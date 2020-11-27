Schneider Electric, bir süre önce Solar Impulse Vakfı ile hayata geçirdiği “Solar Impulse Efficient Solution (Verimli Çözüm)” sertifikasyon programına Türkiye’den de prototip aşamasında ya da ticarileşmiş ürün ve çözümlere sahip girişimcilerin başvurmaları için çağrıda bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, “Solar Impulse Efficient Solution” Programı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda karbon nötr ekonomisine geçişte enerji verimliliğine odaklı, çevreye duyarlı ve kar amaçlı ürünlerin sertifikalandırıldığı bir program olma özelliğini taşıyor. Bu sertifikaya sahip ürün ya da şirketlerin, program kapsamında hükümetler ve devletler nezdinde tanınma, yeni pazarlara açılma, yeni sermaye kaynaklarına erişme ve global çapta pazarlama ve tanıtım yapma imkanlarına kavuştukları kaydedildi.
Dört yıl sürecek program kapsamında sertifikalandırılan girişimler, teknik inovasyon, kârlılık ve çevrenin korunması kriterleri doğrultusunda bağımsız uzmanlarca belirleniyor. Halen Schneider Electric’in bu sertifikayı almaya hak kazanmış 8 enerji verimliliği çözümü bulunurken, dünya çapında 50’den fazla Schneider Electric uzmanı başvuru sahiplerinin süreçlerinin değerlendirilmesi süreçlerinde çalışıyor.
'ENERJİ VERİMLİLİĞİNE TALEP PANDEMİDE ARTTI'
Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, özellikle bu zorlu dönemlerde yeni dijital teknolojileri takip eden, inovatif çözümlere açık olan şirketlerin verimli büyümede bir adım önde olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.
Kısa bir süre önce dijital olarak düzenledikleri İnovasyon Zirvesine enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren ya da çözüm arayışında olan 2 bin 600’den fazla iş insanının katıldığını hatırlatan Bora Tuncer, "Pandemi döneminde enerji verimliliği ve dijitalleşmeye bu kadar büyük bir talep olması, bu alanlardaki çözüm ihtiyacının büyüklüğünü ve zamana karşı yarışımızı çok iyi özetliyor. Sürdürülebilirlik alanında önemli global inisiyatiflere imza atan bir firma olarak, bu alandaki yenilikçi girişimleri ülkemize de taşımanın önemine çok inanıyoruz. Schneider Electric Türkiye olarak, 1000 çözüm arasına Türkiye’den de girişimci ve start-upların girmesini cesaretlendirmeyi, onlara yol göstermeyi amaçlıyoruz" dedi.
Solar Impulse Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bertrand Piccard ise, "Dijital dönüşümü çok iyi uygulayan ve yenilikçi çözümler üretmek adına girişimci ekosistemini sürekli destekleyen Türkiye’den de bu çalışmalarımıza katılımı çok önemsiyoruz. Türkiye, dünyanın karbon nötr ekonomiye geçiş sürecinde öncü rol oynama konusunda çok büyük bir potansiyele sahip ve Schneider Electric ile birlikte bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmeye katkıda bulunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
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