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        Haberler Dünya 8 gün için gittikleri uzayda 56 gündür mahsur kalan astronotlar Dünya'ya 2025'te dönebilir | Dış Haberler

        8 gün için gittikleri uzayda 56 gündür mahsur kalan astronotlar Dünya'ya 2025'te dönebilir

        Haziran ayında Dünya'dan 8 günlük bir görev için ayrılan iki astronot, Boeing'in Starliner kapsülünde yaşanan sorunların ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 56 gündür mahsur kalmaya devam ediyor. Muhtemel dönüş tarihi, Şubat 2025.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:48
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        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
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        Nasa, Haziran ayında sekiz günlük bir görev için uzaya gönderilen iki ABD'li astronotun, Boeing Starliner'ların bozulması nedeniyle mahsur kaldıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir süre daha kalmaları gerektiğini açıkladı. İki astronot, eve dönmeleri için uzay mekiğinin tamir edilememesi halinde gelecek yıla kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalabileceklerini söyledi.

        Boeing'in Starliner kapsülünü uçuran ilk mürettebat olan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, Starliner'ın Dünya'ya dönmek için hala güvenli olmadığı düşünülürse, Şubat 2025'te SpaceX'in Crew Dragon'u ile geri dönebilecekler.

        ABD uzay ajansı, astronotların eve nasıl getirilecekleri üzerinde çalışırken, kalkışı bir ay ertelenen Crew Dragon'ın iki koltuğunu boş bırakmak için SpaceX ile potansiyel planları değerlendiriyor.

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        Astronotların 5 Haziran'da istasyonda yaklaşık sekiz gün sürmesi beklenen test görevi, Starliner'ın itiş sisteminde yaşanan ve uzay aracının planlandığı gibi astronotları güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirme kabiliyetini giderek daha fazla sorgulatan sorunlar nedeniyle uzamıştı.

        Boeing'in Starliner ile geri getirmeyi planladığı astronotları SpaceX'in bir aracıyla geri getirmek, yıllardır SpaceX ve onun daha deneyimli Crew Dragon'u ile rekabet etmekte zorlanan havacılık devi için büyük bir darbe.

        SpaceX Crew-9'un fırlatılması başlangıçta ağustos ortası için planlanmıştı. Nasa şimdi görevin 24 Eylül'den sonra başlatılacağını söylüyor.

        Şirket 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "Starliner'ın mürettebatıyla birlikte geri döneceğine olan güveninin yüksek olduğunu" belirtti.

        Son raporlar, Nasa ve Boeing liderleri arasında perde arkasında daha fazla çatışma olduğunu öne sürmüştü. Ajansın bazı liderlerinin Starliner'ın Williams ve Wilmore'u geri getirip getirmeyeceğini sorguladıkları görülmüştü.

        Son birkaç yıldır uçaklarıyla ilgili bir halkla ilişkiler kriziyle mücadele eden Boeing için riskler büyük.

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