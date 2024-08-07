Okan Buruk'tan flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Köhn...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, antrenman öncesi sarı-kırmızılılardaki son durum hakkında konuştu. Buruk, Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan 'küfür' ve transfer iddialarına cevap verirken, Köhn ve Zaha ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Okan Buruk; Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasında oyundan alındığını öğrenince, küfürlü tepki gösterdiği yönündeki iddialara cevap verdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Spartak Moskova'nın gelen transfer teklifleri hakkında da konuştu.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
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"Transfer döneminde birçok teklif geliyor. Bizim de başka takımlara yaptığımız teklifler var. Bu dönem bitene kadar bunları yaşayacağız. Kerem de Köhn de bizle birlikte devam edecek. Bir gelişme olursa elbette kulüp açıklama yapacaktır."
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"Ben teknik direktör olarak artık maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi bittikten sonra takım performansı artıyor. Teklifler elbet gelir, bizden de teklif gidiyor. Şu anda oyuncular bizimle ve cuma günkü maça onlarla birlikte hazırlanacağız."
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"ZAHA İLE KONUŞTUM, SORUN YOK"
"Beşiktaş maçından sonra Wilfried Zaha ile ilgili sözleriniz sosyal medyada birçok algıya neden oldu" şeklindeki hatırlatma üzerine Okan Buruk, "Algı ülkesinde yaşıyoruz maalesef. Her yenilgiden sonra en büyük sorumlu benim diyorum. Kazandığımız şampiyonlukları da hep birlikte kazanırız diyorum. Bazen teknik açıklamalar yapıyoruz ama onu da kesip, değiştirip farklı şekilde yorumluyorlar. Maçtan sonra Wilfried Zaha ile de konuştum. Takım içinden bir arkadaşı 'Hoca seninle ilgili eleştiri yapmış' demiş. Ben onunla da konuştum. Orada onu eleştirmediğimi söyledim. O da 'Oyuna girerken söylediklerinizi ben yanlış anlamışım siz kusura bakmayın' dedi. Bir şekilde herkes kaybeden takım üzerinden konuşmalar yapılıyor. Bu futbolun güzelliği aslında. Bunları normal karşılıyoruz. Kendi içimizde yine çok güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
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İHTİYACIMIZ OLDUĞU SÜRECE TRANSFER YAPABİLİRİZ"
"Transfer dönemi bitene kadar biz de oyuncu alabiliriz, bizden de oyuncu gidebilir. İhtiyacımız olduğu sürece transfer yapabiliriz. İhtiyacımız olduğunu görüyoruz. Onu da en iyi şekilde yapmayı düşünüyoruz. Oyuncularla birlikte en kısa zamanda kendi gücümüze kavuşmak istiyoruz."
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"OYUNCULARIN UFAK TEFEK TEPKİLERİ OLABİLİR"
"Soyunma odasında olanlarla ilgili birçok iddia ortaya atılabilir. Oyuncularımızın saygısına ve sevgisine inanıyoruz. Oyuncularımızın ufak tefek tepkileri olabilir. Bazen oyuncu kendisine kızıp bile tepki verebilir. Bazen 88'de oyuncu çıkarırsın, oyuncu tepki gösterir. Bu dünyanın her yerinde olur. Oyuncular da insan. Soyunma odasında oyuncularımız onları neden çıkarttığımızı hep anlatırız. Bu tür şeyler olacak. Bazı oyuncu çıktıktan sonra mutlu olur, bazısı mutsuz olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir. Oyuncuların sevgisi ve saygısı hiç değişmez. Bunun farklı yansıtılmasını doğru bulmuyorum."
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MUSLERA: NASIL BAŞLADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL BİTİRDİĞİMİZ ÖNEMLİ
Okan Buruk'tan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaptan Fernando Muslera ise, "Yeni bir sezon başlıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok fazla beklenti var. Cumartesi günü çok önemli bir maçı kaybettik ama cuma gününden itibaren tekrardan odaklanarak sezona iyi başlamak istiyoruz. Kötü bir sonuç aldık Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş çok iyi hazırlanmıştı. Onları da tebrik etmek lazım. Nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz önemli. son yıllarda olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde bitireceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanma gibi bir şerefe layık görüldük. Daha önce de orada mücadele eden bir takımla eşleştik. Zor olacağını biliyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Motivasyonum her zaman mücadele ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmeden devam edeceğim. Ben her zaman yüzde yüzümle devam etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.
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MUSLERA'DAN KEREM YANITI
Bir basın mensubunun "Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçında soyunma odasında olay çıkardığı gündeme geldi." sözleri üzerine Fernando Muslera, "Kim söyledi bunu? Soyunma odasında mıymış bu gazeteci? Ben 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor iyi bilirim. Bunları siz bilemezsiniz, 5 dakika önce ne yaşandığını bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor." açıklamasını yaptı.
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