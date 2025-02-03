Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Osimhen yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında mücadeleyi değerlendirdi.

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İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

Ahmed Kutucu neden transfer edildi diye sorarsınız, bu golü gösterirsiniz. Tek vuruşlarda usta bir oyuncu. Bugün de Okan Buruk, çift santrfor sisteminde Batshuayi'den verim alamayınca Ahmed Kutucu'yla halletti bu işi.

📺 %100 Futbol



🎙️ @RidvanDilmen8: Ahmed Kutucu neden transfer edildi diye sorarsınız, bu golü gösterirsiniz. Tek vuruşlarda usta bir oyuncu. pic.twitter.com/y34LCCTcZV — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025

Galatasaray, yılbaşı arasında aşırı dinlendi ve dönüşünde iyi antre olmadıklarını görüyoruz. Takımın fiziksel gücünün zayıf olduğunu görüyoruz.

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📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Galatasaray, yılbaşı arasında aşırı dinlendi ve dönüşünde iyi antre olmadıklarını görüyoruz. pic.twitter.com/TPOfOqBoc7 — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025

Victor Osimhen diye bir karakter gelmiş ve bu oyuncu kiralık. Dünyanın en değerli kulüpleri 75 milyon euro bugünden vermeye hazır ve bu bedeli karşılayacak bir oyuncu. Bir hafta önce biz maçın en iyi oyuncusunun Osimhen olduğunu söyledik. Bugün de her yere usanmadan bıkmadan koştu. Faul alıyor, top sürüyor. Bugün Osimhen'i bir tek İstiklal Marşı sırasında dururken gördüm. 60-70 metre korner bayrağına doğru giden toplara bile koştu.

💥 "Bugün Osimhen'i bir tek İstiklal Marşı sırasında dururken gördüm."



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Victor Osimhen diye bir karakter gelmiş ve bu oyuncu kiralık. Dünyanın en değerli kulüpleri 75 milyon € vermeye hazır. Bugün her yere usanmadan bıkmadan koştu. pic.twitter.com/32ukRcnDZJ — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025

Üçlüye döndükleri için ben sağ taraf yerine dörtlü orta sahanın soluna oyuncu alırım.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Üçlüye döndükleri için ben sağ taraf yerine orta sahanın soluna oyuncu alırım. pic.twitter.com/TQw38Cikh7 — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025

Morata topsuz oyunda alan açan bir oyuncu. Osimhen yana ve öne zıpkın gibi giden bir oyuncu, Morata öyle değil. Morata'nın, Barış Alper ve Yunus gibi oyunculara çok önemli servisler verebileceğini düşünüyorum.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Morata topsuz oyunda alan açan bir oyuncu. pic.twitter.com/383XmrBE8m — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025

Futbolda oyuncu ve teknik adamın bir hesabı vardır. "Haftaya ADS sonrasında Rizespor maçı ve Fenerbahçe maçına çıkacağım", sınırdaki oyuncular için daha iyi fırsat yoktur. Ama ilginçtir; Torreira ve Barış Alper kasıtlı görmedi. Muslera bence bilerek gördü, Abdülkerim'i yolda olduğum için göremedim. Çok tartışma konusu yapmamak gerekir bu dünyanın her yerinde böyle. Ben bir antrenör olarak bu hareketleri eleştirmem.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Futbolda oyuncu ve teknik adamın bir hesabı vardır. Haftaya ADS sonrasında Rizespor maçı ve Fenerbahçe maçına çıkacağım. Sınırdaki oyuncular için daha iyi fırsat yoktur. Torreira ve Barış Alper kasıtlı görmedi. Muslera bence… pic.twitter.com/rawqq6WMbF — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025

Sallai'nin durup dururken bileğine basıldı. En kötü şartlarda VAR orada şiddetli görmedi diyelim yardımcı hakem bayrağı kaldırarak içeri girdi. İçeri girme hakeme yardımcı ol orada "kartlık pozisyon" demelisin. Nasıl yardımcı hakemin uyarısıyla kulübeye kart gösteririyorlarsa burada da öyle yapmalılardı.

📺 %100 Futbol



🎙️ @RidvanDilmen8: Sallai'nin bileğine basıldı. VAR orada şiddetli görmedi diyelim yardımcı hakem bayrağı kaldırarak içeri girdi. İçeri girme hakeme yardımcı ol orada 'kartlık pozisyon' demelisin. pic.twitter.com/dC3BEaU2Ef — HT Spor (@HTSpor) February 3, 2025