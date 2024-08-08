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        Haberler Gündem Güncel 4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı! | Son dakika haberleri

        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Rip'e dikkat çeken uzmanından hayati uyarı ve tavsiyeler

        İstanbul sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bu yıl boğulma tehlikesi geçiren 4 bin 8 kişiyi kurtardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzme antrenörü ve cankurtaran Erol Deyer, Türkiye'de en fazla boğulma vakalarının olduğu yerin Karadeniz bölgesi ve kıyıları olduğunu dile getirdi. Boğulma vakalarındaki rip akıntısına dikkati çeken Deyer, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için önerilerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:21
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          İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, cankurtaranlar kent genelindeki sahiller ve plajlarda serinlemek için denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

        • 2

          Bu kapsamda kentin 13 ilçesindeki 51 plajda İBB'ye bağlı 662 cankurtaran görev yapıyor. Kurtarma botu, kurtarma jeti (jet-ski), dron, ATV aracı, can yeleği, can simidi, kurtarma kemeri, omurga sedyesi ve ambu solunum seti gibi ekipmanlarla çalışan cankurtaranlar, vatandaşların can güvenliği için sahillerde hazır bekliyor.

        • 3

          Bu yıl İstanbul'daki plajlarda görev yapan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren 4 bin 8 kişinin yardımına koştu. İstanbul'da cankurtaranların görev aldığı en çok plaj Şile'de yer alıyor. İlçede Karakiraz-Kurna, Sahilköy, Dogancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Kumbaba, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, 44 Evler Sitesi önü, Akçakese, Kabakoz, İmrenli, Kurfallı, Ağva ve Kilimli plajları bulunuyor.

        • 4

          Kentte cankurtaranların görev yaptığı diğer ilçeler ve plajlar şu şekilde: "Çatalca'da Çilingoz, Yalıköy, Çobankule, Karacaköy, Ormanlı plajları, Arnavutköy'de Durusu-Karaburun arka deniz ve Yeniköy plajları, Eyüpsultan'da Ağaçlı plajı, Sarıyer'de Kısırkaya plajı, Beykoz'da Riva merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O. plajları, Kadıköy'de Caddebostan 1 ve Caddebostan 2 plajları, Bakırköy'de Çiroz ve Güneş plajları, Küçükçekmece'de Menekşe 1 ve Menekşe 2 plajları, Avcılar'da Denizköşkler plajı, Beylikdüzü'nde Gürpınar plajı, Büyükçekmece'de merkez, Mimarsinan, Güzelce, Kumburgaz ve Kamiloba-Celaliye plajları, Silivri'de Selimpaşa, Başkent Sitesi önü, Bizimköy Park Sitesi önü, merkez, Semizkum, Basınkent-4 Sitesi önü, Uyumkent Sitesi önü, Çanta ve Gümüşyaka plajları."

        • 5

          Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzme antrenörü ve cankurtaran Erol Deyer, boğulma vakalarının, cankurtaranların uyarılarına uymama, bilinçsiz yüzme, cankurtaranların olmadığı yerlerde suya girme ve boğulma anında insanların panikle yaptığı hareketlerle dibe batmaları nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

        • 6

          Deyer, Türkiye'de en fazla boğulma vakalarının olduğu yerin Karadeniz bölgesi ve kıyıları olduğunu dile getirdi. Boğulma vakalarındaki rip akıntısına dikkati çeken Deyer, "Rip akıntısı kıyıdan açığa doğru olan hızlı bir akıntıdır. Açıktan gelen dalganın suyun alt kısmından geri dönen hareketidir. Akıntıya karşı yüzmek daha çok açığa sürükler. Böyle durumlarda kıyıya paralel yüzmek gerekir" dedi.

        • 7

          Deyer, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için şu önerilerde bulundu: "Denize girecek vatandaşların emniyetli ve cankurtaran bulunan plajlarda girmelerini teşvik etmeli. Plajlarda yaklaşık 100 metrede bir uyarı ve kural levhası bulunabilir. Bunların haricinde haberlerde, belgesel kanallarında bu tarz uyarılar yapılabilir ve yaş gözetmeksizin herkesin Bakanlık, belediye ve özel havuzlarda yüzme eğitimi almaları sağlanmalıdır" diye konuştu.

        • 8

          Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzme antrenörü ve cankurtaran Erol Deyer, "Vatandaşlar, doğru bir yüzme eğitimi alıp suda canlı kalma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeli yerlerde yüzmek yerine daha sığ, daha emniyetli, cankurtaranların olduğu yerlerde denize girmeliler" ifadelerini kullandı.

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