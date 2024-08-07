Kamu işçileri arasında 4 puan zam farkı

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Kamu işçileri geçen yıl imzalanan yüzde 45 oranındaki ücret zammı nedeniyle çok konuşuldu. En düşük brüt ücretin 15.000 TL’ye çekilip bunun üzerine yüzde 45 zam yapılmasıyla en düşük brüt ücret geçen yılın ilk 6 aylık dönemi için 21.750 TL’ye yükselince memurlar kamu işçilerine yapılan zammın kendilerine de yapılmasını istedi. Bunun üzerine memurlara da geçen yıl 8.077 TL seyyanen zam verildi.

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Toplu iş sözleşmesi 2023’ün ikinci altı ayında yüzde 15, 2024’ün 6’şar aylık dönemlerinde ise yüzde 10 oranında zam öngörüyor. Enflasyon toplu sözleşme oranını aşarsa aradaki fark sonraki 6 aylık dönemin zam oranına yansıtılıyor.

REKLAM Geçen yıl toplu iş sözleşmesi imzalandığında sevinen kamu işçileri, enflasyondaki yüksek artış nedeniyle kazanımlarını önemli kısmını geri verdiler. Toplam sayıları 700 bini bulan kamu işçilerinin sözleşmeleri farklı tarihlerde başlıyor. Bir kısmı ocak ayında başlarken, bir kısmı şubat, önemli bir kısmı ise mart ayında başlıyor. Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerinin ücretleri temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zamlandı. Bu gruptaki kamu işçileri temmuz ayı ücretlerini geçen hafta zamlı olarak aldılar. Sözleşmesi şubat ayında başlayan kamu işçilerinin 2024’ün ikinci altı aylık döneme ait zam oranı, dün açıklanan enflasyon verileri ile belli oldu. Bu gruptaki işçilerin ağustos ayı ücretlerine yüzde 20,67 oranında zam yapılacak. Sözleşmesi şubatta başlayan işçiler ile ocakta başlayan işçilerin ücret zamları arasında daha yüksek fark olacaktı. Temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3,23 olması, aradaki farkın 4,06 puanda kalmasını sağladı.

REKLAM SÖZLEŞMESİ MARTTA BAŞLAYANLARIN FARKI NE OLACAK? Toplu iş sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin 2024 yılı ikinci altı aylık dönem ücret zamları eylül ayında yapılacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde ağustos ayı için enflasyon yüzde 2,17 olarak tahmin edildi. Enflasyon piyasa beklentisi doğrultusunda çıkarsa sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin ücretlerine eylül ayında yüzde 17,94 oranında zam yapılacak. Enflasyon temmuz ayında olduğu gibi beklentileri aşarak yüzde 3,23 çıkarsa bu kez eylül ayında ücretlerine yüzde 19,17 oranında zam yapılacak.

Her durumda, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler ile aralarında en az 7 puana yakın fark olacak. TÜRK-İŞ HERKES İÇİN YÜZDE 24,73 ZAM İSTEDİ TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında yaptığı dünkü toplantıda bu konuyu da ele aldı. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başladığı ve enflasyondan kaynaklı 6 aylık ücret zamlarında farklılıkların ortaya çıktığı belirtilerek, bu durumun ücret dengesini ve iş barışını etkilediği vurgulandı.

Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerindeki yüzde 24,73'lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanmasının istendiği bildiride, şöyle denildi: "Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur etmektedir. Vergi dilimleri başlangıcının düşük ve sonrasında tarife aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına, refahının düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebimizdir. Bu talep Meclis'in öncelikli gündemi olmalıdır."

Bildiride, enflasyon rakamlarına göre oluşan zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğal gaz fiyatına yüzde 38 zam yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir. Bu kapsamda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta bölgelere giderek bölge ve illerde tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacak olup belirlenecek eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır."

İLK YARIDA TELAFİ EDİLDİ Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 32,57 oranında zam yapıldı. Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilerin 2024’ün ilk yarısındaki ücret zammı ise sırasıyla yüzde 29,07 ve yüzde 23,47 oranlarında kalacaktı. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile HAK –İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmelerinin ardından ek protokol imzalandı. Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilere de yüzde 32,57 oranında ücret zammı yapılması kararlaştırıldı. Böylece kamu işçilerinin ilk 6 aylık dönem için ücret zamları eşitlendi.