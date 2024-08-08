Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf

İfadesinde, "Evet, onu ben öldürdüm" diyen Polat, "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldım. Kısa sürede yakalandım. Kendisini neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla anlatacağım" dedi.