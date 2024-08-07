"EV SAHİBİ SULARIMI KESTİ"

Kaya Çilingiroğlu, ayrıca ev sahibiyle yaşadığı sorun hakkında konuştu ve şu ifadeleri kullandı: Maalesef ev sahibi, sularımı kesti. İnşallah tatlıya bağlanır ev Gazze'ye göndü. Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni.