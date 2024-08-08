Bunları sürekli yaşıyoruz ama nedenini bilmiyoruz... Dil sürçmesinden göz dalmasına işte yaygın durumların sebepleri!

KARABASAN OLARAK ADLANDIRILAN UYKU FELCİ NEDEN OLUYOR?

Uyku felci, uykunun REM döneminde yaşanır. Vücut uyuduğu için bütün kaslar felç durumundandır ancak beyin bir nedenle uyanır fakat kaslar felç durumunu korur. Kaslar uyanmadığı için de vücut hareket edemez hatta kişinin üzerine biri oturmuş gibi hissetmesinin nedeni kasların felç durumunda olmasıdır.