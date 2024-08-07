Filenin Sultanları, Avrupa'yı salladı: Vargas mucizesi!

Volleyball Italia, Filenin Sultanları'nın galibiyetinin ardından şu başlığı kullandı: "Santarelli ve Vargas'ın mucizesi! Türkiye, Çin'i 3-2 yendi."

Haberin ayrıntılarında ise, "Daniele Santarelli ve Melissa Vargas mucizeyi gerçekleştirdiler. Çok sayıda sakatlık ve fiziksel sorunla boğuşan laneti kırıp kazanabilen bir takıma dönüştürdüler. Vargas'ın 42 sayısından bahsetmeden olmaz. Rio 2016'da Olimpiyat şampiyonu olan Çin, Tokyo 2020'deki 9. sırasını korudu. Türkiye ise üçüncü Olimpiyat katılımında (Londra 2019'da 9. ve Tokyo 2020'de 5.) ilk kez yarı finale yükselerek tarih yazdı."