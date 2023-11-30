Yargılanmaya başlanan Denizbank eski Levent Şubesi Müdürü Seçil Erzan’ın soruşturmasıyla ilgili her gün şoke eden yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Detaylı yapılan inceleme sonucunda Nazlı Can’ın kullandığı cep telefonun kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlara göre Seçil Erzan'ın, 26 Ağustos 2022’de Nazlı Can’a, Whatsapp üzerinden Fatih Terim’in eşi Fulya Terim ile yazıştığı bir Whatsapp yazışmasının ekran kaydını attığı görülüyor.

Kullanıcı adı Fulya Terim olarak görülen ekran kaydında, Fulya Terim, “Benim dolar hesabım var mı?” diyor. Seçil Erzan olduğu düşünülen kişi ise “Evet evet var hemen gönderiyorum şimdi size" diye cevap veriyor. Fulya Terim, “Hah süper’ diyor. Ardından Seçil Erzan, bir önceki ekranda görülmeyen Fulya Terim’in ‘Hah süper o zaman dönünce yapalım programı’ mesajını alıntı yaparak, “Çook mutlu oldum. Biz tüm hazırlıkları yaptık çok heyecanlıyız" diye cevap vererek, Fulya Adalet Terim adına açılmış hesabın IBAN numarasını ve Swift kodunu veriyor. Fulya Terim bu bilgi için teşekkür ederek, “Dönünce konuşuruz çok selamlar damat beye" diyor. Seçil Erzan “Çok sevgiler iletiyorum sağlıkla gelin” diye cevap veriyor.

İncelemede Nazlı Can'ın, Seçil Erzan ile Whatsapp üzerinden yaptığı birçok yazışma da ortaya çıktı. 7 Ağustos 2022’de yapılan bir sohbette Seçil Erzan, Nazlı Can’a Whatsapp üzerinde kendisi Fatih Terim ve erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol’la çekilmiş bir fotoğraf karesini gönderiyor.

Bu fotoğrafın ardından yaklaşık bir ay sonra, 18 Eylül 2022’de Nazlı Can, Seçil Erzan ile Whatsapp üzerinden yazışıyor. Nazlı Can, Seçil Erzan’a, "Günaydın canım. Geldim” dedikten sonra Fatih Terim ile çekilen bir fotoğrafını Seçil Erzan’a gönderiyor.

FATİH VE FULYA TERİM’DEN TEŞEKKÜR YAZISI

Nazlı Can bu fotoğrafı attıktan 11 gün sonra, Seçil Erzan’la yazışırken ‘Çok özledim seni’, ‘Ne olur güzel bir haber gelsin ölecem' ve gülümseyerek 'her şey bende', ardından Fatih Terim ve Fulya Terim’in, ‘Teşekkür’ el yazısının resmini atıyor.

Gönderdiği resimdeki el yazısında ‘Sevgili Seçil, Sevgili Candaş, bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz teşekkür etmek için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş en ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler. Fulya-Fatih” ifadeleri yer alıyor