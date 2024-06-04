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        Haberler Magazin Serdar Ortaç: Alkol ve sigarayı bıraktım - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç: Alkol ve sigarayı bıraktım

        Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konsere sarhoş bir şekilde çıkmıştı. Daha önce pek çok kez alkolü bıraktığını söyleyen ancak bu kararını gerçekleştiremeyen Serdar Ortaç, alkolü ve sigarayı yeniden bıraktığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:35
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          Son dönemlerde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlar ve yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava Sanhesi'nde sarhoş çıkmıştı.

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          Ayakta durmakta güçlük çeken şarkıcı; "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Sarhoş oldum. İçkinin Allah, belasını versin" demişti.

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          Serdar Ortaç, gelen tepkilerin ardından içini dökmüş ve şunları söylemişti: Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Alkolü bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.

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          Serdar Ortaç, yeni bir açıklama daha yaparak alkolü ve sigarayı bıraktığını söyledi. Daha önce pek çok kez alkolü bıraktığını söyleyen ancak bu kararı gerçekleştiremeyen Serdar Ortaç; "Tertemiz bir sayfayla başlayacağım" dedi.

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          Ünlü şarkıcı; "Bugün içkiyi ve sigarayı bırakmamın ikinci günü. 24 Haziran Harbiye Açıkhava konserime tertemiz bir sayfayla başlayacağım. Beni tedavi ettiği için doktoruma sonsuz teşekkürler. Bundan sonra tertemiz sigarasız bir hayat hepimize nasip olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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