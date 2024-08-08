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        Haberler Magazin Yusuf Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu - Magazin haberleri

        Yusuf Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu

        Yusuf Dikeç duruşu, Paris 2024'ün simgesi oldu. Birçok ünlü ve sporcu Dikeç'in duruşunu sergiliyor. Son olarak Cem Yılmaz, oyunları izlemek için gittiği Paris'te Yusuf Dikeç'e saygısını sergiledi. Dün akşam sırıkla atlamada altın madalya kazanan Avustralyalı Nina Kennedy de zaferini Yusuf Dikeç duruşuyla kutladı. Keza, disk atmada altın madalya kazanan Jamaikalı Roje Stona da öyle

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:05
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        • 1

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in atışlar sırasındaki duruşu olimpiyatın simgesi oldu.

        • 2

          Girişimci Elon Musk ile ünlü İngiliz oyuncu Tom Hardy, Yusuf Dikeç'e olan hayranlığını dile getimişti.

          Nurgül Yeşilçay ise Yusuf Dikeç'e olan hayranlığını esprili bir şekilde ifade etmişti.

        • 3

          Cem Yılmaz da o ünlülere katılanlardan biri oldu. Olimpiyat oyunlarını seyretmek için Paris'e giden Yılmaz, Yusuf Dikeç pozu verdi.

          Ünlüler dünyasında Yusuf Dikeç'e duyulan hayranlık böyle...
          Spor dünyasında durum farklı değil.

        • 4

          Fenerbahçe'nin şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Fransa'da karşılaştığı Lille'e attığı gol sonrası İrfan Can kahveci, sevincini Yusuf Dikeç duruşuyla sergiledi.

        • 5

          Önceki gün düzenlenen erkekler sırıkla atlamada 6.25 metreyle dünya rekorunu kırarak üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu olan İsveçli Armand Duplantis, gururunu Yusuf Dikeç duruşuyla yaşadı.

        • 6

          Dün akşam gerçekleştirilen kadınlar sırıkla atlama finalinde 4.90 ile altın madalya kazanan Avustralyalı Nina Kennedy de zaferini Yusuf Dikeç duruşuyla kutladı.

        • 7

          Yine dün akşamki porgramda disk atmada 70 metreyle olimpiyat rekoru kırıp altın madalya kazanan Jamaikalı Roje Stona, altın madalya çanını Yusuf Dikeç duruşuyla işaret etti.

        • 8

          İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen Nijeryalı futbolcu Cyriel Dessers, önceki gün oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev'e karşı 90+4'üncü dakikada attığı golün ardından Yusuf Dikeç'in ikonikleşen duruşuyla gol sevincini yaşadı.

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