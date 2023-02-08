Şehidin çoraplarını depremzedelere gönderen baba konuştu

AA

Yalova'da, üzerinde "Şehidimin giyemediği çorapları" notu bulunan çorapları yardım merkezine bırakan şehit babası Şemsettin Yalçın, "Çorap dediğiniz bir şey değil ama bakmaya, dokunmaya kıyamıyor insan. Onları oraya uygun gördüm. Kutsal bir yere gitsin istedim." dedi.

Hayırseverler, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için oluşturulan yardım toplama merkezlerine destekte bulunmak üzere yoğun şekilde geliyor.

Yalova Belediyesinin yardım merkezine giden, 2016 yılında El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın babası Şemsettin Yalçın da elindeki paketleri görevlilere teslim etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Yalova Şubesi aracılığıyla ulaşılan baba Yalçın, 7 senedir şehidin emanetlerini sakladığını belirterek, "3-5 çift çorap. Çölde bir kum tanesi kadar bile değil ama güzel bir yere gitsin istedim ve onları götürdüm verdim. Allah razı olsun hepsinden de. Bu 81 ilde olan bir deprem. Sadece 14 ilde, 10 ilde değil, 81 ilde oldu. Hepimizin yüreği yanıyor. Bizler bugünler için varız. Derneğimiz de başkanımız da sağ olsun, herkes el birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı." diye konuştu.

Ali Sezai Yalçın'ın çorapları giyemeden şehit düştüğünü ve eşyalarına gözü gibi baktığını anlatan Yalçın, "Çorap dediğiniz bir şey değil ama bakmaya, dokunmaya kıyamıyor insan. Onları oraya uygun gördüm. Kutsal bir yere gitsin istedim. Belki bir çorap hiçbir şey ama öyle duygulandım ve gönderdim." ifadesini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Yalova Şubesi Başkanı Özcan İla ise Yalçın'ın davranışının herkesi duygulandırdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Allah yardımcımız olsun. Şehit ailelerimizin de ilk günden beri gösterdiği reaksiyon, şehit babamızın şehidimizin emanetini depremzedelere yollaması camia olarak da Yalova olarak da hepimizi duygulandırdı. Bugünler yaralarımızı saracağımız, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gereken günler. Allah yardımcımız olsun."

Dernek olarak kısa süre içerisinde kan bağışı yapacaklarını ifade eden İla, depremzedeler için topladıkları yardımları da AFAD'ın hesaplarına aktaracaklarını söyledi.



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