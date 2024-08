Bu kapsamda kentin 13 ilçesindeki 51 plajda İBB'ye bağlı 662 cankurtaran görev yapıyor. Kurtarma botu, kurtarma jeti (jet-ski), dron, ATV aracı, can yeleği, can simidi, kurtarma kemeri, omurga sedyesi ve ambu solunum seti gibi ekipmanlarla çalışan cankurtaranlar, vatandaşların can güvenliği için sahillerde hazır bekliyor.