Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

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Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Şara, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

Konferans sonrası geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

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SURİYE'Yİ ZİYARET EDEN İLK LİDER KATAR EMİRİ OLMUŞTU

Diğer yandan, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmuştu. 30 Ocak günü, Suriye'ye resmi ziyarette bulunmak için giden Katar Emiri, Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.