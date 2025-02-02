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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları - Futbol Haberleri

        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

        Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. ve 3. Lig'lerde yaşanacak mücadeleleri HT Spor platformlarından seyredebilirsiniz. İşte karşılaşmaların canlı yayını…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:12
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        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
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        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

        GÜNÜN MAÇLARI

        Nesine 2. Lig 20. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 18. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan maçlar belirlendi.

        İşte günün maçları:

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 23 Elazığ FK - Karşıyaka (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00 Kolibri Ağrı 1970 SK - Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. (HT Spor TV)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        İmzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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