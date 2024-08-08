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        Haberler Gündem Güncel Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma | Son dakika haberleri

        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma

        Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta yakını gazi, ziyaret saati nedeniyle çıkan tartışmada güvenlik görevlilerince darp edildi. Gazinin görevlilerle yaşadığı arbede, güvenlik kameralarına yansıdı. Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatarak, söz konusu 4 güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:16
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          Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne ailesiyle bir yakınını ziyaret için gelen gazi Samet Gülüstan ile hastane güvenlik görevlileri arasında ziyaret saatleri nedeniyle tartışma yaşandı.

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          Tartışma sırasında güvenlik görevlileri Suriye'de gazi olan Gülüstan'a fiziki müdahalede bulunurken, polis, gazi Gülüstan ve güvenlik görevlilerini ayırdı.

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          Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatarak, söz konusu 4 güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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          ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

          PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AA muhabirine, gaziye yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Yaşanan olayla ilgili kişi, kişiler hakkında soruşturma yapılmakta olup gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Söz konusu güvenlik görevlileri görevinden uzaklaştırıldı. Gazimizin yanındayız." açıklamasını yaptı.

          Gazi Gülüstan ise tedavi gören eşinin dedesini görmek için hastaneye gittiklerini ve ziyaret saatinin gecikmesinden dolayı güvenliğe giriş için ricada bulunduğunu anlattı.

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          Üniversite çalışanı ve gazi olduğunu söylemesine rağmen güvenliklerin girişe izin vermediğini ifade eden Gülüstan, şunları kaydetti:

          "Dün hanımın dedesi rahatsız olduğu için hastaneye yakınlarımız geldi. Ziyaretin sonrasında eşim ve baldızım gelen ziyaretçilere eşlik edip tekrardan dedemin yanına gitmek istediler. Fakat güvenlik görevlisi eşim ve baldızımı içeriye almadı. Bunun üzerine eşim beni telefonla aradıktan sonra da ben güvenliğe rica ettim. Ancak güvenlik içeriye alamayacağını söyledi. Ben buranın personeli ve gazi olduğumu söyledim. Sonra iki güvenlik görevlisi geldi. Ben cüzdanımı çıkartmaya çalışırken yani gazi olduğumu ve üniversite personeli olduğumu belirtirken 'bana ne senin gaziliğinden, senin personelliğinden' diyerek bana orada yüklenmeye başladılar."

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          Gülüstan, güvenlik görevlilerinin kendisine karşı sert bir tavır takındığını anlatarak, "Bana vurmaya çalıştılar, tepki verdim. Tepki verince de bu sefer bana yumruk salladı. Yumruk sallayınca da ben eğildim. Sonra beyaz kod verdikleri için polisler gelmeye başladı. Güvenlik karın boşluğuma vurdu, sonra diğer güvenlik görevlisi de boğazıma sarılarak beni yere yatırdı. Benim akciğerlerimde sıkıntı olduğu için nefes alamadım. Yere yatırdıktan sonra da darp etmeye başladılar. Benim gaziliğimi de rencide ettiler. Ayaklar altına aldılar ve yere yatırdılar. Devletin gazisine bunu yapmaları gerçekten beni çok üzdü. Onur kırıcı, üzücü bir durum. Yaşanmasaydı daha iyi olurdu." şeklinde konuştu.

          Darp raporu alan Gülüstan, emniyete giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

          Güvenlik görevlileri ile Gülüstan arasındaki arbede hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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