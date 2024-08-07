MUSLERA: NASIL BAŞLADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL BİTİRDİĞİMİZ ÖNEMLİ

Okan Buruk'tan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaptan Fernando Muslera ise, "Yeni bir sezon başlıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok fazla beklenti var. Cumartesi günü çok önemli bir maçı kaybettik ama cuma gününden itibaren tekrardan odaklanarak sezona iyi başlamak istiyoruz. Kötü bir sonuç aldık Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş çok iyi hazırlanmıştı. Onları da tebrik etmek lazım. Nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz önemli. son yıllarda olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde bitireceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanma gibi bir şerefe layık görüldük. Daha önce de orada mücadele eden bir takımla eşleştik. Zor olacağını biliyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Motivasyonum her zaman mücadele ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmeden devam edeceğim. Ben her zaman yüzde yüzümle devam etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.