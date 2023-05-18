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Seçim öncesi 9 milyar dolarlık döviz ve altın satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri seçim öncesinde, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 5 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 1 haftada 7 milyar 597 milyon dolar altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azaldı

Giriş: 18.05.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Seçim öncesi 9 milyar dolarlık döviz ve altın satışı
HABERTURK.COM / AA

14 Mayıs seçimleri öncesi kurda yatay bir seyir izlenmesi sebebiyle Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz ve altın satışı yaptığı konuşuluyordu ancak bu satışların ne seviyede olduğu merak konusuydu.

TCMB tarafından bugün 12 Mayıs haftasına ilişkin Haftalık Para ve Banka İstatistiklerinin yayımlanmasıyla satışların toplam büyüklüğü de ortaya çıktı.

Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, haftalık 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara düştü.

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
05.05.2023 45.720 68.412 114.132
12.05.2023 44.312 60.815 105.127

NET DÖVİZ REZERVİ 21 YILIN DİBİNDE

12 Mayıs haftasında net döviz rezervleri de 6.8 milyar dolardan 2.3 milyar dolara gerileyerek Şubat 2002'den bu yana en düşük seviyesine indi. 12 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler eksi 57.8 milyar dolar oldu.

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