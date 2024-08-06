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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Çin Seddi'ni Melissa Vargas yıktı! - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Voleybol Haberleri

        Çin Seddi'ni Melissa Vargas yıktı!

        Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin Seddi'ni adeta yıktı geçti! Çin karşısında 42 sayı kaydeden Vargas, millilerin yarı finale kalmasında başrol oynadı.

        Giriş: 06.08.2024 - 12:54 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:24
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        İyi ki varsın Vargas!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i çeyrek finalde 3-2 devirerek yarı finale yükselirken, maça Melissa Vargas damgasını vurdu.

        Mücadele boyunca muhteşem bir performans sergileyen Vargas, attığı 42 sayıyla Çin Seddi'ni adeta dağıttı!

        Maçta %54 başarı oranıyla 38 hücum sayısı bulan Vargas, 2 ace, 2 de blok sayısı kaydederek unutulmaz bir performansa imza attı.

        FİLM GİBİ HAYAT HİKAYESİ!

        Fenerbahçe'de forma giyen 24 yaşındaki pasör çaprazının, Küba'dan Türkiye'ye uzanan hayat hikayesi ise filmlere konu olacak türden...

        1999 yılında Küba'da dünyaya gelen Vargas, 2015 yılına kadar Cienfuegos takımında forma giydi. Küba'daki katı kurallar gereği o dönem sadece Çekya, Rusya ve Polonya gibi 'eski doğu bloku' ülkeleriyle transfer görüşmesi yapmasına izin verilen Vargas, 2015 yılında Polonya'nın Agel Prostejov takımına transfer oldu.

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        Sergilediği performansla adından söz ettiren Vargas'ın Çekya'da sakatlanması ise kendisine Türkiye kapılarının açılmasına vesile oldu. O dönem tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.

        KÜBA'DAN FENERBAHÇE'YE...

        Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle giden Vargas, Zürih'te 1 sezon oynadıktan sonra 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Sarı-lacivertlilerde performansını daha da yukarı çıkaran Vargas, yoğun bir çaba sonucu ve Fenerbahçe'nin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic'in de etkisiyle Sırbistan vatandaşı oldu. Fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi. 2020 yılında Türkiye, başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istemedi. Çok uzun süren uğraşlardan sonra bu kez Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşlığına geçtiğinde nüfus cüzdanı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Vargas, Türkiye'yi adeta vatanı gibi benimsedi.

        #mansethaberresim#3708963-#

        2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, ardından Tianjin Bohai Bank'ta oynayarak kendini geliştirdi. Çin'den Fenerbahçe'ye geri dönen başarılı sporcu, milli takımda oynama prosedürlerini tamamladı ve Türkiye Milli Takımı'nın formasını ilk kez Milletler Ligi'nde giydi. Milli Takım'ın aradığı isim olan Melissa Vargas, tarihe geçen bir performansla şampiyonluğun mimarı oldu.

        Vargas, 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra milli takıma katılabilmek için FIVB kuralları gereği iki yıl beklemek zorunda kaldı. 2023 yılında Filenin Sultanları'nın üyesi olarak çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Liginde Türkiye ile şampiyonluğa ulaşıp büyük başarı gösterdi. Yine Sultanlar'ın şampiyon olduğu 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 112 km/h servis hızı ile Avrupa'ya adını ezberletti.

        1.94 boyundaki pasör çaprazı, 2023 Avrupa Şampiyonası'nın da en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

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