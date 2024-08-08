Deyer, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için şu önerilerde bulundu: "Denize girecek vatandaşların emniyetli ve cankurtaran bulunan plajlarda girmelerini teşvik etmeli. Plajlarda yaklaşık 100 metrede bir uyarı ve kural levhası bulunabilir. Bunların haricinde haberlerde, belgesel kanallarında bu tarz uyarılar yapılabilir ve yaş gözetmeksizin herkesin Bakanlık, belediye ve özel havuzlarda yüzme eğitimi almaları sağlanmalıdır" diye konuştu.