Sein Nehri'ndeki kirlilik seviyesinin Olimpiyat organizatörlerinin açıkladığından daha yüksek olduğu iddia edildi

PARİS BELEDİYE BAŞKANI TEMİZ OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Sein Nehri kirden arındırıldığı için çok mutlu ve gururlu" olduklarını belirtmişti.

Bazı sporcuların Sein Nehri'nde katıldığı bireysel yarışların ardından hastalanmaları nehrin kirliliği tartışmalarını alevlendirirken Başkan Hidalgo, Sein Nehri'nin temiz olduğunu savunmuş ve "Sein Nehri'nde yüzdüğü için hasta olan ya da yarıştan çekilen hiçbir sporcu yok. Bunlar yalan haberdir." ifadelerini kullanmıştı.