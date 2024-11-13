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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş'ten Fatih Tekke açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş'ten Fatih Tekke açıklaması!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında kadro dışı bırakılan futbolcular, takımın kötü gidişatı, transfer çalışmaları ve Fatih Tekke ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:17
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        Güneş'ten Fatih Tekke açıklaması!
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        Süper Lig'de 11 maçta 12 puan toplayan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Deneyimli teknik adam, merak edilen birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

        "TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

        "İki ay bir haftadan fazla oldu. İlk geldiğimde verdiğim sözler vardı. 5 maçta 5 puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer sözleri söylediğim için üzgünüm. Takımın oynadığı oyundan ve aldığımız sonuçlardan dolayı hem biz hem oyuncular hem başkan hem yönetim hem taraftar üzgün. Oynadığımız oyun ve sonuç bizi üzmesi yanında o günkü söylediğimiz, 5 maçta 5 puan alınca söylediğimiz konuların aynı yerde olması nedeniyle başkan, yönetim ve taraftardan özür diliyorum. Yetkilisi ve sorumlusu benim. Daha iyisini yapabilmek için buradayız. Mazeretler için burada değiliz. Tabii ki tespitler yapacağız. 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkes gurur duymalı. Beklentilerimize ulaşamadık."

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        "ÖZGÜVEN SORUNU YAŞIYORUZ"

        "Moral bozukluğu ve özgüven sorunu, o gün de konuştuk, bugün de devam ediyor. En büyük sorunlardan biri bu. Bir takım fizik, teknik, taktik olarak da problem yaşar, psikolojik, sosyal olarak da sorun yaşar. Bizimki fizik, teknik, taktikten daha çok fizik, teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Beklentilere cevap verememek de bunu artırıyor. İstikrarlı da gitmiyoruz. İlk maçlardaki savaşmamız, Kayserispor ve sonraki maçlarda olmadı. Konyaspor maçını kazandık, berabere kaldık, Başakşehir'i yendik, ardından kazanmayı düşündüğümüz 3 maçta, Göztepe maçı ilginç, 3 maçta da kazanacak durumlar ortaya çıktı. Göztepe maçında rakip 30. dakikada 10 kişi kalmış, rakip ikinci yarı bize 2 gol attı. Fenerbahçe maçında iyi oynayıp kaybettik. Rize maçında öne geçip kaybettik. Oyuna iyi başlasak da istikrarlı devam etmiyoruz. Oyunları etkileyen faktörler benden önce de vardı, benim dönemimde de var."

        "PES ETMEDEN SAVAŞACAĞIZ"

        "Kahrolacağız! Bize yakışan bir oyun, bir sonuç değil bu. Acı çekeceğiz, pes etmeden savaşacağız. Bu durumdan kurtulmak zorundayız."

        "GİTMEK İSTEYEN VARSA DEĞERLENDİRİRİZ"

        Şenol Güneş, kadro dışı bırakılan oyuncular ve takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili soruya ise, "Gitmek isteyen varsa değerlendiririz. Biz de bu kararı verebiliriz. Bazı oyunculara, o zaman da kulüp bulma durumları vardı, diğerlerine de şansını kullanırsan kullan, yine de kulüp bul, hazırlıklı ol dedik. Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz, kadro dışı kalan oyuncular değil. Oynayan da gidebilir. Takım da iyi oynayıp da transfer oluyor. Bizde de olabilir. Burada yaptığımız uygulamada, gitmek isteyen olursa, bizim de istemediklerimiz de gidebilir. Şimdi sadece bu 4 arkadaş olmuştur. Devreye kadar 7 maç var. 5 tane oynadıktan sonra bir boşluk olacak ve sonra 2 maç olacak. 13 Ocak'ta transfer var. Bu kadroyla oraya kadar gidebiliriz. Sayıyı azaltıp özgüven kaybını gidererek yarışmaya devam etmek istiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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        "F.BAHÇE, G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'IN HARCAMALARINI YAPAMAYIZ"

        "Hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcamalarını yapamayız. Özellikle son dönemlerde yapılan harcamalarına akıl erdiremeyiz."

        "MUCİZEVİ GOLLER YİYORUZ"

        "Başarı sonrası başarısızlık da zaman zaman olur. Tüm Avrupa takımlarında da bu olur. Şampiyonlar Ligi'nde, kendi liginde başarılarıyla örnek olan Manchester City zorluk yaşıyor. Kötü örnekle teselli için değil ama paniğe gitmeden doğruları tartışalım. Hiçbir takımda olmayan goller yiyoruz. Mucizevi goller yiyoruz. Akılla izah edemezsin.''

        FATİH TEKKE SORUSUNA YANIT!

        Güneş, ''Fatih Tekke teknik ekibe katılacak mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

        ''Fatih Tekke benim oyuncumdu, başarılı da bir hocalık yapmıştır. Umarım çok daha başarılı olur. Şu an için yardımcı olarak ekibe katılması konusunda bir şey konuşulmadı.''

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