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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Selçuk Bayraktar’dan "Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım" açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Selçuk Bayraktar’dan "Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım" açıklaması

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 00:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 00:49
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        Selçuk Bayraktar'dan "Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım" açıklaması
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        Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından birinin yaşandığını vurguladı.

        İsrail’in, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlettiğini belirten Bayraktar, "Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Baykar olarak Gazze’ye insani yardım yapmaya hazır olduklarını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır."

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