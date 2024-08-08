Beşiktaş'tan Karsdorp bombası! Teklif yükseltildi

Süper Kupa'daki tarihi Galatasaray galibiyetinin ardından gözünü Süper Lig'in ilk haftasındaki Samsunspor maçına çeviren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda sağ bek için gündeme Rick Karsdorp gündeme geldi.

İtalyan basınında La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan temsilcisi, 2017'den bu yana kadroda yer alan ve 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi planlamıyor.