Türkiye’yi sarsan milyon dolarlık dolandırıcılık olayında, Denizbank eski Levent Şubesi Müdürü Seçil Erzan, spor camiasındaki birçok ünlü isimden para aldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Erzan’ın yüksek miktarda dolandırdığı isimlerin başında Arda Turan geliyor. Erzan'ın, Arda Turan’dan sonra en fazla parayı Emre Belözoğlu’ndan aldığı görülüyor. Müşteki olarak ifade veren Emre Belözoğlu, başına gelenleri tüm ayrıntılarıyla anlattı.

"Volkan Bahçekapılı, benim dayımın oğludur. Seçil Erzan'ı ise 17 Mart'ta tanıdım. Daha doğrusu Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve yatırım fonuyla ilgilendiğini, kuzenim Volkan Bahçekapılı sayesinde öğrendim. Kendisi beni 17 Mart'ta aradı. Denizbank'ta, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından oluşturulmuş fon bulunduğunu ve yüksek getiriye sahip olduğunu söyledi. Sadece değerli müşterilerini fona dahil ettiğini dile getirdi."

Soruşturma kapsamında olayın müştekilerinden biri olarak 25 Nisan 2023'te ifade veren Emre Belözoğlu, Seçil Erzan’ı, 17 Mart'ta tanıdığını söyledi. İfadesinde Seçil Erzan ve fon olayına nasıl girdiğini şöyle anlattı:

Erzan’ın, fonla ilgili anlatımından sonra harekete geçtiğini anlatan Emre Belözoğlu ifadesine şöyle devam etti: “Ben de yatırım amacıyla ve Hakan Ateş'e güvenerek bu fona dahil olabileceğimi söyledim. Aynı gün önce 1 milyon 492 bin dolar parayı ve 1 milyon 400 bin dolar olmak üzere 2 milyon 892 bin dolar parayı kuzenim Volkan'a gönderdim. Kendisi de Seçil Erzan'a bizzat teslim etmiştir. Akabinde 18 Mart tarihinde tekrar 400.000 USD parayı fona yatırması için Volkan'ın yönlendirmesiyle şoförüm Seçil Erzan'a elden teslim etmiştir.”

Yaklaşık 10 gün sonra Seçil Erzan’ın kendisini yeniden aradığını belirten Emre Belözoğlu, “Beni telefonla arayarak toplam paramı 5 milyon dolara tamamlarsam daha yüksek bir kazancım olacağını söyleyerek beni kandırmıştır.

Ancak ben 1 milyon dolar daha verebileceğimi söyledim. Arkadaşlarımdan borç harç toplam 1 milyon dolar parayı daha temin edip parayı temin edip Volkan'a teslim ettim. Volkan da bu parayı aile dostumuz olan Nur Erkasap'a Seçil Erzan'a vermesi için göndermiştir" dedi.

Hatta bu belgede Denizbank kaşesini basıp hem kendisi hem de Asiye Göktürk isimli banka görevlisinin ıslak imzaları mevcuttur. Bu belgeyi aldığım için içim bir nebze olsun rahattı. Ben başından itibaren Seçil Erzan'ın, "Hakan Ateş bu fonu kurdu, Mehmet Erdoğdu bizzat başındaki kişidir. Çok yüksek getirisi var ve sonunda para kazanmak garanti" şeklinde sözler söyleyerek beni kandırmıştır" dedi.

Belözoğlu, Erzan’dan belge istediğini söyleyerek, “İlk olarak 17 Mart tarihinde Seçil Erzan'a verdiğim paralara ilişkin elimde herhangi bir belge bulunmuyordu. Volkan'ı arayıp para verdiğimize ilişkin bize Seçil Erzan'ın dekont vermesini söyledim. Volkan, Seçil Erzan'ın yanına gidip belge istediğinde bir gün sonra hazır edebileceğini söylemiş. Sonrasında da Volkan'a tüm verdiğim paraya ilişkin olarak 3.300.000 USD fonda alacağım olduğuna ilişkin bir belge hazırlayıp vermiştir.

“HİÇBİR PARAYI GERİ ALMADIM”

Belözoğlu ifadesinin devamında, “Beni Hakan Ateş ve Mehmet Erdoğdu isimleri üzerinden Denizbank güvencesi ile aldatmıştır. Bu zamana kadar vermiş olduğum hiçbir parayı geri alamadım. Seçil Erzan bana yatırdığım paraların 03/05/2023 tarihinde vadesinin dolacağını ve vade sonunda 3 milyon 892 bin 980 doları tarafıma iade edileceğini söyledi.

Buna ilişkin de yine Denizbank A.Ş kaşesini basarak hem kendisi hem de Asiye Öztürk'ün ıslak imzası bulunan belgeyi Volkan Bahçekapılı'ya teslim etmiştir. Seçil Erzan beni dolandırarak zimmetine para geçirmiştir. Ben 23 yıldır futbolcuyum, 2 senedir teknik direktörüm. 13 yaşımdan beri aileme bakıyorum. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir. Tüm işlemlerden sorumlu kişilerden şikayetçiyim" dedi.

SEÇİL ERZAN, EMRE BELÖZOĞLU OLAYINI ANLATTI

Tutuklu bulunan Seçil Erzan, Emre Belözoğlu ile ilgili sorulan soruya detaylı cevap verdi. Erzan, Emre Belözoğlu olayını şöyle anlattı:

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”Volkan Bahçekapılı'yı evet tanırım. Kendisi Buse Terim'in eşidir. Kendisini Fatih Terim'in damadı olması aracılığı ile tanırım. Çok bir samimiyetim yoktur. Bir gün Volkan Bahçekapılı'yı telefondan aradım, 'Çok kısa süreliğine yüksek getirisi olan bir fon var, aman bu husus duyulmasın, Fatih Terim hocanın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin', dedim.

Volkan Bahçekapılı da bana, 'Biliyorum, Buse'nin de var hatta', dedi. Bir sabah saat 7'de bana Volkan Bahçekapılı, 'Bu fon hâlâ duruyor mu, Emre Belözoğlu senden haber bekliyor' diye mesaj attı. Sonrasında ben Emre Belözoğlu'nu aradım. Konuyu çok kısaca anlattım. Hem Volkan Bahçekapılı hem de Emre Belözoğlu bana nakit para bulup Volkan Bahçekapılı'nın Levent'teki ofisinde teslim ettiler.

Toplamda 2 gün boyunca ben önce 1.400.000 Dolar, sonra 1.492.000 dolar ve son olarak 400.000 dolar parayı 2023 senesi Mart ayı içerisinde elden teslim aldım. Fakat bu zamana kadar Volkan Bahçekapılı'ya herhangi bir ödeme yapmadım.

Yine aynı şekilde bana dosya kapsamında Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan 10/04/2023 tarih ve 23ISG041 sayılı Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi ön inceleme raporunun 10. Sayfasındaki belgeyi bizzat kendim hazırlayıp, imzalayıp teslim ettim. Aslında Volkan Bahçekapılı'dan aldığım parayı Emre Belözoğlu ile beraber teslim etmişlerdir" dedi.

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TERİM’İN DAMADININ İFADESİ

Emre Belözoğlu’na aracılık ettiği iddia edilen Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı’nın da ifadesi 25 Nisan günü alındı. Bahçekapılı şöyle ifade verdi:

"Emre Belözoğlu benim halamın oğludur yani öz kuzenimdir. Seçil Erzan'ı ise yaklaşık 3 yıldır tanırım. Kendisi Denizbank Şube Müdürüdür, bir samimiyetim olmamakla birlikte genelde ailemden bazı kişiler ile bankacılık hususunda ilgilendiği için ben de kendisine bu anlamda güveniyordum.

Yaklaşık 6-8 ay önce Seçil Erzan beni aradı. Sonrasında aramalarına devam etti. Her aradığında şahsımdan para istedi. Bana telefonda 22 kişilik bankaya ait özel bir fon var, bu fonu Hakan Ateş'in ve Mehmet Aydoğdu'nun oluşturduğunu ve yüksek getiriye sahip olduğunu söyledi ve hatta eşim Buse Terim ile Fatih Terim'in de bu fona para yatırdıklarını söyledi.”

"BUSE’YE DANIŞTIM"

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Bahçekapılı ifadesine şöyle devam etti: “Ben öncesinde Seçil Erzan'ın beni defalarca araması sebebiyle konu hakkında eşim Buse'ye danışmıştım, o da bana fonda parası olduğunu söylemişti. Benim nakit param olmadığı için ben de Emre Belözoğlu'na fondan bahsettim. Hatta Seçil Erzan'a Emre Belözoğlu ile irtibata geçmesini söyledim. Emre Belözoğlu ile Seçil Erzan aralarında telefon görüşmesi yapmışlar.

İlk olarak 17 Martta Emre Belözoğlu, bana 1.492.000 dolar parayı nakit olarak verdi. Ben bizzat bu parayı Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesinde odasında teslim ettim. Parayı verdiğim esnada Seçil Erzan’ın kapısı açıktı zaten o katta çalışan herkes ne konuştuğumuzu duyabilecek konumdaydı.

Aynı gün Emre Belözoğlu tarafından tekrar elden 1.400.000 dolar para gönderildi. Bu kez bu parayı Seçil Erzan gelip bizzat Levent'teki ofisimden teslim aldı. Toplamda ben 2.892.000 USD parayı (Emre Belözoğlu'na ait olan para) Seçil Erzan'a teslim ettim. Emre Belözoğlu'ndan duyduğum kadarıyla 18 Mart'ta, 400.000 USD parayı Emre Belözoğlu'nun şoförü Alpaslan Akyüz Denizbank Genel Müdürlük binasının hemen önünden elden teslim etmiştir.

Hatırladığım kadarıyla yaklaşık 10 gün sonra Seçil Erzan, Emre Belözoğlu'nu arayıp fonu 5 milyon dolar paraya tamamlamak istediğini söylemiş ancak Emre Belözoğlu bu kadar nakit parası olmadığını, 1 milyon dolar daha para verebileceğini söylemiştir. Bunun üzerine 1 milyon dolar parayı Emre Belözoğlu arkadaşlarından toparlayıp bana EFT yoluyla göndermiştir. Sonrasında ben de bu parayı Nur Erkasap isimli aile dostumuz olan şahsa EFT yoluyla gönderdim. Nur Abla da akabinde 1 milyon doları parayı elden çekip Seçil Erzan'a elden teslim etmiştir.”