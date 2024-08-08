Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf | Son dakika haberleri

        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf

        Bursa'da yalnız yaşadığı evin bodrum katında, 72 yaşındaki Faik Yorgun'un yanmış cesedine ulaşıldı. Otopsisinde, vücudunda yanıklar olan Yorgun'un başına vurulup iple boğulduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu belirlenen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa Polat suçunu itiraf ederek, "Cinayeti neden işlediğimi yargılamada detaylarıyla anlatacağım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın bodrum katında geçen hafta yangın çıktı.

        • 2

          Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        • 3

          Evde yapılan incelemede, 2 aydır tek başına yaşayan Faik Yorgun'un yanmış cesedine ulaştı.

        • 4

          Savcılık incelemesinin ardından daha önce fırında işçi olarak çalışan Yorgun'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        • 5

          Otopsisinde, boynunda kırıklar tespit edilen Yorgun'un, başına vurulduktan sonra iple boğulup öldürüldüğü ortaya çıktı.

        • 6

          Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli olarak, olay günü Antalya'dan Bursa'ya otobüsle gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Polat'ı gözaltına aldı.

        • 7

          Şüphelinin, kent terminaline geldiği dünkü görüntülerine ulaşan polis, 'Kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunan Polat'ı sorguya aldı.

        • 8

          İfadesinde, "Evet, onu ben öldürdüm" diyen Polat, "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldım. Kısa sürede yakalandım. Kendisini neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla anlatacağım" dedi.

        • 9

          Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Habertürk Anasayfa