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        Haberler Gündem 3. Sayfa 1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!

        Tekirdağ'da, otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yapıp çarptığı otomobilde 60 yaşındaki Çetin Karakuş, 53 yaşındaki eşi Çiğdem Karakuş, 30 yaşındaki kızları Çisem Meriç ve 6 aylık torunları Aras Meriç'in ölümüne neden olan, 1.97 promil alkollü olduğu belirlenen 35 yaşındaki Faruk Aksan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:10
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        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
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        Tekirdağ kaza, 11 Ekim 2024’te Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Babaeski’de yaşayan Çetin Karakuş (60) ve eşi Çiğdem Karakuş (53), Çorlu’da oturan kızları Çisem Meriç'i (30) ziyarete geldi.

        BEBEĞİ HASTANEYE GÖTÜRÜYORLARDI

        DHA'daki habere göre torunları 6 aylık Aras Meriç bebek gece rahatsızlanınca Karakuş çifti ile kızı Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için yola çıktı.

        KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN VURDU

        Çetin Karakuş’un kullandığı otomobile, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen Faruk Aksan'ın (35) kullandığı otomobil yandan çarptı. Karakuş'un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi.

        ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin Karakuş özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk Aksan ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DEDE İLE TORUNU HASTANEDE CAN VERDİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Çetin Karakuş ile torunu Aras Meriç de kurtarılamadı.

        ZANLI, 1.97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        1.97 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Faruk Aksan tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        "O KADAR ÜZGÜNÜM Kİ ANLATAMAM"

        Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan hakkında dava açılan Faruk Aksan, 2’nci duruşmaya çıktı. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Aksan, “Pişmanım, çok pişmanım. Hayatım boyunca ben bu vicdan azabı ile yaşayacağım. Olay günü hiç yola çıkmak istemedim. Eşim sara hastası (epilepsi) olduğu için rahatsızlandı. 3 yaşındaki oğlum ile evdeydiler. Ben onun için yola çıkmak zorunda kaldım. O kadar çok üzgünüm ki anlatamam, çok pişmanım" dedi.

        Mahkeme, Faruk Aksan’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
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        #Tekirdağ
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