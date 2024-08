Filenin Sultanları'ndan müthiş zafer: Bir omzum daha var dedim...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın zaferi sonrası Paris'te müthiş anlar yaşandı. O anlara Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ'da eşlik etti.

TVF Başkanı Akif Üstündağ mücadele sonrasında "Çok şey var söyleyecek. Bir yarı final oynayalım sonra konuşalım. Her şeyi bilenler sabretsinler, beklesinler. Bu çocuklar Türkiye için oynuyor. Tarihimizin en büyük başarı noktasına geldik. Madalya şansımız var. Bu işin sonu inşallah final olacak. Bu takım, bu ülkeye hak ettiği başarıyı inşallah getirecek. Oyuncularıma ve taraftarlarımla gurur duyuyorum. Büyük iş başardılar, Türkiye tarihinin en başarılı noktasına geldi. Evlatlarım konuşsun, onlarla gurur duyuyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Gizem Örge ise, "Çok duygusalız, söyleyecek bir şey yok. Herkes yüreğini koydu. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Madalya için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Omzumu sahada bıraktım sandım ama 'Bir omuzum daha var, devam ederim' diyerek oynadım." dedi.

EDA ERDEM: NE MAÇTI AMA...

A milli voleybol takım kaptanı Eda Erdem Dündar, çeyrek final galibiyeti sonrası duygu ve düşüncelerini belirtti.

Eda Erdem Dündar, "Ne maçtı ama... Sahada herkes elinden geleni yaptı. Maçta bir arada kaldık. Çeyrek finaller her zaman zor oluyor, Çin de iyi oynuyor ama bir arada kalmayı başardık. Yıllardır hep ucundan dönüyoruz ama sonunda ilk 4'teyiz. Daha iyi oyun da yolda. Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Çok mutluyum, ben gerçekten çok mutluyum. Voleybolu çok seviyorum. Benim üçüncü olimpiyatım ama bundan sonra bu takım her olimpiyatta olacak. Bende daha çok oynayanlar, benden daha çok sayı alanlar olacak." ifadelerini kullandı.