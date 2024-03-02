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        Haberler Dünya Avrupa Scholz, Alman subaylarının ses kaydının hızla aydınlatılacağını belirtti

        Scholz, Alman subaylarının ses kaydının hızla aydınlatılacağını belirtti

        Rusya, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Ukrayna Savaşı ile ilgili görüşmesinin ses kaydını yayınladı. Ses kaydında Alman subayların, Kerç Köprüsü'nün bombalanması hakkında konuştuğu iddia edildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya'da yayınlanmasına ilişkin olayın hızla aydınlatılacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.03.2024 - 21:59 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:59
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        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
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        Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Scholz, Vatikan'da yaptığı açıklamada, ses kayıtlarının yayınlanmasını "çok ciddi bir konu" olarak nitelendirdi.

        Scholz, bir gazetecinin bunun dış politikada sorun olup olmayacağına ilişkin sorusuna ise "İşte bu yüzden bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor. Bu da gerekli." yanıtını verdi.

        Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı.

        Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensuplarının Taurus füzelerinin Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği köprüyü teknik olarak imha edip edemeyeceğini konuştuğu belirtiliyor.

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        Kayıtta Kiev yönetiminin talep ettiği Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslimi konusunda siyasi iradeden izin çıkmadığının yer aldığı kaydedildi.

        Söz konusu ses kaydının yer aldığı görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz'ın de katıldığı ve görüşmenin Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'a bilgi verme amaçlı yapıldığı belirtiliyor.

        Almanya Savunma Bakanlığı da söz konusu ses kaydının ele nasıl geçirildiğini araştırdığı ve Almanya Askeri İstihbarat Teşkilatının (MAD) bu yönde gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı.

        Alman subaylarının görüşmesinin internet üzerinden Webex platformu üzerinden yapıldığı kaydedildi.

        NE OLMUŞTU?

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        Rusya tarafından yayınlanan bir ses kaydı Almanya'da gündemi sarstı. Berlin'de, casuslukla mücadele biriminin Federal Ordu'nun üst düzey subayları arasında, Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin görüşmenin Rusya tarafından dinlendiği ve kaydedildiği ile ilgili iddiaları araştırdığı bildirildi. Almanya Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü, cumartesi günü yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve 'tüm gerekli adımların atıldığını' kamuoyuna duyurdu.

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        Haber portalı Spiegel'in haberine göre Russia Today, cuma günü Alman subaylar arasındaki bir konuşmaya ait 30 dakikalık bir ses kaydı yayımladı. Spiegel tarafından gerçekliği teyit edilen kayıtta, Almanya Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı Ingo Gerhartz'ın diğer üst düzey ordu mensuplarıyla Ukrayna'ya Taurus füzelerinin teslimatı hakkında konuştuğu duyuluyor. Görüşmede, Ukraynalı pilotların eğitimi ve sistemlerin programlanması sürecine verilebilecek desteğin yanı sıra olası hedeflerin de konuşulduğu anlaşılıyor.

        DW Türkçe'nin aktardığına göre, subaylar söz konusu görüşmede, mühimmat depolarını ve anakarayı Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a bağlayan stratejik önemdeki Kerç Köprüsü de olası hedefler arasında sayıyor. Görüşmede ayrıca, kamuoyunda söz konusu füzelerin Ukrayna'ya teslimatına kesin bir dille karşı çıkan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da bu silahların gönderilmesine yeşil ışık yakacağından yola çıktığı duyuluyor.

        "ALMANLAR YENİDEN EZELİ DÜŞMANLARIMIZA DÖNÜŞTÜ"

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise 'bir an önce Almanya'dan konuyla ilgili açıklama talep ettiklerini' söyledi. Sözcü, bu soruların cevaplandırılmasından kaçınılması girişimlerinin ise 'suçun kabulü olarak değerlendirileceğini' savundu.

        Rusya'nın eski devlet başkanı Dimitri Medvedev de Telegram üzerinden paylaştığı mesajında, "Asırlardır rakibimiz olan Almanlar yeniden ezeli düşmanlarımıza dönüştüler" ifadelerini kullandı. Halihazırda Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Medvedev, gönderide "Bakın (Almanlar) ne kadar derinlikli ve detaylı biçimde uzun menzilli füzelerle topraklarımızı vurmayı, vurulacak hedefleri seçmeyi ve anavatanımıza ve halkımıza en fazla zararı nasıl verebileceklerini tartışıyorlar" dedi.

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        #Olaf Scholz
        #Almanya ses kaydı
        #haberler
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