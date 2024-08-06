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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te Çin'i 3-2 deviren Filenin Sultanları yarı finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te Çin'i 3-2 deviren Filenin Sultanları yarı finalde!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:26
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        Filenin Sultanları yarı finalde!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi.

        Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2'lik setlerle kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

        İlk seti Çin 25-23 kazanırken, Sultanlar ikinci setten 25-21 galip ayrılıp durumu 1-1'e getirdi. Sultanlar 3. seti de 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4. seti ise Çin 25-21 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı durumu 3-2'lik skorla mücadeleden galip ayrıldı.

        ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

        Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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        Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

        İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

        1. SET

        Çin: 25 - Türkiye: 23

        2. SET

        Çin: 21 - Türkiye: 25

        3. SET

        Çin: 24 - Türkiye: 26

        4. SET

        Çin: 25 - Türkiye: 21

        5. SET

        Çin: 12 - Türkiye: 15

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