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        Haberler Ekonomi Otomobil Şarj tüketimi yüzde 25 arttı - Otomobil Haberleri

        Şarj tüketimi yüzde 25 arttı

        Türkiye'de artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi temmuzda önceki aya göre yüzde 25 artışla beklentileri aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:26
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        Şarj tüketimi yüzde 25 arttı
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        Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki çalışmaların hız kazandığı haziran ve temmuz aylarında, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi şirketler tarafından işletilen istasyonlardaki yoğunluk dikkati çekti.

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan bilgiye göre, haziranda 20 bin 65 şarj soketinde 459 bin 579 saate karşılık gelen 579 bin 743 şarj işlemi gerçekleştirildi. Bu dönemde şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi yaklaşık 21 bin 350 megavatsaat olarak hesaplandı.

        Temmuzda ise 21 bin 529 elektrikli şarj soketinde 557 bin 772 saate karşılık gelen 686 bin 279 şarj işlemi kaydedildi, 26 bin 655 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleştirildi.

        Böylece, şarj işlemi sayısında yüzde 18,4, şarj hizmetine bağlı elektrik tüketiminde ise yaklaşık yüzde 25 artış kaydedildi.

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        Ocak 2023'te 3 bin 81 olan şarj soket sayısı yeni yatırımlarla bu yılın başında 12 bin 84'e, son verilere göre ise 21 bin 529'a yükseldi.

        Türkiye genelindeki şarj noktalarının 7 bin 722'si hızlı (DC), 13 bin 807'si yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.

        Araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları içinde bulunan şarj soket sayısı ise 8 bin 813 oldu.

        Öte yandan, Türkiye'de şarj hizmeti sunulan tüm şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görülebiliyor.

        Elektrikli araç pazarında yaşanan gelişmeye paralel olarak Türkiye'de şarj ağının coğrafi kapsayıcılığının genişlemesiyle şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması EPDK'nin önde gelen hedefleri arasında yer alıyor.

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