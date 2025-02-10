Başkentte sahte içki nedeniyle can kaybı arttı. Buna göre sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33’ten 38’e yükseldi.

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17 olan tutuklu sayısı da 19 oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında sahte içki tüketenlerle ilgili filyasyon ekibi kuruldu.

Öte yandan sahte içkiyi satan kişinin de Ankara Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi. Yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 20’den 32’ye yükseldiği kaydedildi.