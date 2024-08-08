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        Haberler Yaşam Bunları sürekli yaşıyoruz ama nedenini bilmiyoruz... Dil sürçmesinden göz dalmasına işte yaygın durumların sebepleri!

        Bunları sürekli yaşıyoruz ama nedenini bilmiyoruz... Dil sürçmesinden göz dalmasına işte yaygın durumların sebepleri!

        Hepimiz dil sürçmeleri, göz dalmaları gibi anlık durumlarla karşılaşırız. Bu anlar, genellikle geçici dikkat dağınıklığı olarak görülse de, aslında beynimizin ve vücudumuzun bize verdiği önemli ipuçlarıdır. Peki, bu yaygın olayların ardındaki bilimsel nedenler nelerdir? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:00
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        • 1

          Gözlerimizin bir noktaya dalıp gitmesi veya kelimeleri karıştırmamız, çoğu zaman sıradan birer an olarak kabul edilir. Ancak, bu küçük hataların ardında, zihinsel süreçlerimize dair derin ipuçları saklıdır. Bu yaygın olayların altında yatan sebepler, günlük yaşamımızın anlaşılması zor ama bir o kadar da ilginç yönlerini ortaya çıkarıyor. İşte nedenleri...

        • 2

          NEDEN DİL SÜRÇMESİ YAŞIYORUZ?

          Bu konu hakkında en yaygın görüş ünlü Psikanalist Freud'un dil sürçmesi tanımlamasıdır. Freud'a göre bilinçaltımızdaki istek ve düşünceler bir anda "dil sürçmesi" ile ortaya çıkar. Hatta bu yüzden bu tanıma Freud Sürçmesi deniyor.

        • 3

          NEDEN KONUŞMA ESNASINDA BİR ANDA KONUYU UNUTUYORUZ?

          Kişi konuşurken, beyin bir sonraki sözcüğü ve cümleyi düşünür ancak kişi aynı anda konuştuğu için beyin doğru sıralamayı yapamaz ve devreler birbirine karışır. Bu yüzden hararetli bir şekilde bir konuyu anlatırken söyleyeceklerimizi unuturuz.

        • 4

          GÖZÜMÜZ NEDEN DALIYOR?

          Beyin görüntü elde ederken her iki gözden gelen bilgileri karşılaştırır. Bunun için de iki gözün de bakılan cisme doğru yönetilmesi gerekir. Göz refleksi, normalde görüşü kendiliğinden cisim üzerine kilitler.

        • 5

          Çoğu zaman bilinçli olarak yapılan bu eylem yarı bilinçli yapıldığında göz dalması meydana gelir. Göz dalması ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bunun yanında, en çok kafası karışık ve yorgun kişilerde görülür.

        • 6

          NEDEN UYKUYA DALARKEN DÜŞÜYOR GİBİ OLUYORUZ?

          İnsanların yüzde 70'i uykuya dalarken veya uyku esnasında düşme hissi yaşıyor ancak buna neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor.

        • 7

          Bu konuda birkaç görüş var. Bunlardan ilki; düşme hissinin uyanıklık ve uyku arasındaki geçiş sırasında sinir hücrelerinin doğru şekilde çalışmamasından kaynaklandığı düşüncesi.

        • 8

          Diğer bir görüş ise; bunun bir refleks olduğu yönünde. Buna göre; beyin, uyku esnasında gevşeyen kasların durumunu yanlış anlayarak, bedenin "gerçekten" düştüğünü algılıyor ve vücudun kendini koruyabilmesi için kaslara kasılma mesajı gönderiyor.

        • 9

          KARABASAN OLARAK ADLANDIRILAN UYKU FELCİ NEDEN OLUYOR?

          Uyku felci, uykunun REM döneminde yaşanır. Vücut uyuduğu için bütün kaslar felç durumundandır ancak beyin bir nedenle uyanır fakat kaslar felç durumunu korur. Kaslar uyanmadığı için de vücut hareket edemez hatta kişinin üzerine biri oturmuş gibi hissetmesinin nedeni kasların felç durumunda olmasıdır.

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