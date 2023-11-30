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        Haberler Gündem 3. Sayfa SEÇİL ERZAN OLAYI SON DAKİKA | Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği! Akrabası Nazlı Can da tutuklandı!

        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!

        Milyon dolarlık dolandırıcılık davasında yargılanmaya başlanan Seçil Erzan'ın soruşturmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşılıyor. Seçil Erzan'ın, yine dosyada şüpheli olarak yargılanan yakın arkadaşı Nazlı Can'a, Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile WhatsApp üzerinden yaptığı bir yazışmanın ekran görüntüsünü attığı ortaya çıktı. İncelenen cep telefon kayıtlarında Nazlı Can'ın Fatih Terim ile birlikte çektiği ve Whatsapp üzerinden Seçil Erzan'a attığı bir fotoğraf karesi de soruşturma raporunda yer aldı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 30.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:19
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        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
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        Yargılanmaya başlanan Denizbank eski Levent Şubesi Müdürü Seçil Erzan’ın soruşturmasıyla ilgili her gün şoke eden yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

        AKRABASI NAZLI CAN DA TUTUKLU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 7 Nisan’da başlatılan soruşturmanın ardından 11 Nisan'da tutuklanan Seçil Erzan’ın ardından akrabası Nazlı Can adlı kadın da, 17 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Nazlı Can’ın el konulan ve tamamlanan cep telefon inceleme raporu soruşturma dosyasına girdi.

        FULYA TERİM’İN YAZIŞMASININ EKRAN KAYDI

        Detaylı yapılan inceleme sonucunda Nazlı Can’ın kullandığı cep telefonun kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlara göre Seçil Erzan'ın, 26 Ağustos 2022’de Nazlı Can’a, Whatsapp üzerinden Fatih Terim’in eşi Fulya Terim ile yazıştığı bir Whatsapp yazışmasının ekran kaydını attığı görülüyor.

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        "BENİM DOLAR HESABIM VAR MI?"

        Kullanıcı adı Fulya Terim olarak görülen ekran kaydında, Fulya Terim, “Benim dolar hesabım var mı?” diyor. Seçil Erzan olduğu düşünülen kişi ise “Evet evet var hemen gönderiyorum şimdi size" diye cevap veriyor. Fulya Terim, “Hah süper’ diyor. Ardından Seçil Erzan, bir önceki ekranda görülmeyen Fulya Terim’in ‘Hah süper o zaman dönünce yapalım programı’ mesajını alıntı yaparak, “Çook mutlu oldum. Biz tüm hazırlıkları yaptık çok heyecanlıyız" diye cevap vererek, Fulya Adalet Terim adına açılmış hesabın IBAN numarasını ve Swift kodunu veriyor. Fulya Terim bu bilgi için teşekkür ederek, “Dönünce konuşuruz çok selamlar damat beye" diyor. Seçil Erzan “Çok sevgiler iletiyorum sağlıkla gelin” diye cevap veriyor.

        FATİH TERİM’LE KARŞILIKLI FOTOĞRAFLAR ATILIYOR

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        İncelemede Nazlı Can'ın, Seçil Erzan ile Whatsapp üzerinden yaptığı birçok yazışma da ortaya çıktı. 7 Ağustos 2022’de yapılan bir sohbette Seçil Erzan, Nazlı Can’a Whatsapp üzerinde kendisi Fatih Terim ve erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol’la çekilmiş bir fotoğraf karesini gönderiyor.

        NAZLI CAN’IN DA FATİH HOCAYLA FOTOĞRAFI ÇIKTI

        Bu fotoğrafın ardından yaklaşık bir ay sonra, 18 Eylül 2022’de Nazlı Can, Seçil Erzan ile Whatsapp üzerinden yazışıyor. Nazlı Can, Seçil Erzan’a, "Günaydın canım. Geldim” dedikten sonra Fatih Terim ile çekilen bir fotoğrafını Seçil Erzan’a gönderiyor.

        FATİH VE FULYA TERİM’DEN TEŞEKKÜR YAZISI

        Nazlı Can bu fotoğrafı attıktan 11 gün sonra, Seçil Erzan’la yazışırken ‘Çok özledim seni’, ‘Ne olur güzel bir haber gelsin ölecem' ve gülümseyerek 'her şey bende', ardından Fatih Terim ve Fulya Terim’in, ‘Teşekkür’ el yazısının resmini atıyor.

        Gönderdiği resimdeki el yazısında ‘Sevgili Seçil, Sevgili Candaş, bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz teşekkür etmek için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş en ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler. Fulya-Fatih” ifadeleri yer alıyor

        “BOZCAADA’DAKİ EVDE KALMIŞTI”

        Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol verdiği ifadesinin bir bölümünde, Fatih Terim’i ailece Seçil Erzan’ın Bozcaada’daki evinde misafir ettiklerini söylemişti. Ayrıca kendisi Seçil Erzan ile birlikte, Fatih Terim’in Bodrum’daki evlerine misafir gittiklerin belirtmişti.

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