723,7626
350PETKİM3,542,8325
351İŞ G.M.Y.O.1,561,2525
352SODA SANAYİİ5,624,5125
353ŞEKERBANK1,040,8424
354TOFAŞ OTOMOBİL FAB.19,6615,9423
355GENTAŞ2,251,8323
356ERBOSAN19,2415,7023
357FORD OTOSAN58,0047,4522
358AKÇANSA7,666,2822
359MARDİN ÇİMENTO5,544,5921
360ŞEKER FİN. KİR.4,904,0720
361AYGAZ10,058,3620
362ENERJİSA ENERJİ7,606,3320
363BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR54,2045,1420
364KLİMASAN KLİMA16,3413,6520
365MAVİ GİYİM40,7034,2019
366İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK6,965,8519
367MARMARİS ALTINYUNUS67,6556,9019
368CREDITWEST FAKTORİNG2,462,0918
369AKSA6,425,4717
370KORDSA TEKNİK TEKSTİL10,649,1117
371KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG3,142,6917
372ANADOLU HAYAT EMEK.6,505,5817
373ADANA ÇİMENTO (C)1,981,7116
374BİLİCİ YATIRIM7,196,2116
375YENİ GİMAT G.M.Y.O12,0910,4915
376TÜRKER PROJE G.M.G.37,2832,4415
377ASLAN ÇİMENTO36,1031,6014
378ANADOLU SİGORTA5,054,4514
379AVİVASA EMEKLİLİK12,4710,9913
380T. TUBORG14,5012,8313
381TÜPRAŞ82,5073,0513
382EMLAK G.M.Y.O.1,251,1113
383TAV HAVALİMANLARI17,0015,1412
384KOÇ HOLDİNG15,0613,4512
385ENKA İNŞAAT6,195,5312
386İZMİR DEMİR ÇELİK8,968,0411
387T.S.K.B.1,030,9311
388ULUSOY ELEKTRİK31,1028,2010
389TEKFEN HOLDİNG12,9111,7610
390SABANCI HOLDİNG8,197,568
391EREĞLİ DEMİR ÇELİK8,007,408
392ATA G.M.Y.O.3,553,298
393TURKCELL13,4412,567
394COCA COLA İÇECEK36,3834,007
395ARÇELİK15,0114,206
396YAPI VE KREDİ BANKASI2,152,055
397PRİZMA PRES MATBAACILIK3,763,604
398İŞ Y.O.2,242,164
399HALK BANKASI5,195,151
400ANADOLU EFES BİRACILIK16,9916,901
401İŞ BANKASI (A)380.383,00380.383,000
402T. VAKIFLAR BANKASI4,514,65-3
403QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA105,40110,40-5
404İŞ BANKASI (C)4,835,19-7
405İHLAS EV ALETLERİ1,731,87-7
406GARANTİ BANKASI7,698,39-8
407AKBANK5,426,09-11
408İNFO YATIRIM7,268,40-14
409İHLAS GAZETECİLİK3,504,38-20
410METRO YATIRIM ORTAKLIĞI2,343,02-23
BIST 10099193,0386777,6914.3

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