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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik TÜRK-İŞ'ten zam talebi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        TÜRK-İŞ'ten vergide adalet ve zam talebi

        TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Konfederasyon Genel Merkezinde toplandı. Tüm işçiler için ikinci 6 aylık dönemde ücret zammının yüzde 24,73 olması talep edildi. Toplantıda, TÜRK-İŞ ve bağlı sendikaların Türkiye'nin dört bir yanında vergide adalet konusunda mitingler düzenlenmesi kararlaştırıldı. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 07.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:58
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        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
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        Türk-İş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda çalışma hayatının güncel sorunları masaya yatırıldı.

        Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24,73 oranının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanması talebi vurgulandı.

        “VERGİDE ADALET SAĞLANMALI”

        Toplantının en önemli başlıklarından birisi de "vergide adalet" konusu oldu. Türk-İş Başkanlar Kurulu, vergide adaletin sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiği belirtildi. Vergi sisteminin 2025 merkezi yönetim bütçe kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin talep edildiği ifade edildi.

        İL İL MİTİNGLER YAPILACAK

        Toplantıda alınan kararla TÜRK-İŞ ve bağlı sendikalar, Türkiye’nin dört bir yanında vergide adalet konusunda toplantılar yapacak. Ardından ağustos ayı sonunda başlayacak şekilde il il mitingler gerçekleştirilecek. Mitinglerin yapılamayacağı illerde de basın açıklamaları düzenlenecek. İllerdeki mitinglerin ardından Ankara'da bir miting gerçekleştirilerek vergide adalet istenecek.

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