Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı: Duran top ustası, tam bir 8 numara!

REKLAM advertisement1

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlasa da Lucas Torreira'nın orta sahadaki partnerini bir türlü bulamayan Galatasaray, rekor bonservis bedeli ödeyerek Gabriel Sara'yı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den transfer edilen Brezilyalı orta saha için üç sezona yayılmış dokuz eşit taksitle 18 milyon Euro ödeyecek. Bu bedel de Gabriel Sara'yı, Galatasaray tarihinin en pahalı futbolcusu yapacak.

Galatasaray tarihinin 25. Brezilyalı futbolcusu olan Gabriel Sara'yı mercek altına aldık ve onu iki sezondur yakından takip eden Norwich City'li muhabirlere sorduk. Gelin Norwich City'den sonra Galatasaray tarihinin de rekor transferi olan Gabriel Sara'yı yakından tanıyın...

NASIL BİR OYUN TARZI VAR? Sara'nın oyun stilini "8 numara" olarak tanımlayan Connor Southwell (Norwich'te yayın yapan Pink Un+'ın muhabir şefi) "Oyunun her aşamasına katkıda bulunabilecek enerji ve atletizme sahip bir iki yönlü orta saha oyuncusu" diyor. "Teknik olarak çok yetenekli ve taktiksel olarak derin bir anlayışa sahip. Topu aldıktan sonra ileriyi düşünen ve çok yaratıcı bir orta saha oyuncusu olarak defansif açılardan biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var. Uzak mesafelerden gol atabiliyor ama aynı zamanda ceza sahası koşularını da mükemmel şekilde zamanlıyor. Bunun yanı sıra duran toplardan da gol atabiliyor. Sara, Norwich City'nin geçen sezon Championship play-off'u içinde bitirme nedenlerinden biri. Tartışmasız şekilde takımın en iyi oyuncusuydu. 48 maçta 25 gole katkı yaptı. Maç kaçırmadı, sadece takımın değil ligin en iyi oyuncularından biriydi. Bu yazın başlarında Chelsea'ye transfer olan Kiernan Dewsbury-Hall ile birlikte sezonun 11'ine de seçildi"

REKLAM "DURAN TOP USTASI" "Teknik kapasitesi yüksek bir orta saha" diyor yine Norwich City muhabirliği yapan Paddy Davitt. "Pas menzili çok iyi. Şut ve duran top kalitesi açısından Championship'in en iyi oyuncularından biriydi. Takıma 'Brezilyalı yeteneği' getirdi ancak fiziksel olarak İngiliz oyununu ve temposunu da kaldırabiliyordu" ARTILARI VE EKSİLERİ NELER? Güçlü yönleriyle ilgili konuşan Southwell, "Sprintleri, ceza sahası koşuları, savunma hatları arasına girmek ve rakip savunmayı yarma yeteneği ve yaratıcılığı" dedi. Brezilyalı yıldızın zayıf yönlerine de değinen Southwell "Tempo eksikliği ve savunma özellikleri" ifadelerini kullandı.

Sara'nın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiren Davitt ise "Bir sekiz numara olarak rakip ceza sahası içi ve çevresinde kalitesini gösterebilmesi. Çok iyi duran top kullanabiliyor, ayrıca top dağıtımı da şahane. Oyununun defansif yönü ise güçlü sayamayacağımız yanı. Derinde top aldığında ise topla oynama konusunda biraz daha az rahat" yorumunu yaptı. HANGİ BÖLGELERDE HANGİ ROLLERDE OYNAYABİLİYOR? "Versatil bir orta saha" diyor çok yönlü bir oyuncu olmasına vurgu yapan Davit. "Önceki teknik direktör onu 4-2-3-1'in ikilisinden birinde 6 numara olarak da kullandı. O roldeki görevi topu savunmadan hücuma doğru hızlıca geçirmekti. Bunun yanı sıra 8 numara ve 10 numarada da oynadı. Geçen sezonun sonlarına doğru üçlü orta sahanın serbest rolünde de izledik. Top almaktan kaçmayan bir oyuncu ve etrafındakilerin ne yapacağını da hemen sezebiliyor." REKLAM

TAKIM ARKADAŞLARIYLA İLİŞKİLERİ Takım arkadaşlarıyla arasındaki ilişkiyi masaya yatıran Southwell, "Gabby, Norwich'teki takım arkadaşlarıyla hem saha içinde hem de saha dışında güçlü bir ilişkiye sahipti. Soyunma odasında popüler ve güçlü bir figürdü ve alçakgönüllülüğü ve aile odaklı olması nedeniyle çok seviliyordu. Sara, mizah anlayışı ve kişiliği nedeniyle İngiliz oyuncularla (Kenny McLean, Grant Hanley) iyi bir bağ kurdu, ancak İngilizce bilmeyenler için de önemliydi" dedi.

"TAKIM İÇİNDE ÇOK POPÜLERDİ" Oyuncunun takım içinde çok popüler olduğunun altını çizen Davitt ise "Çok popüler bir yıldızdı. Bazı eski takım arkadaşlarının sosyal medyada ondan bir oyuncu kadar bir insan olarak bahseden yorumlarının samimiyeti de bunun işareti. Brezilya'dan geldikten sonra çok hızlı bir şekilde İngilizce öğrendi ve bu da birçok farklı milletten insanla kaynaşmasına yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

KİLİT NOKTA KÖPEKLERİ Brezilya dışına çıkan bazı yeteneklerin Avrupa'ya özellikle de İngiltere'ye adapte olmakta zorlandığını gördük. Hem Southwell hem Davitt, Sara'nın kültür bariyerini aşabildiğini ifade ediyor ancak bunda başrolü köpeklerine veriyor. "İngiltere'ye adapte olmakta biraz zaman aldı" diyor Southwell. "Çünkü Brezilya'daki köpeklerini özlüyordu ancak Norwich onları İngiltere'ye getirmeyi başardığında performansı artışa geçti. Köpeklerine kavuştuktan sonra saha dışında da hayatı daha iyi oldu. Kendini sadece takıma değil, şehir insanına da kabul ettirdi ve Norfolk'ta kendini çok rahat hissetti. Bu da ikinci yılında Championship seviyesindeki en iyi performanslarından bazılarını sergilemesine yardımcı oldu"

"AİLE HAYATI YAŞAMAKTAN MEMNUN" "Kısa sürede İngilizce öğrenebildi ve bu nedenle İngiltere'ye daha kolay adapte oldu ancak adaptasyon süreciyle ilgili komik bir an var" diyor Davitt. "Köpekleri Brezilya'dan gelene kadar tam yerleşmemiş. İki köpeğin İngiltere'ye girmelerine izin verilmeden önce bir süre karantinada kalmaları gerekmiş. Eşiyle birlikte Norwich'e sınır olan Norfolk sahilinde kürek çekerken görüntülendi. Saha dışında da aile hayatı yaşıyor ve bundan keyif alıyor gibi görünüyor. Norwich ve Norfolk, İngiltere'nin en sakin bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor."