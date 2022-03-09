Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Seren Serengil - Yaşar İpek davasında flaş gelişme!

Seren Serengil - Yaşar İpek davasında yeni gelişme! Zorla getirme kararı...

Şarkıcı Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan Yaşar İpek, "41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım" dedi. Mahkeme Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi

09.03.2022 - 16:29 | Güncelleme: MAGAZİN
DHA

  • Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya Yaşar İpek katılırken, Seren Serengil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

  • "TAKINTILI VE HASTA"

    Seren Serengil ile olay tarihinde boşanma aşamasında olduklarını söyleyen Yaşar İpek savunmasında, "Takıntılı ve hasta bir insan benden vazgeçemiyordu. Bu durumu anlayınca evi terk ettim. 41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım. Seyhan Soylu annemle babama sosyal medya hesabından küfretti. Kendilerini yerlerden yerlere attılar. Ben olay günü bu durumu konuşmak için erkek kardeşim ve damadımızla Seyhan Soylu'nun evinin önüne gittim. Seren o evde yoktu." dedi.

  • "BAŞKASI KATİL OLURDU"

    İpek ayrıca, "Zaten onunla konuşmak isteseydim onun evine giderdim. Elimde silah yoktu. Gitmeden önce Bakırköy İlçe Müdürü Cihat müdürü aradım. Seyhan Soylu'ya 'gel bakalım konuşalım ölmüş babamla derdin ne?' dedim. Anneme de önceden hakaret etmişti. Seyhan Soylu pencereden imdat diye bağırdı. Polisler geldi. Zaten onları ben aramıştım. Hakaret ve tehdit içeren sözler söylemedim. Zaten konu Seren değildi. Karakola gittik. Müdür buna kızdı 'niye sataşıyorsun?' dedi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yemin ederim başkası katil olarak gelirdi karşınıza bunlar öyle insanlar." ifadelerini kullandı.

  • "SERENGİL'İN OLAYLA İLGİSİ YOK"

    Sanık avukatı Pınar Kaya ise "Seren Serengil´in olayla hiçbir ilgisi yoktur. Olaya tanık olmamasına rağmen Seyhan Soylu tarafından kendisine verilen ifadeleri alarak savcılığa şikayette bulunmuştur. Müvekkilimin beraatını istiyorum" dedi.

    Mahkeme, müşteki Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

  • İDDİANAME

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Yaşar İpek'in Seren Serengil ile evli olduğu anlatıldı. 5 Mayıs 2020 günü Yaşar İpek'in Yeşilköy Mahallesinde bulunan ikamete gelerek müşteki Seren Serengil'e hitaben "Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim" şeklinde hakaret ettiği iddianamede yer aldı. Şüpheli Yaşar İpek hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.