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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı HT Spor'a konuştu: Önceliğimiz camiayı tek yumruk haline getirmek olacak - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı HT Spor'a konuştu: Önceliğimiz camiayı tek yumruk haline getirmek olacak

        Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, seçime saatler kala HT Spor'un konuğu oldu. Canlı yayında Melih Gümüşbıçak ve Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan Adalı, "Geçen seçime girdiğim dönemdeki bölünmüşlük, parçalanmışlık hali maalesef bu dönemde daha da arttı. Birinci önceliğimiz bu camiayı bir an önce derleyip toparlamak ve tek yumruk haline getirmek olacak" ifadelerini kullandı. İşte Serdal Adalı'nın HT Spor'a yaptığı açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 20:34 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:54
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        "Önceliğimiz camiayı tek yumruk haline getirmek"
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        Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak seçime saatler kala HT Spor özel yayınında Melih Gümüşbıçak ve Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

        İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

        "Kampanya süresince her Beşiktaşlı genel kurul üyesine ulaşmaya çalıştık. Son durumu tartıştık, tavsiyelerini dinledik. 'Önde' konusuna cevap vereyim. 10 kişiyle konuştuysak 7'si kandırıldığını söyledi.... Hüseyin beyin 'Serdal bey önde' ifadesini çok samimi de bulmadım. Şimdiki gibi ifadesi gibi... Kendince taktik uygulamaya çalışıyor."

        "İÇİMİZDE UĞRAŞMAKTAN DIŞARIDAN GELEN PROBLEMLERLE UĞRAŞAMAZ HALE GELİYORUZ"

        "Camianın için de birtakım dengeler ciddi şekilde değişti. Geçen seçime girdiğim dönemdeki bölünmüşlük, parçalanmışlık hali maalesef bu dönemde daha da arttı. Birinci önceliğimiz bu camiayı bir an önce derleyip toparlamak ve tek yumruk haline getirmek olacak. Biz kendi içimizde uğraşmaktan dışarıdan gelen problemlerle maalesef uğraşamaz hale geliyoruz. Ama Beşiktaş camiası birleşmek istediği zaman birleşir. Seçilirsek camiadaki ileri gelen başkanlarımızla, daha önce yönetim kurulunda olan büyüklerimiz, divan heyetinde olan ağabeylerimizle beraber geniş bir toplantı yapıp, bu sıkıntıyı masaya yatırıp çözmek mecburiyetindeyiz."

        "SEÇİLEMEZSEM BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

        "Hüseyin beyle biz düşman falan değiliz. Bu benim Beşiktaş'taki son seçimim. Seçilemezsem bir daha aday olmayacağım. Kaybettiğim takdirde benim için taraftarlık kısmına geçiş olur.

        "Kulüpte kriz ortamı olduğu zaman her zaman destekçi oldum. Maç oldu, gittim. Aşağı soyunma odasına da davet ettiler, indim. Gereğini yaptım. Bundan önce girdiğim seçimlerin devamında oturup da sosyal medyadan birilerini karalamadım. Yüz yüze veya telefonda görüşmeyi seçtim. Geçmiş başkanlar severler beni, ben de onları severim."

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        "MEVCUT ELLERDE KAOSUN DAHA DA BÜYÜYEBİLECEĞİ BİR ORTAM OLACAKTI"

        "Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu noktada, ki şu mevcut ellerde bir 6 ay daha Beşiktaş'ın bu şekilde gitmesi sonucu, mayısta aday olmayı düşündüğümde çok daha kötü bir mali tablo ve kaosun daha da büyüyebileceği bir ortam olacaktı. Onun için aralıkta aday oldum."

        "ALMAN BİR SCOUT EKİBİYLE ANLAŞTIK"

        "Genel olarak hatları çizdik. Yönetim kurulunda 'sen futbola bak' gibi bir sistemimiz yok, düşüncemiz yok. Profesyonelce Avrupa'daki takımların sistemleri Türkiye'ye uyarlanacak. Bizde sportif direktörlük işi yürümedi. Hiçbir zaman sahaya inme şansı olmayan bir sportif direktör olması lazım. Hata payını da minimuma indirmek için çok kaliteli, işin bilincinde olan bir Alman scout ekibiyle anlaştık. Buna da uygun bir teknik direktör seçimi yapmamız lazım."

        "SERGEN YALÇIN'LA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

        "Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum. Ama biz Beşiktaş'ın bugünkü duruma bir daha düşmemesi için yurt dışında başarılı olan takımların uyguladığı modelleri Türkiye'de işleyebilecek şekilde anayasasını yazdık bunun. Parayı bir şekilde buluruz, o yönde sıkıntımız olmaz. Sponsor buluruz, kiralarız.. Oralarda hiçbir sıkıntımız olmaz ama şu yapılanmayı bozarsak bugünleri bile ararız. Onun için sıkı bir şekilde futbol takımının yeni dizaynını uygulamaya geçelim ve çok da iddialı söylüyorum; 1.5 senenin sonunda taraftarımızın arzu ettiği bir futbol takımı yaratacağız. Herkes de çok zevkle seyredecek."

        "AL-MUSRATİ İÇİN 10 MİLYON EURO İNANDIRICI DEĞİL"

        Adalı, Hüseyin Yücel'in 'Al-Musrati'yi 10 milyon Euro karşılığında gönderiyoruz' açıklaması için ise şunları söyledi:

        "Kümede kalma şartına bağlı bir satın alma opsiyonuysa çok inandırıcı gelmez. Çünkü gideceği takıma baktım ben bugün, neredeyse eksi 3-4 puanla ligin dibinde. İnşallah kümede kalır kurtulur, o 10 milyon Euro'yu da Beşiktaş geri kasasına koyar."

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        "Defansta iki tane eksiğimiz var; sağ ve sol bekte. İki tane kanat oyuncusu lazım. Bana göre bir santrfor da lazım. Çok iyi bir golcümüz var ama bir golcü daha lazım. Yıldız transfer varsa da onun en güzelini Beşiktaş yapar."

        "YORUMCU SERGEN YALÇIN'LA TEKNİK DİREKTÖR SERGEN HOCA YÜZDE YÜZ FARKLI"

        "Yorumcu Sergen hoca ile teknik direktör Sergen hoca yüzde yüz farklı. Nihayetinde hazırladığımız programla ilgili Sergen hocayla oturacağız, konuşacağız. Eğer uyarsa anlaşacağım Sergen hocayla. Öyle de bir mecburiyetimiz yok."

        "SEZONU SERDAR TOPRAKTEPE İLE BİTİRME DÜŞÜNCEM VAR"

        "Serdar hoca bu camiada çok samimi olarak fikirlerini ifade eden hocalardan biri. Sezonu Serdar Topraktepe ile bitirme düşüncem var. Ama Serdar hocanın da fikirlerini dinleyeceğim. Teknik direktör konusunda alternatiflerimiz de var. Tercihim yeli teknik direktör."

        "Üç ya da beş defa şampiyon olsak da Beşiktaş'ın şu anki borcunun ödenmesi imkansız. Gayrimenkul projesinden 200 milyon Euro civarında bir gelir bekliyoruz."

        "YALAN RÜZGARLARI DEVAM EDİYOR"

        "Tamamen rakam ve isim üstüne kurulmuş bir illüzyon var. Yalan rüzgarları devam ediyor, işte bunlarla gençleri kandırıyorlar. İş Bankası açıklama yaptı; 'Bizim Hüseyin Yücel'le, sponsorluklarla ilgili hiçbir anlaşmamız yoktur' diye... Geçen sene buna benzer yalanlarla, algı operasyonlarıyla bu camiayı kandırdılar."

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