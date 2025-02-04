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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek - Emlak Haberleri

        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasında Bakan Şimşek birinci önceliklerinin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu söylerken ayrıca kur hedefleri olmadığını, program işe yaradıkça kurda yükselişin tolere edilebileceğini belirtti. Bakan Şimşek TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek "Mevcut ekonomi programı uygulandığı sürece Türk lirasında reel değerlenmenin süreceğine güvenebilirsiniz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:48
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        Bakan Şimşek: TL'de reel değerlenme sürecek
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg Zirvesi'nde konuştu.

        BloombergHT'nin haberine göre zirvede konuşan Bakan Şimşek, birinci önceliklerinin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu söyledi.

        Bakan Şimşek ABD'nin Avrupa dahil pek çok ülkeye ek gümrük vergisi planına yönelik soruya ise "Biz zaten yüksek tarife standardındayız. Bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

        "Enflasyon düşecek ama piyasadaki şüpheleri anlıyorum" diyen Bakan Şimşek "Büyüme geçici olarak tarihi standarta göre biraz düşük" dedi.

        Konut fiyatlarına değinen Bakan Şimşek "Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor" diye konuştu.

        "TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz" diyen Bakan Şimşek ayrıca "Kur hedefimiz yok. Program işe yaradıkça kurda yükselişi tolere edebiliriz" diye ekledi.

        TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını da belirten Şimşek, "Mevcut ekonomi programı uygulandığı sürece Türk lirasında reel değerlenmenin süreceğine güvenebilirsiniz" diye konuştu.

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