"BURADA YALAN YOK"

Ana Rosenfeld; "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Erkeklerin bunu çoğunlukla zorlayıcı bir tedbir olarak kullandığı doğru. 50 yıldır üzerinde çalıştığım davalarda erkeklerin yaptığı ilk şey kredi kartını kesmek ya da nafaka yükümlülüklerini yerine getirmemek oluyor" dedi.