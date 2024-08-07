Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma

"2 AY ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Halil Ünler'in kızı Merve Ünler Yılmaz, doktorların babasına yanlış teşhis koyduğunu öne sürerek, "Dün sabah 08.00'de arayıp, bize kalbinin durduğunu söylediler. Yoğun bakım servisinden hiç kimseye, başhekimlere, doktorumuza ulaşamadık. Güvenlik ve temizlik personelinden başka muhatap olabileceğimiz kimse yok. Hemşire sondajını çıkardıktan sonra babamı odada yalnız bıraktığı için kendisi tuvalette kafasını aynaya çarpmış ve yere düşmüş. Ondan sonra o şekilde yoğun bakıma almışlar. Bize saat 10.00'da, 'Yoğun bakıma girip, babanızı görebilme hakkınız var' dediler. Orada da buna engel oldular. Avukatım sayesinde babamı görebildik. Bundan 2 ay önce de babam başka bir hastanede anjiyo olmuştu, o zaman kalp rahatsızlığı yoktu. O zamanki doktoru babamın kalp kapakçığı ile ilgili hiçbir rahatsızlığından bahsetmemişti. Ama bu doktor, babamın kalp kapakçığının çürüdüğünü ve acil ameliyata girmezse yaşamını devam ettiremeyeceğini söyledi. Ameliyattan 2 gün sonra bizi eve gönderdiler ve babamın kalbi evde durmaya başladı. Yürüyerek geldiğimiz hastaneden şu an cenazesiyle çıkıyoruz, çok üzgünüz. Hastane için her türlü şikayette bulundum ve bulunmaya da devam edeceğim" dedi.