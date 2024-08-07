Piramitler sadece Mısır'da sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte dünyanın dört bir yanından daha önce duymadığınız piramitler!

Orta Amerika'nın en büyük ikinci tören alanı olan Monte Alban, 2.200'den fazla terasın yanı sıra çok sayıda piramit yapısı, büyük merdivenler, özenle yapılmış mezarlar, süslü saraylar ve hatta "Juego de Pelota" olarak bilinen bir top sahası ile karakterize edilmektedir.

Kaynak: Travel Earth