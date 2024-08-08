Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

REKLAM advertisement1

Olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, final yolunda İtalya ile karşılaşacak.

South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda İtalya ile karşılaşan ve rakibine 3-0 mağlup olan Sultanlar, hem bu maçın rövanşını almak hem de tarihinin ilk Olimpiyat finaline yükselmek için mücadele edecek.Türkiye, finale yükselmesi halinde Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için karşı karşıya gelecek.

YARI FİNALE NASIL GELDİK?

Türkiye, Paris’te grup etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerken, Hollanda'yı ise 3-2'lik skorla devirdi. Milliler, gruptaki son maçında ise İtalya'ya 3-0 kaybedip C Grubu'nu ikinci bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı voleybolcular, nefes kesen çeyrek final maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı final biletini aldı.

İtalya ise C Grubu'nda sırasıyla Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1, Hollanda'yı 3-0 ve A Milli Takımımız'ı 3-0 mağlup ederek lider şekilde çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Sırbistan'ı rahat bir oyunun ardından 3-0 yenen İtalyanlar yarı finale yükseldi.

REKLAM Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı! Haberi Görüntüle İTALYA'YA KARŞI SON MAÇLARDA ÜSTÜNÜZ A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'ya karşı son dönemde oynadığı maçlarda rakibine bariz bir üstünlük kurdu. Sultanlar, İtalya ile oynadığı son dört maçın üçünü kazanırken, sadece Paris 2024'te rakibine mağlup oldu.

İTALYA 12 MAÇTIR KAZANIYOR Sultanlar'ın rakibi İtalya resmi maçlarda 12 maçtır kazanıyor. İtalyanlar en son yenilgisini 1 Haziran 2024 tarihinde VNL (Milletler Ligi) 3. etabında Brezilya karşısında 3-2’lik skorla almıştı. İyi ki varsın Vargas! Haberi Görüntüle İTALYA ZİRVEDE, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ A Milliler, karşılaşma öncesinde 367,97 puanla FIVB dünya sıralamasında 3. sırada yer alıyor. İtalya ise 419,63 puanla dünya sıralamasının zirvesinde bulunuyor. 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek finale yükselmiş ve finalde de Sırbistan'ı devirerek namağlup Avrupa şampiyonu olmuştu.