Paris 2024'te Çin'i 3-2 deviren Filenin Sultanları yarı finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2'lik setlerle kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
İlk seti Çin 25-23 kazanırken, Sultanlar ikinci setten 25-21 galip ayrılıp durumu 1-1'e getirdi. Sultanlar 3. seti de 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4. seti ise Çin 25-21 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı durumu 3-2'lik skorla mücadeleden galip ayrıldı.
ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?
Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.
İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1. SET
Çin: 25 - Türkiye: 23
2. SET
Çin: 21 - Türkiye: 25
3. SET
Çin: 24 - Türkiye: 26
4. SET
Çin: 25 - Türkiye: 21
5. SET
Çin: 12 - Türkiye: 15