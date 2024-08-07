Kaya Çilingiliroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Kaya Çilingiroğlu, Rumelihisarı'ndaki bir mekânda yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Bir ara romantik anlar yaşayan ikiliden Çilingiroğlu, sevgilisini öpmelere doyamadı
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yeni bir aşka yelken açan Kaya Çilingiroğlu, Rumelihisarı'ndaki bir mekânda yeni sevgilisiyle baş başa vakit geçirdi.
Bir ara mekânda romantik anlar yaşayan ikiliden Kaya Çilingiroğlu, sevgilisini öpücüklere boğdu.
- 2
Çiçeği burnunda aşıkların öpüştüğü anlar objektiflere böyle yansıdı.
- 3
"BALIK TUTMUŞ GİBİSİNİZ"
Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya Çilingiroğlu; "Balık yasağı bitti sanıyorum. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz" diyerek güldü.
-
- 4
"EV SAHİBİ SULARIMI KESTİ"
Kaya Çilingiroğlu, ayrıca ev sahibiyle yaşadığı sorun hakkında konuştu ve şu ifadeleri kullandı: Maalesef ev sahibi, sularımı kesti. İnşallah tatlıya bağlanır ev Gazze'ye göndü. Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni.
- 5
Kaya Çilingiroğlu, daha sonra sevgilisiyle birlikte otomobiline binip oradan ayrıldı.