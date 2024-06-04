Serdar Ortaç: Alkol ve sigarayı bıraktım

Serdar Ortaç, gelen tepkilerin ardından içini dökmüş ve şunları söylemişti: Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Alkolü bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.