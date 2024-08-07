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        Haberler Gündem Güncel Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı | Son dakika haberleri

        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

        Aydın'ın Germencik, Muğla'nın Milas ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken alevler, Söke'nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara yaklaştı. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri de tahliye edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat Söke Argavlı Mahallesi'nde etkili olan orman yangını ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisi ile yangının hızla yayıldığını, İzmir, Manisa ve Denizli'den takviye ekiplerin yolda olduğunu belirtip, "İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz" dedi. Öte yandan MSB, Milas'taki yangınına müdahale için 5 helikopter görevlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 07.08.2024 - 21:17
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        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Bugün de Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı.

        AYDIN

        İlk yangın Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi.

        AYDIN VALİSİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA

        Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Bugün yangın 14.20 saatlerinde başladı. Germencik Gümüşköy tarafından başlayıp Söke Argavlı mevkiine ulaştı. Yangın hızla yayılmaya devam ediyor. Tabi bölgede rüzgarın etkisi de var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz.

        Orman Bölge Müdürlüğümüzden 50 araç, 220 personel, Jandarmamızdan 9 asayiş ve trafik timi 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç 25 personel ile ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. Amacımız yangını kısa zamanda kontrol altına almak. Havadan da 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 tane TOMA’sı bölgeye intikal etti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Yangın 2 metruk eve sirayet etti. Tedbiren iki evi ve bir restorandaki insanları tahliye ettik. Ayrıca İzmir, Manisa ve Denizli’den takviye ekipler istedik, yoldalar geliyorlar. Toplamda 250 dönüm alanda yangının etkili olduğunu biliyoruz. Ayrıca otobanda da yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesi için Söke istikametinden trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz. Arkadaşlarımız yangına canla başla müdahale ediyor. İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz” dedi.

        Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar da destek veriyor.

        Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.

        BAZI İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

        Alevler, Söke'nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara yaklaştı. Yanan ağaçların neden olduğu ısı nedeniyle bazı seraların naylonları eridi.

        İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri seraların etrafındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışırken, vatandaşlar da alevlerin daha fazla seralarına yaklaşmaması için mücadele veriyor.

        Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri de tahliye edildi.

        İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        MUĞLA

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        Aydın'da çalışmalar sürerken, bir yangın haberi de Muğla'dan geldi.

        Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.

        MSB, 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 5 helikopter görevlendirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy bölgesi ormanlık alanında başlayan yangına müdahale etmek üzere Bakanlığımızca 2 tane T-70, 1 tane AS-532 ve 2 tane CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."

        BALIKESİR

        Bir başka yangın haberi de Balkesir'den geldi.

        Kentin Bandırma ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki çamlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

        Trafodan çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İki gün önce de aynı yerde yangın çıktığı belirtilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

        Söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek veriliyor.

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        #aydın germencik
        #orman yangını
        #zeytinlik yangını
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