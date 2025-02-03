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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazır olmalıyız | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna-Rusya Savaşı ve NATO'nun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Donald Trump'ın savunmaya daha fazla bütçe ayrılması gerektiğine ilişkin teklifine katılan Rutte "Size çok açık söylüyorum; savaşa hazırlanmalıyız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 20:37 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:38
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        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda NATO'nun mevcut durumuna ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

        Daha önceki konuşmalarında NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırması gerektiğine ilişkin vurgular yapan Rutte, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın öncü bir tavır aldığını ifade etti.

        Rutte, Almanya'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra ordusunu tahkim etmek adına önemli adımlar attığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Almanya'nın sanayi kabiliyetlerini de hesaba katan Rutte, Almanya'nın çok daha fazla para harcaması gerektiğini belirterek "Size çok açık söylüyorum; savaşa hazırlanmalıyız." dedi.

        Rusya ile mevcut durumun tehlikelerine dikkati çeken Rutte, Çin'in de ordusunu güçlendirmeye çalıştığını belirtti. Rutte ayrıca, Avrupa'nın Rusya'ya karşı hiçbir şekilde zayıflık göstermemesi gerektiğini; zayıflık belirtisinin Rusya'yı harekete geçirdiğini iddia etti.

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        Ukrayna'nın barış görüşmelerine güçlü bir pozisyonda girmesi gerektiğini düşünen Rutte'nin Ukrayna'nın silah açısından daha fazla desteklenmesi gerektiğini altını çizdi.

        EMMANUEL MACRON: SAVUNMA BÜTÇESİNİ İKİ KATINA ÇIKARTACAĞIZ

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son verdiği demeçte Fransa'nın askeri harcamalarını iki katına çıkaracağını duyurdu. Askeri alanda önemli projelere başlayacaklarını belirteren Macron, diğer Avrupa ülkelerini de savunma alanına yatırım yapmaya çağırdı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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