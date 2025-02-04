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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki Gümrük Vergisi'nin nasıl şekilleneceğine ilişkin olarak "Gümrük Vergisi'nden bazı ürünler azaltılabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:59
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        "Gümrük Vergisi'nden bazı ürünler azaltılabilir"
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bakan Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki Gümrük Vergisinin nasıl şekilleneceğine ilişkin olarak "Konuyla ilgili yeni bir gelişme yok. Yarın Gaziantep’te Suriyeli iş insanlarıyla bir toplantı yapılacak. Bu toplantı sonrası Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir. Tabii Suriye’nin bu süreçte gelire de ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

        SURİYE İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ BİR SINIR KAPISI AÇILIR MI?

        Bakan Bolat, Suriye ile Türkiye arasında yeni bir sınır kapısı açılıp açılmayacağına dair soruya da yanıt verdi.

        Bolat, mevcut sınır kapılarının yeterli olduğunu belirterek, "Yeteri kadar sınır kapısı var. O yüzden şu an gündemimizde bu konu yok" diye konuştu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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