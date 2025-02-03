Ege Denizi sallanıyor: Santorini Adası'nda depremler toprak kaymalarını tetikledi

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda hissedilen depremler büyük endişeye neden oldu.

Santorini Adası açıklarında cumartesi gününden bu yana meydana gelen 200'den fazla depremin ardından turizm adasında toprak kaymaları görüldü.

Yetkililerin sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamasına rağmen şiddetli bir deprem olacağı endişesiyle evlerini terk eden bölge sakinleri, geceyi açık alanlarda geçirirken, çok sayıda kişi de başkent Atina'ya gitmek üzere terminallere ve Santorini Limanı'na akın etti. Bölgede eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

Savunma konulu gayriresmi AB liderler zirvesi için Belçika'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Yoğun bir olayla karşı karşıyayız. Ada halkı sakin kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

"20 kilometre uzunluğunda bir fay harekete geçti"

Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi Profesörü Manolis Skordilis devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "20 kilometre uzunluğunda bir fay harekete geçti" dedi.

Aynı fayın 1956 yılında 7.3 büyüklüğündeki depreme neden olduğuna dikkat çeken, Skordilis, "Hiçbir şart altında güven verici olamayız" sözleriyle güçlü bir deprem ihtimalinin altını çizdi.

Volkanoloji doktoru Stavros Meletlidis, Naftemporiki TV'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda gördüğümüz şey, Anydros havzasında yoğunlaşan bazı depremler ve bunlar yanardağdan oldukça uzaktalar" dedi.

Ammoudi, Armeni ve Eski Fira Limanı'na ulaşım yasaklandı

Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada, Ios, Amorgos, Santorini ve Anafi sakinlerine uyarıda bulunuldu. Santorini sakinlerine 112 acil durum numarasından gönderilen mesajda, toprak kayması riski nedeniyle Ammoudi, Armeni ve Eski Fira Limanı'na ulaşımın yasaklandığı aktarıldı.

Sismik Risk Değerlendirme Komitesi, durumu değerlendirmek üzere gün içinde bir toplantı daha yapmayı planlıyor.

Rekor deprem sayısı

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 15.50'ye kadar 570 yer sarsıntısı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 15.50 itibarıyla Ege Denizi'nde 570 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda 1-2 arası 100, 2-3 arası 255, 3-4 arası 182 ve 4-5 arası 33 deprem meydana geldi. Şu ana kadarki depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.