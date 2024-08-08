Mauro Icardi'den, Wanda Nara'ya kredi kartı şoku!
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kendisinden boşanmak isteyen eşi Wanda Nara'nın kredi kartlarını bloke ettirdi. Wanda Nara'nın avukatı konuyla ilgili açıklama yaptı
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Wanda Nara, Galatasaraylı Mauro Icardi'den boşanmaya hazırlanıyor. Ne var ki Icardi, boşanmayı henüz kabullenemedi.
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Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın aksine alyansını hâlâ çıkarmaması, boşanmak istemediğinin en önemli göstergesi.
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Boşanmayla ilgili olarak bugüne kadar tek bir açıklama yapmayan Mauro Icardi, Arjantin basınına göre; kendisinden boşanmak isteyen eşinin kredi kartlarını bloke ettirdi.
Mauro Icardi'nin kredi kartlarını bloke ettirmesi, Wanda Nara'ya; "Benden boşanma" içerikli bir ihtar olarak yorumlandı.
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Çıkan haberlerin ardından Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklama yaptı.
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"BURADA YALAN YOK"
Ana Rosenfeld; "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Erkeklerin bunu çoğunlukla zorlayıcı bir tedbir olarak kullandığı doğru. 50 yıldır üzerinde çalıştığım davalarda erkeklerin yaptığı ilk şey kredi kartını kesmek ya da nafaka yükümlülüklerini yerine getirmemek oluyor" dedi.
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Wanda Nara boşanma kararı aldığını şu sözlerle dile getirmişti: Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü.
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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın iki çocuğu bulunuyor. Nara, ayrıca Arjantinli bir diğer ünlü futbolcu Maxi Lopez ile evliliğinden de 3 çocuğu var.