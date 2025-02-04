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        Haberler Gündem 3. Sayfa KON DANDURAN OLAY! Defalarca bıçaklandı! 16 yaşında öldüren kavga | HABERLER | Son dakika haberleri

        Defalarca bıçaklandı! 16 yaşında öldüren kavga!

        İstanbul'da, 16 yaşındaki Yakup K., daha önce de kavga ettikleri öğrenilen aynı yaştaki arkadaşı Yasin Bozuklu ile buluştu. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Yakup K. yanında getirdiği bıçakla Bozuklu'yu bıçaklayarak öldürdü. Yakup K. olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:10
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        16 yaşında öldüren kavga!
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        İstanbul Arnavutköy'de olay, 2 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de tartışan 2 arkadaş mahalledeki boş arazide buluşarak konuşmaya karar verdi.

        YASİN'İ 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

        Hayatını kaybeden Yasin Bozuklu.
        Hayatını kaybeden Yasin Bozuklu.

        Yasin Bozuklu ve 14 yaşındaki kardeşi B.B., buluşma noktasına gidip Yakup K. ile konuşmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşürken Yakup K. cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Yasin'i 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yasin Bozuklu'yu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Bozuklu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren Yakup K., Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

        Öte yandan 2 arkadaşın daha önce de kavga ettiği ve çıkan kavgayı mahallelinin ayırdığı, sosyal medyada birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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