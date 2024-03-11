Saudi Aramco'dan mavi hidrojen adımı

REKLAM advertisement1

Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, gazetecilere verdiği demeçte dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısının ABD ve bölgelerdeki bazı kuruluşlarla görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Nasser şirketin uluslararası alanda LNG'ye odaklanacağını ve yurtiçindeki gaz üretimini mavi hidrojen ve enerji üretmek için kullanmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bloomberg News'in haberine göre Aramco'nun bu hamlesi, Abu Dhabi National Oil Co.'nun kimyasal ve gaz alanındaki büyük anlaşmalarla küresel varlığını artırma hamlesiyle de aynı döneme denk gelmesi ile dikkat çekiyor.

Habere göre Aramco'nun ABD adımı, Amerika'nın LNG ihracatına yönelik yeni izinleri onaylamaya ara verdiği ve bu projelerin 2020'lerin sonlarına doğru ertelenmesi riskini de taşıdığı dönemde geldi.

Şirket geçen yıl da MidOcean Energy'den 500 milyon dolar karşılığında hisse satın alarak sektöre girmişti. Nasser, Suudi şirketinin MidOcean ile daha fazla anlaşma yapabileceğini söylerken aynı zamanda şirketin Çin'deki projeleri değerlendirdiğini de yineledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.