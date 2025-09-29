Habertürk
        Selçuk İnan: Maça gergin başlamanın cezasını çektik - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Maça gergin başlamanın cezasını çektik

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Maça gergin başlamanın cezasını çektik" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 23:53 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:53
        "Maça gergin başlamanın cezasını çektik"
        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        "MAÇA GERGİN BAŞLAMANIN CEZASINI ÇEKTİK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Benim ve oyuncularım adına zor bir maçtı. Kazanamamanın verdiği stresle maça hazırlandık. Oyuncularımı rahatlatmaya çalışsam da bu iş çok kolay değil. Fazlasıyla maçı kazanmak istiyorlardı. Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman. Çok önemli oyuncuları var. Maça bu kadar gergin başlamanın cezasını hemen çektik. Oyuncularım çok üzgün. İki bireysel hatayla ilk 10 dakikada 2-0 mağlup duruma düştük. Böyle bir deplasmanda böyle hatalar yaparsanız maç zor geçer. Oyuncularım inanılmaz bir reaksiyon gösterdiler. İkinci yarıda tamamıyla maçın hakimi oldular. 2-2'yi bulmak için çok çabaladık, şanslar yakaladık. Beşiktaş'a karşı ancak bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Pozisyonları net pozisyona çevirmekte eksiklerimiz vardı. Son golü de kendi kalemize attık. Böyle bir deplasmanda tüm golleri siz attınız ve 3-1 yenildiniz. Bir hocanın kariyerinde çok yaşayamayacağı bir maçtı." ifadelerini kullandı.

        "OYUNCULARIM FAZLASIYLA İSTEKLİYDİ"

        Oyuncularının maça çok motive olmasının dezavantaj olduğunu ifade eden İnan, "Bazen çok fazla motive olduğunuzda maça böyle gergin başlayabilirsiniz. Oyuncularım fazlasıyla istekliydiler. Bütün antrenmanlarda bize maçı kazandırmayı hissettirdiler ama olmadı. Futbolculuk hayatımda ben de böyle hatalar yaptım." şeklinde konuştu.

        Ana planlarının topa sahip olmak olduğunu aktaran İnan, "Topa sahip olmak ana planımızdı. Beşiktaş baskı yapıyor ama belli bir bölümden sonra baskıyı kıracağımızı biliyordum. Topa sahip olmak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu tür maçlarda topu ayağınızda tutmazsanız işiniz zor oluyor. Buralarda böyle hatalar cezasız kalmıyor." dedi.

        HAKEM SORUSU

        Selçuk İnan, hakemlerle ilgili bir soruya, "Türk hakemlerini çok seviyorum, onlara çok güveniyorum. Yabancı hakemi kesinlikle istemiyorum." diye cevap verdi.

        Habertürk Anasayfa