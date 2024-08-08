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        Haberler Ekonomi Otomobil Togg T10F mühendislik testleri süreci başladı - Otomobil Haberleri

        Togg T10F mühendislik testleri süreci başladı

        Togg'un 2019 yılında ön gösterimini yaptığı ve CES 2024'te güncel tasarımını paylaştığı ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'in mühendislik testleri başladı. Türkiye ile yurt dışındaki akredite test merkezlerinde güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri devam eden T10F, önümüzdeki dönemde yaz ve kış gibi mevsimsel testler için zorlu parkurlarda performans gösterecek. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, T10F testlerinin başarıyla sürdüğünü belirterek, "Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback modeli olan ikinci akıllı mobilite cihazımız T10F'i 2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüz ve hızımızla hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:35
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        Togg T10F'in test süreci başladı
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        Togg, C segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X’in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F’i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda T10F’in en önemli aşamalarından biri olan mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde başladı. Farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri süren T10F, planlar doğrultusunda yıl içinde mevsimsel testlerden de geçecek.

        "T10F'İ 2025 YILINDA KULLANICILARLA BULUŞTURACAĞIZ"

        Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, T10X’in ardından T10F’i de kullanıcılarla buluşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

        “27 Aralık 2019’da ön gösterimini yaptığımız T10F’i sonrasında CES 2024’te kullanıcılarımızın beğenisine sunmuştuk. Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak tasarladığımız T10F için test süreçlerimizi başlattık. Hem ülkemizde hem yurt dışında güvenlikten dayanıma farklı testlerimiz tüm hızıyla sürüyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde T10F’in ürün lansmanını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedefliyoruz. Nisan ayından itibaren yeni akıllı cihazımızı Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız.”

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        "KÜRESEL REKABETTE YERİMİZİ ALMAYA HAZIRLANIYORUZ"

        T10X’i Almanya pazarında kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Karakaş, şöyle devam etti:

        “’Bir otomobilden fazlası’ için çıktığımız yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüz ve hızımızla hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzün inşası, ilk akıllı mobilite cihazımız T10X’in banttan inmesi ve Türkiye’nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcımızın 2023 yılı boyunca T10X ile buluşması söz verdiğimiz gibi gerçekleşti. Başından beri kullanıcılarımıza kulak verdik, onların isteklerini önemsedik. Pazara yeni giren bir şirket olarak, C-SUV ve elektrikli araçlar segmentinde pazar liderliğine ulaştık. Orta vadeli planlarımız kapsamında, ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanı sıra küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Avrupa’da öncelikle Almanya pazarına girmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz.”

        "STRATEJİMİZİ ADAPTE EDİP REKABETÇİ POZİSYONUMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ"

        Karakaş, dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “Stratejimizi gerekli durumlarda adapte ediyor, özellikle teknoloji ve rekabet pozisyonlarımızı güçlendiriyoruz. Akıllı mobilite cihazlarımız, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yüksek teknoloji şirketimiz Trutek ile bir değer ağı örüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana akıllı cihazlarımızın yanı sıra dijital ürünlerimizle birlikte mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz. Uzun vadeli planlarımızda, kilit teknolojilerde milli ve özgün teknolojileri, yarından sonranın teknolojilerini geliştirmek konusunda öncü rolümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2032 yılına kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyoruz" dedi.

        T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 (*) kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F’in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.

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